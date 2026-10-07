Στο «κόκκινο» η κίνηση λόγω Ρούμπιο - Ακινητοποιημένο όχημα προκαλεί προβλήματα στην Κηφισίας

Snapshot Η κίνηση στην Αθήνα είναι αυξημένη λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας για την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ένα ακινητοποιημένο όχημα στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως προκαλεί επιπλέον προβλήματα στην κυκλοφορία.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από το απόγευμα της Τρίτης και θα συνεχιστούν έως το πρωί της Πέμπτης, με προσωρινές διακοπές και εκτροπές σε κεντρικούς δρόμους του κέντρου.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο και να χρησιμοποιήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Απαγορεύονται δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και μηχανοκίνητες πορείες από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της Αθήνας λόγω των μέτρων ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Μεγάλη είναι η ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην Αθήνα σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, καθώς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Την ίδια ώρα, ένα ακινητοποιημένο όχημα στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, έχει προκαλέσει επιπλέον δυσκολίες στην κυκλοφορία. Η ροή των οχημάτων προς Κηφισιά γίνεται με προβλήματα, με τους οδηγούς να χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή από το απόγευμα της Τρίτης και αναμένεται να συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με τη σημερινή ημέρα να αποτελεί την κορύφωση των μέτρων.

Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται σε βασικούς δρόμους του κέντρου, γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε λεωφόρους όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Τι ισχύει για το Μετρό

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να υπάρξουν προσωρινά κλεισίματα σταθμών του Μετρό, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα κλεισίματα αναμένεται να είναι περιορισμένης διάρκειας και να πραγματοποιούνται μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των επιβατών.

Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει για τον σταθμό «Ευαγγελισμός», λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο, με στόχο να παραμείνει ανοιχτός.

Σε ισχύ και η απαγόρευση συγκεντρώσεων

Παράλληλα, από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας.

Η απαγόρευση αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεομένους, Μελίνας Μερκούρη, Κόνιαρη, Αναστασίου Τσόχα, Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, Καισαρείας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούμη, Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, Ευφρονίου και Ριζάρη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η απόφαση ελήφθη λόγω εκτίμησης για «σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», καθώς και για πιθανή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή και ευρύτερα στον Δήμο Αθηναίων.

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