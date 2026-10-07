Σε αστυνομικό κλοιό το κέντρο της Αθήνας λόγω Ρούμπιο: Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Snapshot Λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας με χιλιάδες αστυνομικούς και επιτήρηση από drones.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν από το απόγευμα της Τρίτης 6/10/2026 μέχρι το πρωί της Πέμπτης 8/10/2026, με προσωρινές διακοπές και εκτροπές σε βασικούς δρόμους γύρω από την Πλατεία Συντάγματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τη χρήση οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας την Τετάρτη 7/10/2026 και να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ ενδέχεται να κλείνουν προσωρινά σταθμοί του Μετρό.

Απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και μηχανοκίνητες πορείες από τις 6 π.μ. της Τετάρτης 7/10/2026 έως τις 6 π.μ. της Πέμπτης 8/10/2026 σε συγκεκριμένη περιοχή γύρω από το κέντρο της Αθήνας λόγω κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια.

Η απαγόρευση επιβλήθηκε για την αποτροπή σοβαρών εγκλημάτων και διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, οποίος έφτασε στην χώρα μας το βράδυ της Τρίτης.

Χιλιάδες αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός, ενώ drones επιτηρούν από αέρος την ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ελληνικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης 6-10-2026 και θα διαρκέσουν έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8-10-2026, με κορύφωση καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

Συγκεκριμένα:

Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.

Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Από την ΕΛ.ΑΣ. συστήνεται στους οδηγούς:

Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο Κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.

Να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ενδέχεται να κλείνουν προσωρινά σταθμοί του Μετρό με απόφαση της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης Αττικής για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο απαιτείται.

Πού απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 το πρωί Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026.

Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Όπως σημειώνεται στην αστυνομική ανακοίνωση, «η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων».

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