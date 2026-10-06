Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα - Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε λίγο μετά τις 21:30 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τον υποδέχθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με την οποία είχε θερμό εναγκαλισμό.

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εντάσσεται στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ.

Το επίσημο πρόγραμμα του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ξεκινά το πρωί της Τετάρτης. Περί τις 09:00, θα τον υποδεχθεί ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο κατώφλι του υπουργείου Εξωτερικών. Οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση, θα προβούν ακολούθως σε δηλώσεις Τύπου.

Στη συνέχεια, περί τις 12:00 θα κηρύξουν σε κεντρικό ξενοδοχείο όπου και διαμένει ο Μάρκο Ρούμπιο, την έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος–ΗΠΑ. Οι θεματικές του Στρατηγικού Διαλόγου, που θα ολοκληρωθεί στις 17:00, περιλαμβάνουν περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς μεταξύ των λαών, την υπογραφή επιστολής προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, την Ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού, την Ασφάλεια και Εφαρμογή του Νόμου, την Ενέργεια, τη Ναυτιλία, την Τεχνολογία, το Εμπόριο, τις Επενδύσεις και την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας αναγνώρισης των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Ακολούθως, ο Μάρκο Ρούμπιο θα εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα της αμερικανικής πρεσβείας, θα απευθύνει ομιλία στην Πνύκα και στις 19:00 θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον πρωθυπουργό.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με το δείπνο που θα παρατεθεί προς τιμήν του από τον κ. Γεραπετρίτη, παρουσία του πρωθυπουργού και άλλων μελών του υπουργικού συμβουλίου.

Επισημαίνεται πως η επίσκεψη Ρούμπιο συνεχίζει την παράδοση Πομπέο, καθώς δεν συνοδεύεται με ταυτόχρονη επίσκεψη στην Τουρκία.

Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να τεθούν θέματα άμυνας και ενέργειας, αλλά και να αναδειχθεί η σημασία της συνεργασίας με το Ισραήλ και την Κύπρο (3+1), στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Στην κορυφή θα τεθούν ζητήματα άμυνας, όπως τα όπλα που θα συνοδεύουν τα F-35.

Από την αμερικανική πλευρά, επιδίωξη είναι να αναδειχθεί η στρατηγική σχέση με την Ελλάδα.

Πριν την άφιξή του στην Αθήνα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα «πολύ σημαντικό σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η επίσκεψή του στην Αθήνα πραγματοποιείται με μια ιδιαίτερα σημαντική ατζέντα, με επίκεντρο την ενέργεια και την ασφάλεια.

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