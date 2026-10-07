Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

Snapshot Η κυκλοφορία στην Αθήνα παρουσιάζει αυξημένη κίνηση, με σημαντικές καθυστερήσεις στον Κηφισό, την Αττική Οδό και τη λεωφόρο Κηφισίας, ειδικά στα ρεύματα προς και από το κέντρο.

Λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας από το απόγευμα της 6ης έως το πρωί της 8ης Οκτωβρίου 2026.

Υπάρχουν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε βασικούς δρόμους γύρω από την Πλατεία Συντάγματος και κεντρικές λεωφόρους, με συστάσεις προς τους οδηγούς να αποφεύγουν τη χρήση Ι.Χ. και να προτιμούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 7 έως τις 8 Οκτωβρίου 2026 σε συγκεκριμένη περιοχή του κέντρου, λόγω ανησυχιών για τη δημόσια ασφάλεια και τη διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής.

Η αστυνομία μπορεί να κλείνει προσωρινά σταθμούς Μετρό και καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων για την ομαλή διαχείριση της κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Τετάρτης, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου. Η εικόνα στον χάρτη δείχνει ιδιαίτερα επιβαρυμένους βασικούς οδικούς άξονες, ενώ προβλήματα καταγράφονται τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της Αθήνας.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και σε αρκετά τμήματα η κίνηση εμφανίζεται «κόκκινη» και ειδικά από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως το ύψος της Φιλαδέλφειας και στα δύο ρεύματα. Η εικόνα στον χάρτη δείχνει επίσης επιβάρυνση στους κόμβους και στις εισόδους που συνδέουν τον Κηφισό με τους γύρω δρόμους.

Κίνηση καταγράφεται και στην Αττική Οδό, με αρκετά τμήματα να εμφανίζονται επιβαρυμένα στον χάρτη. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι τη Νερατζιώτισσα.

Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, με την κίνηση να είναι αυξημένη στο τμήμα που οδηγεί προς το κέντρο. Επιβαρυμένοι εμφανίζονται επίσης οι δρόμοι που συνδέονται με την Κηφισίας, μεταξύ άλλων η Κατεχάκη και η Μεσογείων, με την κίνηση να επηρεάζει την πρόσβαση προς το κέντρο.

Δείτε χάρτη:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, οποίος έφτασε στην χώρα μας το βράδυ της Τρίτης.

Χιλιάδες αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός, ενώ drones επιτηρούν από αέρος την ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ελληνικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης 6-10-2026 και θα διαρκέσουν έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8-10-2026, με κορύφωση καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

Συγκεκριμένα:

Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.

Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Από την ΕΛ.ΑΣ. συστήνεται στους οδηγούς:

Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο Κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.

Να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ενδέχεται να κλείνουν προσωρινά σταθμοί του Μετρό με απόφαση της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης Αττικής για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο απαιτείται.

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