Λέκκας: Είμαστε σε ετοιμότητα για τη στιγμή ενός μεγάλου σεισμού

Snapshot Τη νύχτα σημειώθηκε σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη με βάθος 32 χιλιομέτρων, που δεν προκάλεσε επιπτώσεις στην επιφάνεια λόγω του μεγάλου βάθους του.

Η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ικανοποιητικά, αν και σε τέτοιο βάθος οι μετασεισμοί είναι περιορισμένοι.

Η σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρακολουθείται συνεχώς από τον ΟΑΣΠ, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια σε στενή συνεργασία.

Οι σεισμοί δεν μπορούν να προβλεφθούν, γι’ αυτό απαιτείται μέγιστη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση μεγάλων σεισμών στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα θεωρείται ιδιαίτερα σεισμογενής χώρα και υπάρχει συνεχής επιστημονική και επιχειρησιακή ετοιμότητα για ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό. Snapshot powered by AI

Για τον σεισμό των 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, μίλησε ο Ομότιμος Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Όπως είπε ο καθηγητής μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στην ΕΡΤ, ο σεισμός είχε σημαντικό βάθος, της τάξεως των 32 χιλιομέτρων, γεγονός που «αυτόματα, ορίζει ως έναν πολύ μεγάλο βαθμό και τις επιπτώσεις που πιθανόν να έχουμε στην επιφάνεια», εξηγώντας ότι «οι σεισμοί βάθους δεν έχουν άμεσες επιπτώσεις στην επιφάνεις» και ότι «πρέπει να είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος για να παρατηρήσουμε κάποια φαινόμενα».

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε πως «στην Κρήτη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί όταν βλέπουμε έναν τέτοιο σεισμό υποθέτουμε ότι έγινε στην υποβοηθηζόμενη πλάκα, δηλαδή στην πλάκα της Αφρικής που μπαίνει κάτω από την πλάκα της Ευρώπης, κάτω από την Κρήτη δηλαδή» και πρόσθεσε πως «και η διάνοιξη των κυμάτων γίνεται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, γίνεται κυρίως προς το εσωτερικό της γης, παρά προς την επιφάνεια και για αυτό τον λόγο δεν έχουμε επιπτώσεις στην επιφάνεια».

Όσο για τη μετασεισμική ακολουθία, ανέφερε πως αυτή «εξελίσσεται ικανοποιητικά αν και σε τέτοιο βάθος δεν έχουμε κατά τεκμήριο πολλούς μετασεισμούς».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το πώς εξελίσσεται η σεισμική δραστηριότητα στο σύνολο του ελλαδικού χώρου ο καθηγητής σημείωσε: «Είμαστε σε ένα επίπεδο, το οποίο είναι ικανοποιητικό. Υπάρχουν σεισμοί και θέλουμε να υπάρχουν σεισμοί. Γίνονται σεισμοί κάθε μέρα σε διάφορα σημεία του ελληνικού τόξου και της ευρύτερης περιοχής. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των φαινομένων και εμείς από τον ΟΑΣΠ, αλλά και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και τα Πανεπιστήμια. Είμαστε σε μία πολύ καλή συνεργασία όλοι οι φορείς, και το Αστεροσκοπείο και το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Θεσσαλονίκη και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καταγράφουμε αδιάλειπτα τη δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο, όχι μόνο το μέγεθος και τα γεγονότα, αλλά και άλλες παραμέτρους. Νομίζω είμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι ένας σεισμός, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προβλεφθεί, ενώ τα άλλα φαινόμενα μπορούν να προβλεφθούν σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Ο σεισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται από τη μία στιγμή στην άλλη και για αυτό πρέπει να έχουμε τη μέγιστη ετοιμότητα. Και έχουμε τη μέγιστη ετοιμότητα, ούτως ώστε αν κάποια στιγμή γίνει ένας μεγάλος σεισμός, που θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός, γιατί η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά σεισμογενής χώρα -η πρώτη στην Ευρώπη- να αντιδράσουμε άμεσα και σε επιστημονικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο».

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