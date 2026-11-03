Κρήτη: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Λασίθι
Το επίκεντρο εντοπίζεται 69 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου
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- Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε νότια της Κρήτης, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
- Η δόνηση καταγράφηκε λίγο μετά τις 13:03 την Τρίτη.
- Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 69 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.
- Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 15,6 χιλιόμετρα.
Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νότια της Κρήτης, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 13:03, σήμερα Τρίτη, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 69 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου. Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 15,6 χιλιόμετρα.
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