Κρήτη: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Λασίθι

Το επίκεντρο εντοπίζεται 69 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου

Ελένη Ευστρατίου

Κρήτη: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Λασίθι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε νότια της Κρήτης, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
  • Η δόνηση καταγράφηκε λίγο μετά τις 13:03 την Τρίτη.
  • Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 69 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.
  • Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 15,6 χιλιόμετρα.
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Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νότια της Κρήτης, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 13:03, σήμερα Τρίτη, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 69 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου. Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 15,6 χιλιόμετρα.

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