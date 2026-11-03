Κρήτη: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Λασίθι

Snapshot Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε νότια της Κρήτης, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Η δόνηση καταγράφηκε λίγο μετά τις 13:03 την Τρίτη.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 69 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 15,6 χιλιόμετρα. Snapshot powered by AI

Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νότια της Κρήτης, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 13:03, σήμερα Τρίτη, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 69 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου. Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 15,6 χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης