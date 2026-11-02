Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Ξυλόκαστρο

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Ξυλόκαστρο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:11 και είχε επίκεντρο 14 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ξυλοκάστρου, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός στο Ξυλόκαστρο καταγράφηκε μία μόλις ώρα αφού μια σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός καταγράφηκε στις 10:59, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 80 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.