Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Ξυλόκαστρο

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:11 και είχε επίκεντρο 14 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ξυλοκάστρου, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 5 χιλιόμετρα

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Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Ξυλόκαστρο
ΕΛΛΑΔΑ
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Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Ξυλόκαστρο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:11 και είχε επίκεντρο 14 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ξυλοκάστρου, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Σεισμός - Ξυλόκαστρο

Ο σεισμός στο Ξυλόκαστρο καταγράφηκε μία μόλις ώρα αφού μια σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός καταγράφηκε στις 10:59, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 80 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.

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