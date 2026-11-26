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Σε δίκη παραπέμπεται ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε μία ηθοποιό στο σπίτι του στο Παρίσι το 2018.

Προηγουμένως, ο 77χρονος αστέρας του κινηματογράφου είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του ανακριτή να παραπεμφθεί σε δίκη για τον βιασμό και τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος της Σαρλότ Αρνούλ - σε δύο περιστάσεις.

Ωστόσο, την Πέμπτη (26/11) οι δικαστές έκριναν ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η Αρνούλ, ο Ντεπαρντιέ τη βίασε και της επιτέθηκε σεξουαλικά στις 7 Αυγούστου 2018 στο σπίτι του στο Παρίσι, όπου τον είχε επισκεφθεί για να κάνουν πρόβα για ένα θεατρικό έργο.

Όταν συνέβησαν οι επιθέσεις, ήταν 22 ετών.

Ο Ντεπαρντιέ, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του γαλλικού κινηματογράφου, αρνείται κάθε κατηγορία. Εάν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης 15 έως 20 ετών.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ντεπαρντιέ παραιτήθηκε από την έφεση που είχε ασκήσει κατά της καταδίκης του το 2025 για σεξουαλική επίθεση σε μια σκηνογράφο και μια βοηθό σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια γυρισμάτων (τον Σεπτέμβριο του 2021), αποδεχόμενος ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή και ζητώντας δημόσια συγγνώμη.

«Στα κινηματογραφικά πλατό, κρυβόμουν επί μακρόν πίσω από την πρόκληση και το χοντροκομμένο χιούμορ. Πίστευα ότι τα λόγια μου και ορισμένες από τις πράξεις μου δεν είχαν συνέπειες», ανέφερε στη δήλωσή του. «Αλλά είχαν, ιδίως όταν προέρχονταν από κάποιον που κατείχε τόση εξουσία όση είχα εγώ κάποτε».

Η ποινή του για τη συγκεκριμένη υπόθεση καθίσταται πλέον οριστική και το όνομά του έχει καταχωριστεί στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών της Γαλλίας.

Παράλληλα, ο ηθοποιός βρίσκεται υπό έρευνα για καταγγελίες ότι ο ίδιος και ο συγγραφέας Μισέλ Ουελμπέκ επιτέθηκαν σε μια γυναίκα και τη βίασαν ομαδικά κατά τη διάρκεια κινηματογραφικών γυρισμάτων το 2018.

Ο Ουελμπέκ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια επί της κατηγορίας.

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