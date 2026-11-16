Ντεπαρντιέ: Αποσύρει την έφεση για την καταδίκη του για σεξουαλικές επιθέσεις – «Ειλικρινή συγγνώμη»

Snapshot Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ απέσυρε την έφεση κατά της καταδίκης του για σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο γυναίκες κατά τα γυρίσματα ταινίας το 2021, αποδεχόμενος την ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή.

Στη γραπτή δήλωσή του, ο ηθοποιός ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη και ανέλαβε την ευθύνη για τη συμπεριφορά του, παραδεχόμενος ότι η πρόθεση δεν αναιρεί τον πόνο που προκάλεσε.

Η πρωτόδικη καταδίκη του περιλάμβανε επίσης εγγραφή στο μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων και επιδίκαση αποζημιώσεων στις καταγγέλλουσες.

Η απόσυρση της έφεσης καθιστά οριστική την καταδίκη που είχε εκδοθεί τον Μάιο του 2025 και βάζει τέλος στη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία.

Ο Ντεπαρντιέ αντιμετωπίζει παράλληλα ξεχωριστή υπόθεση για καταγγελίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης το 2018, τις οποίες αρνείται, και η απόφαση για την έφεση δεν επηρεάζει αυτή την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Σε μια σημαντική ανατροπή στην πολύκροτη δικαστική υπόθεση που έχει πλήξει την εικόνα του άλλοτε κορυφαίου σταρ του γαλλικού κινηματογράφου, ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ αποσύρει την έφεση κατά της καταδίκης του για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος δύο γυναικών, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ταινίας το 2021.

Ο 77χρονος ηθοποιός ανακοίνωσε ότι αποδέχεται την απόφαση της Δικαιοσύνης, η οποία τον καταδίκασε σε φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή, ενώ με γραπτή δήλωσή του ζήτησε συγγνώμη από όσους ενδεχομένως πλήγωσε με τη συμπεριφορά του.

Η απόφασή του, που γνωστοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, βάζει τέλος στη διαδικασία της έφεσης και καθιστά οριστική την πρωτόδικη καταδίκη του, η οποία είχε εκδοθεί τον Μάιο του 2025. Η υπόθεση αφορά δύο γυναίκες, μια διακοσμήτρια σκηνικών και μια βοηθό σκηνοθέτη, οι οποίες κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση από τον ηθοποιό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Les Volets Verts» («Τα Πράσινα Παντζούρια»), σε σκηνοθεσία του Ζαν Μπέκερ.

Σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Ακούω» («J'entends»), ο Ντεπαρντιέ αναγνωρίζει πλέον την απόφαση του δικαστηρίου και δηλώνει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την καταδίκη του.

«Η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε. Κρίθηκα ένοχος. Το ακούω και αποδέχομαι αυτή την καταδίκη», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ζητά «βαθιά και ειλικρινή συγγνώμη» από όσους ενδεχομένως υπέφεραν εξαιτίας της συμπεριφοράς του.

Ο ηθοποιός αναφέρεται επίσης στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε επί χρόνια τη συμπεριφορά του στα κινηματογραφικά πλατό, παραδεχόμενος ότι συχνά χρησιμοποιούσε ως άλλοθι την πρόκληση και τα χοντροκομμένα αστεία.

«Στα κινηματογραφικά πλατό κρυβόμουν για πολύ καιρό πίσω από την πρόκληση και τα άσεμνα αστεία», σημειώνει, αναγνωρίζοντας ότι τα λόγια του και ορισμένες από τις χειρονομίες του δεν ήταν χωρίς συνέπειες.

Στην ίδια δήλωση υπογραμμίζει ότι πλέον αντιλαμβάνεται πως υπάρχει όριο ανάμεσα στην προκλητικότητα και την προσβολή, επισημαίνοντας ότι η πρόθεσή του να μη βλάψει κάποια γυναίκα δεν αναιρεί τον πόνο που μπορεί να της προκάλεσε.

«Δεν είχα ποτέ, μα ποτέ την πρόθεση να πληγώσω τις γυναίκες που συνάντησα. Όμως κατάλαβα ότι η πρόθεση δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με την πληγή που προκαλείται», αναφέρει.

Κλείνοντας, ο Ντεπαρντιέ παραδέχεται ότι η δικαστική διαμάχη είχε βαρύ αντίκτυπο και ότι δεν μπορεί να αλλάξει όσα συνέβησαν στο παρελθόν. «Αυτή η ιστορία προκάλεσε πολύ πόνο. Δεν έχω τη δύναμη να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Κατάλαβα ότι ανήκω σε έναν κόσμο που έχει πλέον εξαφανιστεί», καταλήγει.

Η υπόθεση που σημάδεψε την εικόνα του

Η πρωτόδικη καταδίκη του Ντεπαρντιέ αφορούσε περιστατικά που καταγγέλθηκαν κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας «Les Volets Verts» το 2021. Το δικαστήριο τον είχε καταδικάσει σε φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή, ενώ του είχε επιβάλει και την εγγραφή του στο μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων. Παράλληλα, είχε επιδικάσει αποζημιώσεις στις δύο γυναίκες.

Η δίκη του Μαρτίου του 2025 είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και για τη στάση της υπεράσπισής του απέναντι στις καταγγέλλουσες. Το δικαστήριο είχε μάλιστα αναγνωρίσει το αδίκημα της δευτερογενούς θυματοποίησης, εξαιτίας της αντιμετώπισης που είχαν οι δύο γυναίκες κατά τη δικαστική διαδικασία.

Ο Ντεπαρντιέ, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 200 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές και υπήρξε για δεκαετίες μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του γαλλικού σινεμά, εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος και με ξεχωριστή δικαστική υπόθεση. Πρόκειται για την καταγγελία της ηθοποιού Σαρλότ Αρνού για βιασμό και σεξουαλική επίθεση το 2018, τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Η υπόθεση αυτή δεν επηρεάζεται από την απόφασή του να αποσύρει την έφεση στην καταδίκη για τα περιστατικά του 2021.

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