Αδημοσίευτο βίντεο: Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ θωπεύει τα απόκρυφα νεαρής κομπάρσου

Ο ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ αποχωρεί από την αίθουσα του δικαστηρίου για ένα διάλειμμα κατά τη διάρκεια της δίκης του για σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο γυναίκες το 2021.

Snapshot Ένα αδημοσίευτο βίντεο από το 2011 δείχνει τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ να θωπεει σεξουαλικά νεαρή κομπάρσο κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της ταινίας "Turf".

Η 22χρονη κομπάρσος προσπάθησε να απωθήσει τον ηθοποιό επανειλημμένα, ενώ τα γυρίσματα συνεχίστηκαν κανονικά.

Το 2025, ο Ντεπαρντιέ κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες σε κινηματογραφικό πλατό και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή.

Ο ηθοποιός συμπεριλήφθηκε σε λίστα σεξουαλικών παραβατών και κατέβαλε αποζημίωση στις δύο γυναίκες.

Υπάρχει εκκρεμής δίκη για κατηγορίες βιασμού από την ηθοποιό Σαρλότ Αρνούλ σχετικά με περιστατικό το 2018. Snapshot powered by AI

Ένα αδημοσίευτο βίντεο που χρονολογείται από το 2011 και δείχνει μία σεξουαλική χειρονομία του διάσημου ηθοποιού Ζεράρ Ντεπαρντιέ σε μία κομπάρσο φέρνουν στο φως το Le Média και το Mediapart.

Οι νέες εικόνες δείχνουν τον Γάλλο ηθοποιό να αγγίζει τα απόκρυφα σημεία της νεαρής κατά τη διάρκεια μιας σκηνής, στα γυρίσματα της ταινίας "Turf", η οποία προσπαθεί να τον απωθήσει πολλές φορές.

Le Média et Mediapart révèlent de nouvelles images montrant Gérard Depardieu en train d'agresser sexuellement une figurante sur le tournage du film "Turf". Sur les vidéos datant de 2013, l'acteur touche les parties intimes d'une figurante lors d'une scène, qui tente de le repousser à plusieurs reprises. 🎥@MarinechtmPRO 🎙️@michocanee — M6 Info (@m6info) November 12, 2026

Όπως αναφέρει το ανεξάρτητο γαλλικό μέσο Le Média, μέσα από την έρευνά του, Face Cachée, στο πλαίσιο της οποία δημοσιεύεται το κρυμμένο μέχρι σήμερα βίντεο, το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2011, με θύμα της σεξουαλικής παρενόχλησης την 22χρονη τότε κομπάρσο, Ολίβια.

Η Άνια, τεχνικός παρούσα στα γυρίσματα, αφηγήθηκε στη δημοσιογραφική έρευνα πώς η ομάδα συνέχισε τα γυρίσματα παρά τα γεγονότα. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, η Άνια επιλέγει να καταθέσει ανώνυμα, από φόβο για τις συνέπειες στην καριέρα της.

🔴🇫🇷 FLASH INFO - Une technicienne accuse Gérard Depardieu d’agression sur le tournage du film Turf, en 2011. Elle affirme également avoir été témoin d’une agression sexuelle présumée visant une figurante. Elle témoigne anonymement, par crainte de répercussions sur sa carrière. https://t.co/LnI7UkwbPm — Media Express (@media_express_e) November 12, 2026

Το 2025 ο Γάλλος κινηματογραφικός αστέρας κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες σε κινηματογραφικό πλατό στο Παρίσι και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή.

Ο ηθοποιός κατηγορήθηκε από τις δύο γυναίκες ότι τις θώπευσε κατά τη διάρκεια της δουλειάς σε μια ταινία το 2021.

Επίσης ο Ντεπαρντιέ τοποθετήθηκε σε μια λίστα σεξουαλικών παραβατών και κατέβαλε αποζημίωση από χίλια ευρώ στις δύο γυναίκες

Αυτή ήταν η πρώτη δίκη του Ντεπαρντιέ με κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης. Αρκετές άλλες γυναίκες έχουν κάνει παρόμοιους ισχυρισμούς στα μέσα ενημέρωσης και μια φερόμενη υπόθεση βιασμού θα εκδικαστεί στο μέλλον. Δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία δίκης.

Αφορά στις καταγγελίες της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ ότι ο Ντεπαρντιέ της επιτέθηκε και τη βίασε στο σπίτι του στο Παρίσι το 2018.

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