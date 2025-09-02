Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Ξανά στα δικαστήρια κατηγορούμενος για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση

Ο Γάλλος ηθοποιός κλήθηκε εκ νέου στα δικαστήρια για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης

Newsbomb

Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Ξανά στα δικαστήρια κατηγορούμενος για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν πέρασαν τρεις μήνες από τότε που ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση σε δύο γυναίκες, ο Γάλλος πρωταγωνιστής καλείται εκ νέου στα δικαστήρια για διαφορετική αλλά αντίστοιχη υπόθεση. Αυτή τη φορά για να υπερασπισθεί τον εαυτό του απέναντι στην κατηγορία ότι το 2018 βίασε και παρενόχλησε σεξουαλικά την 29χρονη σήμερα ηθοποιό, Σαρλότ Αρνό στο σπίτι του στο Παρίσι. Η κατηγορία απασχολεί τις αρχές από το 2020 και σύμφωνα με αυτήν τα δύο περιστατικά έγιναν στις 7 και τις 13 Αυγούστου του 2018. «Επτά χρόνια αργότερα, επτά χρόνια κόλασης γεμάτα τρόμο. Νιώθω ότι δεν μπορώ εύκολα να συνειδητοποιήσω πόσο σπουδαία είναι αυτή η είδηση για εμένα. Ανακουφίστηκα», έγραψε στα σόσιαλ μίντια η ηθοποιός.

Από την πλευρά του, ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, σε ανοικτή επιστολή του που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Le Figaro» τον Οκτώβριο του 2023 αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ποτέ δεν έχει κακοποιήσει καμία γυναίκα.

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Μάιο ο Γάλλος ηθοποιός κρίθηκε ένοχος (18μηνη φυλάκιση με αναστολή) για τη σεξουαλική κακοποίηση μιας 54χρονης και μιας 34χρονης γυναίκας στα γυρίσματα της ταινίας «Les Volets Verts» στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο του 2021. Η υπόθεσή του αποτελεί σταθμό στην ιστορία του κινήματος MeToo στη Γαλλία καθώς η χώρα είχε τη φήμη ότι οι αρμόδιες αρχές δεν κινούνται γρήγορα και αποτελεσματικά σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν είχε σχολιάσει ότι «ο Ντεπαρντιέ κάνει τη Γαλλία υπερήφανη και δεν πρόκειται να με δείτε ποτέ να συμμετέχω σε ανθρωποκυνηγητό. Μισώ αυτές τις πρακτικές». Ο Γάλλος ηθοποιός υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες είναι μυθεύματα των μίντια που θέλουν να δουν την καριέρα του να καταστρέφεται, ενώ επιτέθηκε και στο κίνημα MeToo λέγοντας ότι «αυτό το κίνημα θα γίνει τρομοκρατία».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιος θα εκπροσωπήσει τον Σωκράτη Φάμελλο στην ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Τι δείχνουν τα οπλοστάσια πυραύλων για τον επόμενο πόλεμο στην Μέση Ανατολή

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μεταφέρει τη Διοίκηση Διαστήματος των ΗΠΑ από το Κολοράντο στην Αλαμπάμα

19:17LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Ραγίζει καρδιές» η ανάρτησή του λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του

19:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα απώλεια στο Eurobasket 2025: Νοκ άουτ με τραυματισμό ο Άλεξ Σαρ της Γαλλίας

19:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Παράπονα Αντετοκούνμπο προς τους διαιτητές – «Χάσαμε το μυαλό μας με κάποια σφυρίγματα», παραδέχθηκε ο Καλαϊτζάκης

19:09ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε οριακό σημείο η Μονή Σινά – Άκαρπες οι συνομιλίες για εξεύρεση λύσης

19:05LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η εξομολόγηση για τον γιο του - «Θα είμαι πάντα εδώ»

19:01TRAVEL

Αζίζ Αγά: Το μεγαλύτερο γεφύρι της Δυτικής Μακεδονίας και η «σύνδεση» με το γιοφύρι της Άρτας

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Καθαιρέθηκε ο επικεφαλής και η διοίκηση των κεμαλιστών στην Κωνσταντινούπολη

18:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Ξανά στα δικαστήρια κατηγορούμενος για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση

18:51ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: Πιάστηκε στα πράσα φίλαθλος που προσπάθησε να κλέψει την τσάντα του Σίνερ - Βίντεο

18:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο νεαροί χούλιγκαν για βίαιη ληστεία με οπαδικό κίνητρο

18:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στην εκδήλωση παραλαβής πέντε Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών στο Λιμενικό

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Μετανάστης στη Βρετανία ζητά να επιστρέψει στη Σομαλία - «Πιο ασφαλής εκεί παρά εδώ»

18:31LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Αποχαιρέτησε το καλοκαίρι ποζάροντας με το καυτό μπικίνι της

18:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το υπουργείο Οικονομικών απαντά με στοιχεία στην κριτική του ΠΑΣΟΚ

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Μασσαλία: Άνδρας μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους - Φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» στους αστυνομικούς και «έπεσε» από τις σφαίρες τους (vid)

18:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελευσίνα: Το φεστιβάλ «Αισχύλεια» δηλώνει παρών τον Σεπτέμβριο - Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για 1521: Άμεση επαφή, καλύτερη εξυπηρέτηση για τους φορολογούμενους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνομιλίες Πάνου Καμμένου με κατηγορούμενους της τοπικής μαφίας καταγράφει η ΕΛ.ΑΣ.

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Στο «φως» η ιατροδικαστική εξέταση του 22χρονου - Η αδελφή του τον βρήκε αιμόφυρτο

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: Η 45χρονη αποκαλύπτει γιατί δεν ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Πώς κατάφερε να κολυμπήσει με χειροπέδες ο Τούρκος δραπέτης; - Μπορεί η εκπαίδευση των ΟΥΚ να απαντήσει στο μυστήριο;

13:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος τύπος ακτινοθεραπείας «εξαφανίζει» τον καρκίνο σε 6 μήνες - Τα ειδικά ραδιοφάρμακα και οι προκλήσεις

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες αυτοκίνητο στην Κηφισιάς - Σημειωτόν τα ΙΧ στην κάθοδο

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Μετανάστης στη Βρετανία ζητά να επιστρέψει στη Σομαλία - «Πιο ασφαλής εκεί παρά εδώ»

11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Κρήτη 850 από τους 1.036 ΑΦΜ που έλαβαν επιδοτήσεις παρανόμως

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: «Καταρρέει» ο αριθμός των μαθητών στα ελληνικά σχολεία - Το 5% σε αναστολή λειτουργίας

19:17LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Ραγίζει καρδιές» η ανάρτησή του λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του

17:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Βοσνία 77-80: Πρώτη ήττα και τελικός πρωτιάς με την Ισπανία

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Μασσαλία: Άνδρας μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους - Φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» στους αστυνομικούς και «έπεσε» από τις σφαίρες τους (vid)

16:28LIFESTYLE

Super Katerina: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ