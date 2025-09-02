Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Ξανά στα δικαστήρια κατηγορούμενος για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση

Δεν πέρασαν τρεις μήνες από τότε που ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση σε δύο γυναίκες, ο Γάλλος πρωταγωνιστής καλείται εκ νέου στα δικαστήρια για διαφορετική αλλά αντίστοιχη υπόθεση. Αυτή τη φορά για να υπερασπισθεί τον εαυτό του απέναντι στην κατηγορία ότι το 2018 βίασε και παρενόχλησε σεξουαλικά την 29χρονη σήμερα ηθοποιό, Σαρλότ Αρνό στο σπίτι του στο Παρίσι. Η κατηγορία απασχολεί τις αρχές από το 2020 και σύμφωνα με αυτήν τα δύο περιστατικά έγιναν στις 7 και τις 13 Αυγούστου του 2018. «Επτά χρόνια αργότερα, επτά χρόνια κόλασης γεμάτα τρόμο. Νιώθω ότι δεν μπορώ εύκολα να συνειδητοποιήσω πόσο σπουδαία είναι αυτή η είδηση για εμένα. Ανακουφίστηκα», έγραψε στα σόσιαλ μίντια η ηθοποιός.

Από την πλευρά του, ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, σε ανοικτή επιστολή του που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Le Figaro» τον Οκτώβριο του 2023 αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ποτέ δεν έχει κακοποιήσει καμία γυναίκα.

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Μάιο ο Γάλλος ηθοποιός κρίθηκε ένοχος (18μηνη φυλάκιση με αναστολή) για τη σεξουαλική κακοποίηση μιας 54χρονης και μιας 34χρονης γυναίκας στα γυρίσματα της ταινίας «Les Volets Verts» στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο του 2021. Η υπόθεσή του αποτελεί σταθμό στην ιστορία του κινήματος MeToo στη Γαλλία καθώς η χώρα είχε τη φήμη ότι οι αρμόδιες αρχές δεν κινούνται γρήγορα και αποτελεσματικά σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν είχε σχολιάσει ότι «ο Ντεπαρντιέ κάνει τη Γαλλία υπερήφανη και δεν πρόκειται να με δείτε ποτέ να συμμετέχω σε ανθρωποκυνηγητό. Μισώ αυτές τις πρακτικές». Ο Γάλλος ηθοποιός υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες είναι μυθεύματα των μίντια που θέλουν να δουν την καριέρα του να καταστρέφεται, ενώ επιτέθηκε και στο κίνημα MeToo λέγοντας ότι «αυτό το κίνημα θα γίνει τρομοκρατία».