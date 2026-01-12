Από το Ιράν στον Λευκό Οίκο: Η απίστευτη ιστορία του 11χρονου που «πολιόρκησε» τον Μπιλ Κλίντον

Ο Κέβιν Ναζέμι και ο Μπιλ Κλίντον 30 χρόνια μετά την ξεχωριστή συνέντευξη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ

Ήταν ένα παράτολμο αίτημα για ένα παιδί 11 ετών. Ο Κέβιν Ναζέμι, ένας νεαρός μετανάστης από το Ιράν που ζούσε στο Μιζούρι, είχε βάλει έναν στόχο που φαινόταν ακατόρθωτος: ήθελε να πάρει συνέντευξη από τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μπιλ Κλίντον. Παρά το γεγονός ότι τα αγγλικά του ήταν ακόμη σε αρχικό στάδιο, ο Κέβιν δεν πτοήθηκε από την ηλικία του ούτε από την καταγωγή του.

Όλα ξεκίνησαν από μια σχολική εργασία για τη δημιουργία ενός ειδησεογραφικού ρεπορτάζ. Για τον Κέβιν, δεν υπήρχε καταλληλότερο θέμα από τον τότε πρόεδρο, Μπιλ Κλίντον. Αρχικά έστειλε μια επίσημη επιστολή, αλλά το προσωπικό του Λευκού Οίκου του απάντησε στέλνοντάς του... ένα βιβλίο ζωγραφικής. Αντί να απογοητευτεί, ο Κέβιν άρχισε να τηλεφωνεί καθημερινά στον Λευκό Οίκο, επιδεικνύοντας μια σπάνια επιμονή.

Η κλήση που άλλαξε τα πάντα

Η τύχη του άλλαξε όταν μια από τις κλήσεις του έφτασε στον Ντέιβ Άντερσον, έναν 23χρονο τότε υπάλληλο του Λευκού Οίκου. «Ο τόνος του δεν ήταν παρακλητικός, ήταν απαιτητικός», θυμάται σήμερα ο Άντερσον μιλώντας στο CBS Mornings. «Δεν έλεγε "σας παρακαλώ, μπορώ;", αλλά "πότε μπορώ να πάρω τη συνέντευξη;"».

Εντυπωσιασμένος από το σθένος του μικρού, ο Άντερσον μετέφερε το αίτημα στον πρόεδρο Κλίντον, ο οποίος προς έκπληξη όλων, δέχτηκε. Η συνέντευξη, που προγραμματίστηκε για οκτώ λεπτά στο Κλίβελαντ, διήρκεσε τελικά μισή ώρα. Ο Κλίντον απόλαυσε τη συζήτηση με το παιδί, το οποίο έκανε εύστοχες ερωτήσεις, και η συνέντευξη προβλήθηκε ως 30λεπτο αφιέρωμα σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

Το αμερικανικό όνειρο και η συγκινητική ανταπόδοση

Η εμπειρία αυτή λειτούργησε ως εφαλτήριο για τη ζωή του Ναζέμι. Με το σύνθημα «τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο», σπούδασε στο MIT και στο Harvard Business School, ίδρυσε τέσσερις επιτυχημένες νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) και έκανε πραγματικότητα το δικό του «αμερικανικό όνειρο».

Ωστόσο, δεν ξέχασε ποτέ τον άνθρωπο που τον πίστεψε όταν ήταν παιδί. Πριν από λίγο καιρό, ο Ντέιβ Άντερσον έλαβε μια απρόσμενη επιστολή: ο Κέβιν είχε δημιουργήσει καταπιστεύματα για τις σπουδές των δύο παιδιών του Άντερσον, ως ένα «ευχαριστώ» για την ευκαιρία που του έδωσε τρεις δεκαετίες πριν.

Μια επανένωση 30 χρόνια μετά

Πρόσφατα, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά από κοντά, ενώ ο Κέβιν επανενώθηκε και με τον Μπιλ Κλίντον, ο οποίος τον θυμόταν ακόμη.

«Η ευκαιρία που μου έδωσαν ο Άντερσον και ο πρόεδρος με έπεισε ότι πρέπει να θέτεις πολύ υψηλούς στόχους και να παραμένεις προσηλωμένος σε αυτούς», δήλωσε ο Ναζέμι. Σήμερα, συνεχίζει να μεταλαμπαδεύει την καλοσύνη που δέχτηκε, αποδεικνύοντας ότι μια τολμηρή κίνηση ενός 11χρονου μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη ροή μιας ζωής.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

