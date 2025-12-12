Νέες φωτογραφίες από το νησί του Έπσταϊν – Από τον Τραμπ και τον Κλίντον έως τον Γκέιτς

Οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής δημοσιοποίησαν 19 νέες φωτογραφίες που ελήφθησαν από την περιουσία του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν

Newsbomb

Νέες φωτογραφίες από το νησί του Έπσταϊν – Από τον Τραμπ και τον Κλίντον έως τον Γκέιτς
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσιοποίησαν σήμερα (12/12) νέες φωτογραφίες από το νησί – «κολαστήριο» του Τζέφρι Έπσταϊν, στις οποίες εμφανίζονται πολλές ισχυρές προσωπικότητες που ανήκαν στον κύκλο του αποθανόντος που είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπιλ Κλίντον, ο Στιβ Μπάνον, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και άλλοι.

Οι νομοθέτες αναφέρουν ότι οι εικόνες προέρχονται από ένα σύνολο 95.000 φωτογραφιών που παρήγαγε η περιουσία προς την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών «των πλούσιων και ισχυρών ανδρών που πέρασαν χρόνο με τον Τζέφρι Έπσταϊν».

Πολλοί από αυτούς τους άνδρες είχαν συνδεθεί στο παρελθόν με τον Έπσταϊν, αν και οι φωτογραφίες μπορεί να δώσουν νέα διάσταση στην έκταση και το βάθος των δεσμών που είχαν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους.

Συνολικά, οι 19 εικόνες –οι οποίες, σύμφωνα με την επιτροπή, προέρχονται από το νησί του Έπσταϊν– ενισχύουν την άποψη ότι ο χρηματοδότης είχε στο παρελθόν σχέσεις με πολλά διάσημα πρόσωπα, μεγάλης επιρροής, των οποίων οι σχέσεις με αυτόν εξετάζονται εξονυχιστικά.

Ακολουθούν οι υπόλοιπες 12 εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων:

0112
0212
0312
0412
0512
0612
0712
0812
0912
1012
1112
1212

Τα πρόσωπα που φαίνονται στα καρέ:

  • Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ
  • Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπιλ Κλίντον
  • Ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον
  • Ο ηθοποιός, Γούντι Άλεν
  • Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ, Λάρι Σάμερς
  • Ο δικηγόρος, Άλαν Ντέρσοβιτς
  • Ο Βρετανός επιχειρηματίας, Ρίτσαρντ Μπράνσον
  • Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου Μάουντμπατεν – Γουίνδσορ
  • Ο επιχειρηματίας, Μπιλ Γκέιτς

Μία εικόνα δείχνει κάτι που μοιάζει με ένα μπολ με πρωτότυπα προφυλακτικά με μία καρικατούρα του προσώπου του Τραμπ. Το μπολ έχει μία πινακίδα που λέει «Προφυλακτικό Τραμπ, 4,50 δολάρια» και καθένα φέρει μία εικόνα του προσώπου του Τραμπ με το κείμενο: «Είμαι ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ».

1765553178096-528670241-trump-epstain.jpg

Άλλη εικόνα έδειχνε τον Τραμπ με έξι γυναίκες με γιρλάντες, των οποίων τα πρόσωπα είχαν καλυφθεί από την επιτροπή. Άλλες φωτογραφίες περιλαμβάνουν τον Στιβ Μπάνον και τον Έπσταϊν να φωτογραφίζονται σε έναν καθρέφτη, τον Μπιλ Κλίντον με τον Έπσταϊν, τη Μάξγουελ και ένα άλλο ζευγάρι, καθώς και τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας, Μπιλ Γκέιτς με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου.

house-oversight-083646-copy.jpg
trump-epstain.jpg
andriou-gates.jpg

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ, Λάρι Σάμερς και ο δικηγόρος Άλαν Ντερσόβιτς εμφανίζονται, επίσης, σε φωτογραφίες από την έπαυλη.

Καμία από τις δημοσιευμένες εικόνες δεν απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση, ούτε πιστεύεται ότι απεικονίζει ανήλικα κορίτσια.

Η επιτροπή, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων, απέκτησε τις εικόνες από την περιουσία του Έπσταϊν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Μέχρι στιγμής, η επιτροπή έχει δημοσιεύσει δεκάδες χιλιάδες έγγραφα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επικοινωνίες που έλαβε από την περιουσία του Έπσταϊν, τα οποία συνεχίζουν να ανοίγουν νέους δρόμους για την έρευνα.

Την Πέμπτη, οι δικηγόροι της περιουσίας έγραψαν επιστολή στην επιτροπή, σημειώνοντας ότι μπορούσαν να εξετάσουν τα βίντεο και τις φωτογραφίες που είχαν ζητήσει «που τραβήχτηκαν σε οιαδήποτε ιδιοκτησία που ανήκε, ενοικιάστηκε, λειτουργούσε ή χρησιμοποιήθηκε από τον Έπσταϊν από την 1η Ιανουαρίου 1990 έως τη 10η Αυγούστου 2019».

«Όπως και η χθεσινή παραγωγή, περιλαμβάνει επίσης έγγραφα που ενδέχεται να μην είναι συναφή, αλλά η περιουσία δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει εάν τραβήχτηκαν σε ακίνητο που ανήκε, ενοικιάστηκε, λειτουργούσε ή χρησιμοποιήθηκε από τον Έπσταϊν. Η περιουσία έχει προβεί σε ελάχιστες διαγραφές σε αυτές τις φωτογραφίες. Οι διαγραφές περιορίζονται σε εικόνες με γυμνό περιεχόμενο», έγραψαν οι δικηγόροι.

Ο Κλίντον δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί από τις Αρχές για οιαδήποτε παράνομη πράξη σχετική με τον Έπσταϊν, και ένας εκπρόσωπός του έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι έκοψε τους δεσμούς με τον αποθανόντα πριν από τη σύλληψή του με ομοσπονδιακές κατηγορίες το 2019 και ότι δεν γνώριζε για τα εγκλήματα που φερόταν να διέπραττε.

Εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι ο Έπσταϊν εργάστηκε ποτέ για αυτόν. Ο Γκέιτς έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι μετανιώνει που συναντήθηκε με τον Έπσταϊν, λέγοντας το 2021 πως «ήταν τεράστιο λάθος να περάσω χρόνο μαζί του, να του δώσω την αξιοπιστία της παρουσίας μου εκεί».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:16ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τίμησε την «Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού» με μεγάλη εορταστική δράση για τα παιδιά στο Σύνταγμα

18:06LIFESTYLE

Πρίγκιπας Άντριου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση στη βάφτιση της εγγονής του μετά την αφαίρεση των τίτλων

18:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Σοκαριστική αύξηση τιμών εισιτηρίων συγκριτικά με το Κατάρ

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

17:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τα ματς που χάνουν Λαφόν και Ντέσερς

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Και οι Γάλλοι αγρότες στα μπλόκα

17:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χολαργός: Προφυλακιστέοι οι δύο νεαροί για τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι σε 14χρονο

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: «Παραλύουν» οι δρόμοι της Αθήνας - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το νησί του Έπσταϊν με Τραμπ, Κλίντον, πρίγκιπα Άντριου, Μπιλ Γκέιτς, Ρίτσαρντ Μπράνσον, Γούντι Άλεν

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Διαμαρτυρία αγροτών έξω από τα γραφεία βουλευτών στη Λάρισα

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Το τρίτο πρόσωπο έδινε κατευθύνσεις στον 22χρονο και μετέφερε πληροφορίες στον εργοδότη

17:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από 4 οπλισμένα τουρκικά F-16

17:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του κουμπάρου Ανδρουλάκη

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Οδός: Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων στις σήραγγες της Κακιάς Σκάλας

17:06TRAVEL

Λειψοί: Στο top 5 ταξιδιωτικών προορισμών για αγχολυτικές διακοπές το 2026

17:05ΦΑΡΜΑΚΟ

ΣΦΕΕ: «Σημαντικό βήμα, αλλά όχι αρκετό για την καινοτομία» - Νέο πλαίσιο για το φάρμακο στην Ευρώπη

17:04ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Η ΔΑΣ του ΠΑΜΕ/ΚΚΕ για πρώτη φορά πρώτη δύναμη στις εκλογές

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Λαμπερή πρεμιέρα για την παράσταση «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν με χορηγό τον ΟΠΑΠ

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes

16:50ΕΛΛΑΔΑ

«Μου είπαν ότι έχω 3 μέρες να φύγω από τη χώρα, αλλιώς θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ» – Απειλές καταγγέλλει ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Οι συλλήψεις στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Από τον κουμπάρο Ανδρουλάκη στον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή που το 2016 είχε βρει €200 εκατ. στον λογαριασμό του!

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

16:50ΕΛΛΑΔΑ

«Μου είπαν ότι έχω 3 μέρες να φύγω από τη χώρα, αλλιώς θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ» – Απειλές καταγγέλλει ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: «Παραλύουν» οι δρόμοι της Αθήνας - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το νησί του Έπσταϊν με Τραμπ, Κλίντον, πρίγκιπα Άντριου, Μπιλ Γκέιτς, Ρίτσαρντ Μπράνσον, Γούντι Άλεν

13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κυνηγά στους διαδρόμους της Βουλής τον «φραπέ», αφού την απείλησε να της «στρίψει το λαρύγγι» - Δείτε βίντεο

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην επιτροπή Δεοντολογίας στέλνει την Κωνσταντοπούλου ο Νικολακόπουλος για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά»

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

21:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Αγόρασε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη

16:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι «ύμνοι» Αυγενάκη στον Χιλετζάκη που συνελήφθη σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγε ότι «διακρίνεται για την ηθική του ακεραιότητα»

15:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Ελ Κααμπί πήρε την απόφαση και φεύγει από τον Ολυμπιακό»

20:12ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαλάνδρι: «Πράσινο φως» για τη ριζική ανάπλαση κομβικού δρόμου

12:32WHAT THE FACT

Γυναίκα ζήτησε από το ChatGPT τα ονόματα όλων των ανθρώπων στη Γη - Η απάντηση που πήρε από το ΑΙ

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Διαμαρτυρία αγροτών έξω από τα γραφεία βουλευτών στη Λάρισα

15:58ΜΠΑΣΚΕΤ

«Πόλεμος» με Αντετοκούνμπο στο ΝΒΑ: «Ο Γιάννης είναι δειλός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ