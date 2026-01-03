Αιθαλομίχλη: «Καμπανάκι» από τους επιστήμονες για ολέθριες συνέπειες για την υγεία

Τον κώδωνα του κίνδυνου κρούουν οι επιστήμονες για την αιθαλομίχλη, η οποία προέρχεται από τα τζάκια που έχουν ξεκινήσει να ανάβουν ολοένα και συχνότερα οι πολίτες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως οι τιμές των επικίνδυνων αιρούμενων σωματιδίων τις τελευταίες ημέρες είναι 15 φορές πιο αυξημένες σε σχέση με το επιτρεπτό όριο.