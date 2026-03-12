Ινδία: Άνδρας πυροβολεί πολιτικό σε γαμήλια εκδήλωση - Καρέ καρέ η επίθεση

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που άνδρας πυροβολεί εξ επαφής τον Φαρούκ Αμπντουλάχ, ο οποίος γλίτωσε την τελευταία στιγμή

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ινδία: Άνδρας πυροβολεί πολιτικό σε γαμήλια εκδήλωση - Καρέ καρέ η επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρώην υπουργός και πολιτικός Φαρούκ Αμπντουλάχ πυροβολήθηκε εξ επαφής σε γαμήλια εκδήλωση στο Τζαμού του Κασμίρ, αλλά γλίτωσε χωρίς τραυματισμούς.
  • Ο ύποπτος, Καμάλ Σινγκ Τζαμβάλ, συνελήφθη από τις αρχές και η υπόθεση διερευνάται.
  • Ο γιος του Φαρούκ, Ομάρ Αμπντουλάχ , επεσήμανε την αδυναμία της υψηλής ασφάλειας να αποτρέψει την επίθεση, παρά το επίπεδο προστασίας Z+.
  • Η αστυνομία εξετάζει πώς ο δράστης κατάφερε να πλησιάσει τόσο κοντά στον πολιτικό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
  • Η επίθεση προκάλεσε σοκ στους παρευρισκόμενους και η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.
Snapshot powered by AI

Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε γαμήλια εκδήλωση στην πόλη Τζαμού στο Κασμίρ που διοικείται από την Ινδία, όταν ένας άνδρας πυροβόλησε εξ επαφής εναντίον του πρώην υπουργού και βετεράνου πολιτικού Φαρούκ Αμπντουλάχ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πυροβολισμός σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο ο Αμπντουλάχ κατάφερε να γλιτώσει χωρίς να τραυματιστεί.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο

Πλάνα από κάμερα CCTV που καταγράφουν τη στιγμή της επίθεσης δείχνουν έναν άνδρα να πλησιάζει τον πολιτικό και να πυροβολεί από πολύ κοντινή απόσταση.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια γάμου στην πόλη, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

Συνελήφθη ο ύποπτος

Η αστυνομία δήλωσε στο BBC ότι ο ύποπτος έχει ήδη τεθεί υπό κράτηση. Πρόκειται για τον Καμάλ Σινγκ Τζαμβάλ, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διερευνάται.

Ποιος είναι ο Φαρούκ Αμπντουλάχ

Ο Φαρούκ Αμπντουλάχ αποτελεί μία από τις πιο γνωστές πολιτικές προσωπικότητες στο Κασμίρ. Έχει διατελέσει πέντε φορές πρωθυπουργός της περιοχής του Τζαμού.

images.jpg

Ο Φαρούκ Αμπντουλάχ

Ο Αμπντουλάχ, είναι πρόεδρος του Εθνικόού Συνεδρίου Τζαμού και Κασμίρ, ενός από τα σημαντικότερα περιφερειακά πολιτικά κόμματα της περιοχής.

Η ανάρτηση του γιου του

Ο γιος του, Ομάρ Αμπντουλάχ, ο οποίος είναι ο σημερινός πρωθυπουργός της περιοχής, αναφέρθηκε στο περιστατικό μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως έγραψε: «Ο Αλλάχ είναι ευγενικός. Ο πατέρας μου γλίτωσε στο παρα πέντε. Οι λεπτομέρειες είναι ασαφείς προς το παρόν, αλλά αυτό που είναι γνωστό είναι ότι ένας άνδρας με γεμάτο πιστόλι κατάφερε να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής και να πυροβολήσει».

Ερωτήματα για την ασφάλεια

Ο Ομάρ Αμπντουλάχ έθεσε ερωτήματα για το πώς ένας ένοπλος άνδρας κατάφερε να πλησιάσει τόσο κοντά στον πατέρα του, καθώς ο ίδιος διαθέτει υψηλή ασφάλεια.

Πρόκειται για ασφάλεια επιπέδου Z+, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας που παρέχονται σε δημόσια πρόσωπα στην Ινδία.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ύποπτος κατάφερε να βρεθεί σε τόσο κοντινή απόσταση από τον πολιτικό, ενώ η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αγνοούμενη 5χρονη βρέθηκε μετά από 6 χρόνια 4.000 χλμ μακριά

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε 150 μαθητές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου

14:52ΕΘΝΙΚΑ

Βούλγαρος υπουργός Άμυνας: Οι ελληνικοί Patriot έχουν τεθεί σε λειτουργία, έχουμε πλήρη κάλυψη

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αναμένεται το πρώτο διάγγελμα του Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Χτύπησαν ιρανική πυρηνική εγκατάσταση οι IDF

14:47LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είπα στον άντρα μου ότι θέλω να αρχίσουμε συνεδρίες ψυχοθεραπείας μαζί»

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Πολίχνη: Απολογείται ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 25χρονο – «Δεν έκανε κόντρες», λέει η αδελφή του

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εν αναμονή του πρώτου διαγγέλματος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Σε κελί «αυτοκτονίας» 2 επί 3 - «Ουρλιάζει σαν τρελός τις νύχτες, είμαι ο Πρόεδρος»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τα βαρύτερα βομβαρδιστικά των ΗΠΑ έφτασαν σε βάση της RAF

14:27ΥΓΕΙΑ

Τι πρέπει να τρώμε για να κοιμόμαστε καλύτερα - Οι ειδικοί απαντούν

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς προς Μαρινάκη: «Να ανακαλέσει τα fake news που ξεστόμισε στο συνέδριο για τα fake news»

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τασούλας βράβευσε αριστούχους μαθητές: «Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος προς την επιτυχία»

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές περιστατικό βίας στο Λουτράκι: Μαχαίρωσαν με νυστέρι 20χρονο

14:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Υπεγράφη η σύμβαση για το Καυτανζόγλειο - Οι δηλώσεις Βρούτση και Γκοντσάροβα

14:03ΥΓΕΙΑ

Σοβαρή γρίπη και COVID-19 ίσως ενεργοποιούν τον καρκίνο του πνεύμονα – Τι κάνει ο εμβολιασμός

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το ανατριχιαστικό άγαλμα της μυστηριώδους ξανθιάς που είχε στη βίλα του

13:56WHAT THE FACT

Ξύδι στο Πλυντήριο - Πώς να το χρησιμοποιήσετε για καθαριότητα, μαλακτικό και προστασία ρούχων

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Κολυδάς: Μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αξιόλογες βροχές

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Σύμβαση εκσυγχρονισμού 7 αεροσκαφών Canadair CL-415 με προϋπολογισμό €43 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκλονίζει η εξομολόγηση Παραολυμπιονίκη: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τη μία μέρα τον είχα, την επόμενη τον έχασα»- Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 25χρονου

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αναμένεται το πρώτο διάγγελμα του Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Χτύπησαν ιρανική πυρηνική εγκατάσταση οι IDF

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας στο Newsbomb για σεισμό στα Άγραφα: Το παρακολουθούμε - Έγινε έντονα αισθητός

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

11:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο πόντος που κέρδισε ο Τζόκοβιτς απέναντι στον Ντρέιπερ για τον οποίο μιλά όλος ο πλανήτης - Βϊντεο

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο μάνα και γιος για τον ξυλοδαρμό ανήλικης - Της έκοψαν ακόμα και τα μαλλιά

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το απόγευμα με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εν αναμονή του πρώτου διαγγέλματος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Σε κελί «αυτοκτονίας» 2 επί 3 - «Ουρλιάζει σαν τρελός τις νύχτες, είμαι ο Πρόεδρος»

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Ευρυτανία

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers-Ποιοι θα λάβουν βοήθημα για τρόφιμα αναδρομικά

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ατύχημα με ποδήλατο για τον γνωστό γιατρό Ανδρέα Ηλιάδη – Υπέστη κάταγμα σε οστό του λάρυγγα

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Κολυδάς: Μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αξιόλογες βροχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ