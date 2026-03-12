Ινδία: Άνδρας πυροβολεί πολιτικό σε γαμήλια εκδήλωση - Καρέ καρέ η επίθεση
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που άνδρας πυροβολεί εξ επαφής τον Φαρούκ Αμπντουλάχ, ο οποίος γλίτωσε την τελευταία στιγμή
Snapshot
- Ο πρώην υπουργός και πολιτικός Φαρούκ Αμπντουλάχ πυροβολήθηκε εξ επαφής σε γαμήλια εκδήλωση στο Τζαμού του Κασμίρ, αλλά γλίτωσε χωρίς τραυματισμούς.
- Ο ύποπτος, Καμάλ Σινγκ Τζαμβάλ, συνελήφθη από τις αρχές και η υπόθεση διερευνάται.
- Ο γιος του Φαρούκ, Ομάρ Αμπντουλάχ , επεσήμανε την αδυναμία της υψηλής ασφάλειας να αποτρέψει την επίθεση, παρά το επίπεδο προστασίας Z+.
- Η αστυνομία εξετάζει πώς ο δράστης κατάφερε να πλησιάσει τόσο κοντά στον πολιτικό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
- Η επίθεση προκάλεσε σοκ στους παρευρισκόμενους και η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε γαμήλια εκδήλωση στην πόλη Τζαμού στο Κασμίρ που διοικείται από την Ινδία, όταν ένας άνδρας πυροβόλησε εξ επαφής εναντίον του πρώην υπουργού και βετεράνου πολιτικού Φαρούκ Αμπντουλάχ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πυροβολισμός σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο ο Αμπντουλάχ κατάφερε να γλιτώσει χωρίς να τραυματιστεί.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο
Πλάνα από κάμερα CCTV που καταγράφουν τη στιγμή της επίθεσης δείχνουν έναν άνδρα να πλησιάζει τον πολιτικό και να πυροβολεί από πολύ κοντινή απόσταση.
Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια γάμου στην πόλη, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.
Συνελήφθη ο ύποπτος
Η αστυνομία δήλωσε στο BBC ότι ο ύποπτος έχει ήδη τεθεί υπό κράτηση. Πρόκειται για τον Καμάλ Σινγκ Τζαμβάλ, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διερευνάται.
Ποιος είναι ο Φαρούκ Αμπντουλάχ
Ο Φαρούκ Αμπντουλάχ αποτελεί μία από τις πιο γνωστές πολιτικές προσωπικότητες στο Κασμίρ. Έχει διατελέσει πέντε φορές πρωθυπουργός της περιοχής του Τζαμού.
Ο Αμπντουλάχ, είναι πρόεδρος του Εθνικόού Συνεδρίου Τζαμού και Κασμίρ, ενός από τα σημαντικότερα περιφερειακά πολιτικά κόμματα της περιοχής.
Η ανάρτηση του γιου του
Ο γιος του, Ομάρ Αμπντουλάχ, ο οποίος είναι ο σημερινός πρωθυπουργός της περιοχής, αναφέρθηκε στο περιστατικό μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως έγραψε: «Ο Αλλάχ είναι ευγενικός. Ο πατέρας μου γλίτωσε στο παρα πέντε. Οι λεπτομέρειες είναι ασαφείς προς το παρόν, αλλά αυτό που είναι γνωστό είναι ότι ένας άνδρας με γεμάτο πιστόλι κατάφερε να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής και να πυροβολήσει».
Ερωτήματα για την ασφάλεια
Ο Ομάρ Αμπντουλάχ έθεσε ερωτήματα για το πώς ένας ένοπλος άνδρας κατάφερε να πλησιάσει τόσο κοντά στον πατέρα του, καθώς ο ίδιος διαθέτει υψηλή ασφάλεια.
Πρόκειται για ασφάλεια επιπέδου Z+, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας που παρέχονται σε δημόσια πρόσωπα στην Ινδία.
Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ύποπτος κατάφερε να βρεθεί σε τόσο κοντινή απόσταση από τον πολιτικό, ενώ η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.