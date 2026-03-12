Ινδία: Άνδρας πυροβολεί πολιτικό σε γαμήλια εκδήλωση - Καρέ καρέ η επίθεση

Snapshot Ο πρώην υπουργός και πολιτικός Φαρούκ Αμπντουλάχ πυροβολήθηκε εξ επαφής σε γαμήλια εκδήλωση στο Τζαμού του Κασμίρ, αλλά γλίτωσε χωρίς τραυματισμούς.

Ο ύποπτος, Καμάλ Σινγκ Τζαμβάλ, συνελήφθη από τις αρχές και η υπόθεση διερευνάται.

Ο γιος του Φαρούκ, Ομάρ Αμπντουλάχ , επεσήμανε την αδυναμία της υψηλής ασφάλειας να αποτρέψει την επίθεση, παρά το επίπεδο προστασίας Z+.

Η αστυνομία εξετάζει πώς ο δράστης κατάφερε να πλησιάσει τόσο κοντά στον πολιτικό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η επίθεση προκάλεσε σοκ στους παρευρισκόμενους και η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε γαμήλια εκδήλωση στην πόλη Τζαμού στο Κασμίρ που διοικείται από την Ινδία, όταν ένας άνδρας πυροβόλησε εξ επαφής εναντίον του πρώην υπουργού και βετεράνου πολιτικού Φαρούκ Αμπντουλάχ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πυροβολισμός σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο ο Αμπντουλάχ κατάφερε να γλιτώσει χωρίς να τραυματιστεί.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο

Πλάνα από κάμερα CCTV που καταγράφουν τη στιγμή της επίθεσης δείχνουν έναν άνδρα να πλησιάζει τον πολιτικό και να πυροβολεί από πολύ κοντινή απόσταση.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια γάμου στην πόλη, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

Συνελήφθη ο ύποπτος

Η αστυνομία δήλωσε στο BBC ότι ο ύποπτος έχει ήδη τεθεί υπό κράτηση. Πρόκειται για τον Καμάλ Σινγκ Τζαμβάλ, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διερευνάται.

Breaking: Firing near Royal Park in Greater Kailash area of Jammu during a wedding function attended by Farooq Abdullah and Deputy CM Surinder Choudhary.

Farooq Abdullah is safe, while Surinder Choudhary sustained minor splinter injuries and received medical attention.

The… pic.twitter.com/zaJzPgfMVE — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) March 11, 2026

Ποιος είναι ο Φαρούκ Αμπντουλάχ

Ο Φαρούκ Αμπντουλάχ αποτελεί μία από τις πιο γνωστές πολιτικές προσωπικότητες στο Κασμίρ. Έχει διατελέσει πέντε φορές πρωθυπουργός της περιοχής του Τζαμού.

Ο Φαρούκ Αμπντουλάχ

Ο Αμπντουλάχ, είναι πρόεδρος του Εθνικόού Συνεδρίου Τζαμού και Κασμίρ, ενός από τα σημαντικότερα περιφερειακά πολιτικά κόμματα της περιοχής.

Η ανάρτηση του γιου του

Ο γιος του, Ομάρ Αμπντουλάχ, ο οποίος είναι ο σημερινός πρωθυπουργός της περιοχής, αναφέρθηκε στο περιστατικό μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως έγραψε: «Ο Αλλάχ είναι ευγενικός. Ο πατέρας μου γλίτωσε στο παρα πέντε. Οι λεπτομέρειες είναι ασαφείς προς το παρόν, αλλά αυτό που είναι γνωστό είναι ότι ένας άνδρας με γεμάτο πιστόλι κατάφερε να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής και να πυροβολήσει».

Allah is kind. My father had a very close shave. The details are sketchy at the moment but what is known is that a man with a loaded pistol was able to get within point blank range & discharge a shot. It was only the close protection team that deflected the shot & ensured that… https://t.co/hYBe64Eigl — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) March 11, 2026

Ερωτήματα για την ασφάλεια

Ο Ομάρ Αμπντουλάχ έθεσε ερωτήματα για το πώς ένας ένοπλος άνδρας κατάφερε να πλησιάσει τόσο κοντά στον πατέρα του, καθώς ο ίδιος διαθέτει υψηλή ασφάλεια.

Πρόκειται για ασφάλεια επιπέδου Z+, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας που παρέχονται σε δημόσια πρόσωπα στην Ινδία.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ύποπτος κατάφερε να βρεθεί σε τόσο κοντινή απόσταση από τον πολιτικό, ενώ η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

?Firing at wedding in Jammu attended by Farooq Abdullah and Deputy CM Surinder Choudhary.



Accused identified as Kamal Singh Jamwal. pic.twitter.com/5mmOecl5qd — The Tatva (@thetatvaindia) March 12, 2026

Διαβάστε επίσης