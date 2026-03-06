Η Ινδία στρέφεται σε διαστημικές startups για την εκτόξευση «δορυφόρων σωματοφυλάκων»

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ινδίας έχουν ζητήσει από ιδιωτικές διαστημικές startups να αναπτύξουν τους λεγόμενους «δορυφόρους-σωματοφύλακες», καθώς η χώρα επιταχύνει τις προσπάθειές της να προστατεύσει τα διαστημικά της περιουσιακά στοιχεία σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ κρατικών φορέων και εταιρειών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Οι startups στοχεύουν να εκτοξεύσουν τον πρώτο δοκιμαστικό δορυφόρο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι δορυφόροι αυτοί προορίζονται να συνοδεύουν, να προστατεύουν και να αντιμετωπίζουν πιθανές απειλές σε τροχιά εναντίον διαστημικών συστημάτων υψηλής αξίας.

Πρόσθετες εκτοξεύσεις αναμένονται έως το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου. Στη συνέχεια, η τεχνολογία πιθανότατα θα αγοραστεί από κυβερνητικές υπηρεσίες, οι οποίες θα αναπτύξουν περισσότερους τέτοιους δορυφόρους.

Αυξημένες ανησυχίες μετά την ένταση με το Πακιστάν

Η Ινδία έχει αρχίσει να ανησυχεί ολοένα περισσότερο για την απειλή που μπορεί να προέρχεται από ξένα διαστημικά σκάφη, ιδιαίτερα μετά από μια συνοριακή σύγκρουση πέρυσι με το Πακιστάν. Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, η Κίνα παρείχε στο Πακιστάν δορυφορική υποστήριξη, βοηθώντας το να προσαρμόσει αποτελεσματικότερα τα ραντάρ και τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με ερευνητική ομάδα του υπουργείου Άμυνας της Ινδίας.

Η ανάγκη για ενίσχυση των διαστημικών μέτρων ασφαλείας εντάθηκε μετά από ένα περιστατικό το 2024, όταν διαστημικό σκάφος από άγνωστη γειτονική χώρα πλησίασε σε απόσταση περίπου 1 χιλιομέτρου έναν ινδικό δορυφόρο που εκτελούσε αποστολές με πιθανές στρατιωτικές εφαρμογές, όπως χαρτογράφηση και παρακολούθηση στόχων στο έδαφος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το περιστατικό αυτό προκάλεσε έντονη ανησυχία στο Νέο Δελχί και επιτάχυνε τις συζητήσεις για την ανάπτυξη συστημάτων προστασίας.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο επείγουσα για την κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι μετά τη στρατιωτική αντιπαράθεση με το Πακιστάν, η οποία έφερε τις δύο χώρες κοντά σε έναν γενικευμένο πόλεμο. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης κρίσης, οι δορυφόροι χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση στόχων, αποκαλύπτοντας παράλληλα αδυναμίες στο σύστημα επιτήρησης της Ινδίας.

Δορυφόροι που «ακινητοποιούν» απειλές

Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη δύο βασικών τύπων «δορυφόρων-σωματοφυλάκων».

Ο πρώτος τύπος θα διαθέτει ρομποτικό βραχίονα, ικανό να «αγκιστρώνει» και να μετακινεί διαστημικά σκάφη που η Ινδία θεωρεί ότι εκτελούν εχθρικές ενέργειες.

Ο δεύτερος τύπος θα στοχεύει μικρότερους δορυφόρους που επιτίθενται σε ινδικά διαστημικά συστήματα. Αυτοί οι δορυφόροι θα μπορούν να περικυκλώνουν τον στόχο — δημιουργώντας ένα είδος «κουτιού» γύρω του — και να τον απομακρύνουν από κρίσιμες τροχιές.

Όπως δήλωσε ο πρώην αρχηγός στρατιωτικών επιχειρήσεων και σημερινός γενικός διευθυντής της Indian Space Association, Anil Bhatt:

«Η πιθανότητα να διαταραχθούν οι δορυφόροι είναι πραγματική. Κάθε χώρα που θέλει να είναι σοβαρός παίκτης στο κρίσιμο πεδίο του διαστήματος πρέπει να αναπτύξει τόσο κινητικές όσο και μη κινητικές δυνατότητες για την προστασία των δικών της περιουσιακών στοιχείων».

Ένας νέος «οφθαλμός στον ουρανό»

Το πρόγραμμα προστασίας δορυφόρων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της κυβέρνησης Μόντι για την ενίσχυση της παρουσίας της Ινδίας στο διάστημα.

Η χώρα επιταχύνει το πρόγραμμα Space-Based Surveillance, το οποίο στοχεύει στην εκτόξευση περισσότερων από 50 κατασκοπευτικών δορυφόρων, με δυνατότητες νυχτερινής και παντός καιρού απεικόνισης.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Indian Space Research Organisation και ιδιωτικοί συνεργάτες σχεδιάζουν να αναπτύξουν έως και 150 νέους δορυφόρους, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα «ματιού στον ουρανό» για την παρακολούθηση των συνόρων της χώρας.

Παράλληλα, η Ινδία επεκτείνει και τις επίγειες υποδομές της, κατασκευάζοντας νέους σταθμούς τόσο εντός της χώρας όσο και σε στρατηγικές τοποθεσίες στο εξωτερικό, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση ξένων δορυφόρων και τη σχεδόν άμεση μεταφορά δεδομένων.