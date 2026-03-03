Διαδηλώσεις, νεκροί και η επίσημη απάντηση του Πακιστάν

Τουλάχιστον δώδεκα Πακιστανοί πολίτες, σκοτωμένοι σε πακιστανικό έδαφος, στη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν, από φρουρούς ασφαλείας των Πεζοναυτών

Διαδηλώσεις, νεκροί και η επίσημη απάντηση του Πακιστάν
AP
Σύμφωνα με το Reuters, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι φρουροί ασφαλείας των Αμερικανών Πεζοναυτών άνοιξαν πυρ όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στο Προξενείο των ΗΠΑ στο Καράτσι. Οι ίδιοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι παραμένει ασαφές εάν τα πυρά των Πεζοναυτών προκάλεσαν τους θανάτους ή τους τραυματισμούς και δεν επιβεβαιώνουν ποιος, συγκεκριμένα, ευθύνεται για τα αναφερόμενα θύματα.

Την ίδια ώρα, πακιστανικά μέσα όπως η Dawn μετέδωσαν ότι οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Civil Hospital με τραύματα από σφαίρες και ότι οι νεκροί καταγράφηκαν ως θύματα πυροβολισμών.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Civil Hospital με τραύματα από σφαίρες. Όχι τραυματισμοί από δακρυγόνα. Όχι κατάγματα από γκλομπ. Σφαίρες. Τουλάχιστον δώδεκα Πακιστανοί πολίτες, σκοτωμένοι σε πακιστανικό έδαφος, στη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν, από φρουρούς ασφαλείας των Πεζοναυτών που σταθμεύουν εντός του Προξενείου των Ηνωμένων Πολιτειών στη Mai Kolachi Road. Η υπηρεσία διάσωσης Edhi μετέφερε τους νεκρούς. Το νοσοκομείο κατέγραψε τα τραύματα. Η κυβέρνηση του Πακιστάν, μόλις συγκέντρωσε τις δυνάμεις της για να απαντήσει, δεν απευθύνθηκε στην Ουάσινγκτον αλλά στους ανθρώπους που μόλις είχαν θάψει τους νεκρούς τους.

Η επίσημη αντίδραση: σιωπή προς τα έξω, επιπλήξεις προς τα μέσα

Ο Υπουργός Εσωτερικών Mohsin Naqvi εμφανίστηκε στις κάμερες. Δεν αναφέρθηκε στους πυροβολισμούς. Χαρακτήρισε την ημέρα ημέρα πένθους για την Ούμμα, αναγνώρισε τη θλίψη των Πακιστανών για τη δολοφονία του Ayatollah Ali Khamenei και κάλεσε τους πολίτες να μην πάρουν τον νόμο στα χέρια τους.

Ο Πρωθυπουργός Shehbaz Sharif, σε δήλωσή του στο X, χαρακτήρισε τη δολοφονία του Χαμενεΐ παραβίαση του διεθνούς δικαίου και, στην ίδια ανακοίνωση, εξέφρασε ανησυχία για τις ζημιές που προκάλεσαν Πακιστανοί διαδηλωτές στην περιουσία του αμερικανικού προξενείου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν εξέδωσε ανακοίνωση για τους θανάτους. Δεν επιδόθηκε διάβημα στην Πρεσβεία των ΗΠΑ. Δεν κλήθηκε πρέσβης στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Ισλαμαμπάντ. Κανένας εκπρόσωπος δεν στάθηκε μπροστά στις κάμερες για να πει τα αυτονόητα: ότι αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό πυροβόλησε και σκότωσε Πακιστανούς πολίτες σε πακιστανικό έδαφος και ότι η κυβέρνηση απαιτεί λογοδοσία.

Η σκιά του παρελθόντος: η υπόθεση Raymond Davis

Δεν είναι η πρώτη φορά που Πακιστανοί πολίτες σκοτώνονται από Αμερικανούς στο πακιστανικό έδαφος και η Ισλαμαμπάντ επιλέγει να διαχειριστεί τις συνέπειες αντί να τις διεκδικήσει.

Τον Ιανουάριο του 2011, ο Raymond Davis, εργολάβος της CIA που δρούσε υπό διπλωματική κάλυψη, πυροβόλησε και σκότωσε δύο Πακιστανούς στη Λαχώρη, σε δημόσιο δρόμο, μέρα μεσημέρι. Οι οικογένειες πιέστηκαν να δεχθούν αποζημίωση αίματος (diyat) υπό συνθήκες που νομικοί παρατηρητές χαρακτήρισαν εξαναγκαστικές. Ο Davis απελευθερώθηκε και έφυγε αεροπορικώς από τη χώρα μέσα σε εβδομάδες. Κανένας Αμερικανός δεν αντιμετώπισε ποινική ευθύνη. Η πακιστανική κυβέρνηση απορρόφησε το πολιτικό κόστος και προχώρησε.

Η Σύμβαση της Βιέννης και η επιλεκτική επίκληση του δικαίου

Η Vienna Convention on Consular Relations καθορίζει υποχρεώσεις του κράτους υποδοχής για τη φυσική ασφάλεια των διπλωματικών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, δεν παρέχει άδεια σε προσωπικό ασφαλείας προξενείων να σκοτώνει πολίτες του κράτους υποδοχής χωρίς συνέπειες. Το νομικό πλαίσιο λειτουργεί αμφίδρομα. Η Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με την κριτική, επέλεξε να επικαλεστεί μόνο τη μία κατεύθυνση.

Η θλίψη ήταν πραγματική. Οι σφαίρες ήταν πραγματικές. Και η σιωπή του Υπουργείου Εξωτερικών, επίσης, ήταν πραγματική.

