Ινδία και Αυστρία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε ειρηνευτικές αποστολές, εμπόριο και τεχνολογία

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ινδίας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης P. Harish, και ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Αυστρίας, Arnold Kammel, πραγματοποίησαν συνομιλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι ειρηνευτικές αποστολές, το εμπόριο, η τεχνολογία και η καινοτομία.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αυστρίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε μια «δυναμική συζήτηση» μεταξύ του Arnold Kammel και του πρέσβη P. Harish σχετικά με τη συνεργασία στους παραπάνω τομείς. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία για περαιτέρω εμβάθυνση των στενών διμερών και πολυμερών σχέσεων. Ανάλογη ανάρτηση έκανε και ο πρέσβης Harish, χαιρετίζοντας τη συνάντηση.

Επαφές στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών της Ινδίας, S. Jaishankar, με την υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας, Beate Meinl-Reisinger, στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Νέος πρέσβης της Αυστρίας στην Ινδία

Νωρίτερα, τον Ιανουάριο, η Πρόεδρος της Ινδίας Droupadi Murmu παρέλαβε τα διαπιστευτήρια του νέου πρέσβη της Αυστρίας στην Ινδία, Robert Zischg.

Ο ίδιος δήλωσε ότι αποτελεί τιμή για τον ίδιο η παρουσίαση των διαπιστευτηρίων του και τόνισε ότι η Αυστρία και η Ινδία διατηρούν μακροχρόνιες και φιλικές σχέσεις, που βασίζονται σε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των λαών και σε οικονομική συνεργασία. Πρόσθεσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία των δύο χωρών και να συνεργαστεί στενά με Ινδούς εταίρους.

Συνομιλίες για το σύνολο των διμερών σχέσεων

Τον περασμένο Δεκέμβριο, Ινδία και Αυστρία πραγματοποίησαν τον 8ο γύρο Διαβουλεύσεων μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών τους, κατά τον οποίο εξετάστηκε το σύνολο των διμερών σχέσεων, όπως ανακοίνωσε το ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Οι συζητήσεις περιλάμβαναν πολιτικές επαφές, οικονομική και εμπορική συνεργασία, επιστήμη και τεχνολογία, πολιτιστικές ανταλλαγές και σχέσεις μεταξύ των λαών, καθώς και συνεργασία σε διεθνή και πολυμερή φόρα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχιστούν οι τακτικές επαφές και να πραγματοποιηθεί ο επόμενος γύρος συνομιλιών στο Νέο Δελχί σε χρόνο που θα συμφωνηθεί από κοινού.

Πρωτοβουλία για προσέλκυση Ινδών φοιτητών

Τον Σεπτέμβριο, η Αυστρία ανακοίνωσε επίσης μια σημαντική πρωτοβουλία για την προσέλκυση Ινδών φοιτητών στα κορυφαία τεχνολογικά πανεπιστήμια της χώρας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να καλυφθεί η αυξανόμενη ανάγκη της αυστριακής οικονομίας για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι δεσμοί εκπαίδευσης και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.