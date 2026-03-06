Τραμπ: «Δεν υπάρχει χρονικό όριο για τον πόλεμο με το Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει θέσει κανένα χρονικό όριο στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος των επιχειρήσεων είναι να αποτραπεί οριστικά η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό TIME, ο Τραμπ ανέφερε ότι «δεν υπάρχει χρονικό όριο για τίποτα», προσθέτοντας πως θέλει «να τελειώσει η υπόθεση». Παράλληλα, σημείωσε ότι οι βασικοί στόχοι των ΗΠΑ είναι να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα και να τερματιστεί το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι ένας από τους στόχους είναι να υπάρξει στην ηγεσία του Ιράν «κάποιος λογικός και σώφρων», ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αντιποίνων στο αμερικανικό έδαφος παραδέχθηκε ότι η πιθανότητα υπάρχει.

«Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο.