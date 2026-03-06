Γαύδος: Εντοπίστηκαν 204 μετανάστες σε τέσσερα περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες

Τέσσερα περιστατικά εντοπισμού μεταναστών σημειώθηκαν μέσα στη νύχτα νότια της Γαύδου, με το Λιμενικό να μεταφέρει συνολικά 204 άτομα στο λιμάνι του νησιού.

Γαύδος: Εντοπίστηκαν 204 μετανάστες σε τέσσερα περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες
Συνολικά 204 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε τέσσερα διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Αρχικά, 55 άτομα εντοπίστηκαν περίπου 21 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Λίγο αργότερα, ακόμη 60 μετανάστες εντοπίστηκαν σε φορτηγό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, σε απόσταση περίπου 22 ναυτικών μιλίων από τη Γαύδο.

Σε τρίτο περιστατικό, 57 άτομα εντοπίστηκαν 11 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, ενώ ακόμη 32 μετανάστες βρέθηκαν σε σκάφος περίπου 25 ναυτικά μίλια νότια του νησιού.

Όλοι οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου με τη συνδρομή σκαφών του Λιμενικού Σώματος.

