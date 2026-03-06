Ανησυχία προκαλεί το ράλι στις διεθνείς τιμές των καυσίμων - Από πότε θα ξεκινήσουν οι ανατιμήσεις

Οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να απορροφήσουν το επιπλέον κόστος, το οποίο θα μετακυλήσουν στις τιμές - Καταγράφονται κρούσματα αισχροκέρδειας

Ανησυχία προκαλεί το ράλι στις διεθνείς τιμές των καυσίμων - Από πότε θα ξεκινήσουν οι ανατιμήσεις

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει το «ράλι» στις τιμές των καυσίμων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να απορροφήσουν το επιπλέον κόστος, το οποίο θα μετακυλήσουν στις τιμές, επιβαρύνοντας περισσότερο τους καταναλωτές.

Η αγορά και οι καταναλωτές είναι αντιμέτωποι με την νέα αυτή οικονομική κρίση λόγω των επιθέσεων του Ιράν στην Μέση Ανατολή.

Οι τιμές σε ενέργεια αλλά και στα βασικά αγαθά αναμένεται να αυξηθούν και να επιβαρύνουν τα νοικοκυριά.

Ο επιχειρηματικός κόσμος βλέπει στο «βάθος» του μείωση του τζίρου και αύξηση των τιμών που δεν θα μπορέσει να απορροφήσει ενώ οι πολίτες την ίδια στιγμή βλέπουν ότι θα έρθουν αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ακρίβειας.

Η κρίση στα ράφια

Το κόστος ενέργειας στα σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 2,5% έως 3,5% του κύκλου εργασιών ενώ αν συνεχιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή δύσκολα θα απορροφηθούν οι αυξήσεις. Μάλιστα μετά τις 15 Μαρτίου δεν αποκλείεται να δούμε αυξήσεις που όπως εκτιμάται από παράγοντες της αγοράς που θα κυμαίνονται από 2% έως 10%.

Αυξήσεις στην ενέργεια

Νέες αυξήσεις αναμένονται και στην ενέργεια αφού τις πρώτες τρεις ημέρες των εχθροπραξιών η χονδρεμπορική τιμή στο ρεύμα αυξήθηκε κατά 60% και έφτασε έως τα 105,8 ευρώ τη μεγαβατώρα και έτσι προεξοφλείται αύξηση τιμών στο ρεύμα τον Απρίλιο.

Ο υπουργός Ενέργεια Σταύρος Παπασταύρου μέσα σε αυτό το ασταθές περιβάλλον επανέλαβε ότι οι ενεργειακές συμφωνίες πρέπει να «τρέξουν» χωρίς καθυστερήσεις. «Το ευμετάβλητο περιβάλλον μας επιβάλλει να μην καθυστερήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπτώσεις και στον τουρισμό

Εμφανείς είναι και οι πρώτες επιπτώσεις και στον τουρισμό καθώς προς ταο παρόν έχει «παγώσει» ο αριθμός των κρατήσεων, με την αγορά να θεωρεί ότι θα επηρεαστεί και η πασχαλινή κίνηση, ενώ αν συνεχιστεί η κρίση θα σημειωθεί αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά).

Κρούσματα αισχροκέρδειας

Η κατάσταση που επικρατεί αποτελεί πρόσφορο έδαφος σε όσους θέλουν να κερδοσκοπήσουν καθώς δεν έλειψαν οι περιπτώσεις που επιτήδειοι «τσίμπησαν» μεθοδικά τις τιμές στα καύσιμα.

Χαρακτηριστικά, η τιμή της αμόλυβδης την περασμένη Τρίτη (24/2) σημείωσε άνοδο κατά 2 λεπτά/ λίτρο και χθες Πέμπτη σημείωσε επιπλέον άνοδο κατά 2 με 3 λεπτά/ λίτρο.

Αντίστοιχα, αυξήσεις παρατηρήθηκαν και στο πετρέλαιο κίνησης που την περασμένη Τρίτη (24/2) σημείωσε αύξηση κατά 3-4 λεπτά/ λίτρο και χθες παρατηρήθηκε επιπλέον αύξηση κατά 3-4 λεπτά/ λίτρο.

Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς την περασμένη Τρίτη (24/2) παρατηρήθηκε αύξηση κατά 3 λεπτά/λίτρο ενώ χθες Πέμπτης σημειώθηκε αύξηση κατά 5 λεπτά/ λίτρο.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του Ant1, Νίκος Ρογκάκος, οι αυξήσεις αυτές είναι αδικαιολόγητες εάν λάβει κανείς υπόψιν του ότι τις επόμενες ημέρες αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα υπάρξουν και νέα ανατιμητικά φαινόμενα.

