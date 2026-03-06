Ένα Ineos Grenadier με εμφάνιση και στιλ από Defender

Η Chelsea Truck Company δίνει στο Ineos Grenadier ένα στιλ που παραπέμπει ευθέως στο κλασικό Defender, προσθέτοντας παράλληλα περισσότερη πολυτέλεια.

Του Γιάννη Σκουφή

Η βρετανική Chelsea Truck Company, γνωστή για τις αναβαθμίσεις της σε κλασικά Land Rover, παρουσιάζει το πακέτο «Heritage Remastered» για το Ineos Grenadier. Το αποτέλεσμα φέρνει το σύγχρονο off-roader ακόμη πιο κοντά αισθητικά στο εμβληματικό Land Rover Defender, που αποτέλεσε εξαρχής πηγή έμπνευσης για το μοντέλο της Ineos.

Μάλιστα, μία από τις εκδόσεις αντλεί στοιχεία από το Defender Heritage Edition του 2015, με απαλό πράσινο χρώμα αμαξώματος και λευκή οροφή.

Το όλο σύνολο συμπληρώνεται από ζάντες 20 ιντσών που θυμίζουν κλασικές ατσάλινες, φουσκωμένα φτερά, νέους προφυλακτήρες και μάσκα με διάτρητη σχεδίαση που παραπέμπει σε παλαιότερα Land Rover. Πρόσθετα LED ενσωματώνονται πίσω από τη μάσκα, ενώ διαφοροποιημένα είναι και τα πλαίσια των προβολέων.

Μία δεύτερη εκδοχή βασίζεται στο Defender 110 SVX 60th Anniversary Edition του 2008. Εδώ, το Grenadier Station Wagon στην έκδοση Fieldmaster ξεχωρίζει από το μαύρο αμάξωμα με ασημί λεπτομέρειες σε μάσκα, προφυλακτήρες, μεντεσέδες θυρών και ζάντες. Στο εσωτερικό κυριαρχεί καφέ δέρμα με ραφές σε μοτίβο ρόμβου.

Σε επίπεδο μηχανικών μερών δεν υπάρχουν αλλαγές. Το Grenadier διατηρεί τους εξακύλινδρους σε σειρά χωρητικότητας 3.000 κυβικών της BMW. Η έκδοση βενζίνης αποδίδει 286 ίππους και 450 Nm, συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων και μόνιμη τετρακίνηση με κοντές σχέσεις.

Η τιμή του «Heritage Remastered» διαμορφώνεται περίπου στις 94.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 12.000 ευρώ υψηλότερα από ένα απλό Grenadier Station Wagon Fieldmaster στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το επιπλέον ποσό αφορά κυρίως τις αισθητικές παρεμβάσεις και την αναβαθμισμένη καμπίνα.

