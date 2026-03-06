Πρόστιμα σε 250.818 ιδιοκτήτες ΙΧ για τέλη και ασφάλειες

Το συνολικό ποσό των προστίμων και οφειλών ανέρχεται σε 109,5 εκατ. ευρώ

Πρόστιμα σε 250.818 ιδιοκτήτες ΙΧ για τέλη και ασφάλειες
Στην αποστολή ειδοποιητηρίων για την επιβολή προστίμων σε περισσότερους από 250.000 ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις τους για ασφάλιση των αυτοκινήτων τους ή για πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2025, προχώρησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, η ΓΓΠΣΨΔ, μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που πραγματοποίησε για τον εντοπισμό όσων φυσικών και νομικών προσώπων είχαν ειδοποιηθεί για ανασφάλιστα οχήματα ή για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας έτους 2025, αλλά δεν συμμορφώθηκαν μέσα στην προθεσμία που τους δόθηκε, απέστειλε συνολικά σε 250.818 φυσικά και νομικά πρόσωπα 297.561 πράξεις επιβολής προστίμου και βεβαίωσης οφειλής με το αντίστοιχο πρόστιμο. Από αυτές:

* 125.051 πράξεις επιβολής προστίμου εκδόθηκαν για μη συμμόρφωση με την υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων. Οι 116.687 αφορούσαν σε φυσικά πρόσωπα και οι 8.364 σε εκπροσώπους νομικών προσώπων. Οι ΑΦΜ στους οποίους αφορούν οι πράξεις αυτές ανέρχονται σε 109.358, καθώς σε ορισμένα ΑΦΜ εστάλησαν περισσότερες της μίας πράξεις.

* 172.510 πράξεις κοινοποίησης οφειλών και επιβολής προστίμου εκδόθηκαν για μη συμμόρφωση με την υποχρέωση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του 2025. Οι 161.456 αφορούν σε φυσικά πρόσωπα και οι 11.054 σε εκπροσώπους νομικών προσώπων. Οι ΑΦΜ στους οποίους αφορούν οι πράξεις αυτές ανέρχονται σε 141.460, καθώς σε ορισμένα ΑΦΜ εστάλησαν περισσότερες της μίας πράξεις.

Ο… λογαριασμός

Το συνολικό ποσό των προστίμων και οφειλών ανέρχεται σε 109,5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα:

1) Τα πρόστιμα που καλούνται να πληρώσουν όσοι παραλήπτες ειδοποιητηρίων εντοπίστηκαν με ανασφάλιστα οχήματα ανέρχονται σε:

* 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης,

* 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε τύπου,

* 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

2) Για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2025 επιβλήθηκε, σε κάθε περίπτωση, πρόστιμο ίσο με τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας.

Ημερομηνία διενέργειας των διασταυρωτικών ελέγχων ήταν η 15η/12/2025.

Ενημέρωση

Η ενημέρωση των πολιτών και των νομικών προσώπων πραγματοποιήθηκε μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας. Οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) έλαβαν SMS και email από τη ΓΓΠΣΨΔ, ενώ οι υπόλοιποι email από την ΑΑΔΕ. Στις περιπτώσεις που δεν κατέστη εφικτή η επικοινωνία με τους παραπάνω τρόπους, η κοινοποίηση απεστάλη ως συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου. Οι πράξεις προστίμων και οφειλών, καθώς και η αναλυτική εικόνα ανά όχημα, είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Ελεγχοι» είτε μέσω του gov.gr στην κατηγορία «Περιουσία και φορολογία» και στην υποκατηγορία «Οχήματα», είτε απευθείας στο oximata.gov.gr, με χρήση των κωδικών TaxisNet.

Δυνατότητα για ηλεκτρονικές ενστάσεις

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέσω της εφαρμογής «Διασταυρωτικοί Ελεγχοι», με δυνατότητα επισύναψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ανάλογα με τον λόγο που επικαλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Για την περίπτωση που οι πολίτες ενημερώνονται μέσω συστημένης επιστολής, η προθεσμία είναι είκοσι (20) εργάσιμες μέρες.

Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται είτε αυτοματοποιημένα, μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων όπου αυτό είναι εφικτό, είτε από την αρμόδια ΔΟΥ/ ΚΕΦΟΔΕ για υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας είτε από τη Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ για ανασφάλιστα οχήματα, όπου προβλέπεται έκδοση απόφασης. Ο πολίτης ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της ένστασής του εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της, μέσω της εφαρμογής. Στην απάντηση αναφέρεται ο λόγος τυχόν απόρριψης και περιλαμβάνεται η σχετική απόφαση που έχει εκδοθεί από τον φορέα εξέτασης της ένστασης. Οσοι είναι εγγεγραμμένοι στο emep.gov.gr ενημερώνονται και μέσω SMS ή email για την ολοκλήρωση της εξέτασης της ένστασης.

Τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων

Περιπτώσεις παραβάσεωνΠράξεις επιβολήςΜοναδικά ΑΦΜΣύνολο προστίμωνΣύνολο οφειλώνΣύνολο οφειλών και προστίμων
Ανασφάλιστα οχήματα125.051109.35855.358.250055.358.250
Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας 2025172.510141.46026.394.40527.743.01654.137.421
81.752.65527.743.016109.495.671

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

