Ποια είναι τα χειρότερα σενάρια για την οικονομία που εξετάζει η κυβέρνηση λόγω Μέσης Ανατολής

Από το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη μέχρι να φτάσει το βαρέλι στα 100 ευρώ - Δυσμενείς οι συνθήκες αν οι τιμές ξεφύγουν πέρα από αυτό το σημείο

Κώστας Τσιτούνας

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
Στην κυβέρνηση εξετάζουν πυρετωδώς ακόμα και τα χειρότερα σενάρια σε περίπτωση που ο πόλεμος στο Ιράν γενικευθεί και κρατήσει επί μακρόν. Προσθέτουν βέβαια ότι όσο κακό είναι να υποτιμά κανείς τη διεθνή κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη, άλλο τόσο κακό είναι να καλλιεργείται κλίμα πανικού.

«Οι καταστάσεις αυτές δεν αντιμετωπίζονται με πολιτικές σαπουνόφουσκες, ούτε με μεγάλα λόγια. Αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα, εγρήγορση και δράση μακριά από ιδεοληψίες και δογματισμούς. Τα τρομολαγνικά σενάρια βλάπτουν πρώτα απ’ όλα την ίδια την κοινωνία» είναι το κεντρικό σχόλιο κυβερνητικών στελεχών.

Η κυβέρνηση λοιπόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και σημειώνει ότι «υπάρχει το προηγούμενο της κρίσης στην Ουκρανία, οπότε αντιδράσαμε έγκαιρα και σοβαρά, όταν χρειάστηκε. Ό,τι χρειαστεί και ό,τι αντέχει η οικονομία και ο προϋπολογισμός, θα γίνει στην ώρα του».

Καμία ανοχή στην αισχροκέρδεια

Από το Μέγαρο Μαξίμου διαβεβαιώνουν ότι έχουν ήδη προετοιμάσει σχέδιο εκτάκτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών και προσθέτουν ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει επεξεργαστεί μια σειρά έκτακτων ρυθμιστικών μέτρων και είναι όλα έτοιμα να τεθούν σε εφαρμογή όταν χρειαστεί.

Προφανώς στην κυβέρνηση είναι έκδηλη η ανησυχία για την έκβαση του πολέμου αφού όπως λένε σε περίπτωση που οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχιστούν για ορισμένες εβδομάδες υπάρχει σημαντική πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στην Ευρώπη καθώς η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτελεί βασική πηγή ενεργειακών πόρων.

Από τη συγκεκριμένη περιοχή προέρχεται περίπου το ένα τέταρτο των ενεργειακών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Επομένως υπάρχει ένα ζήτημα επιβάρυνσης του κόστους για τη μεταφορά του πετρελαίου. Ταυτόχρονα διαμηνύουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτή καμιάς μορφής ασυδοσία στην αγορά.

«Η αισχροκέρδεια δεν γίνεται αποδεκτή, δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κάνει κερδοσκοπικά παιχνίδια». Ο ελεγκτικός μηχανισμός της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκεται ήδη σε πλήρη εγρήγορση, πραγματοποιώντας εκατοντάδες ελέγχους στην αγορά.

Πόσο αντέχει η οικονομία;

Αρμόδια κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με σενάρια που λαμβάνουν υπόψη τιμές πετρελαίου μέχρι και 100 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή πολύ υψηλότερες σε σχέση με τις σημερινές. Όμως όπως αναφέρουν είναι λογικό ότι αν διαρκέσει η κρίση και εδώ και αλλού, θα υπάρξουν κάποιες δυσμενείς συνέπειες.

«Είναι πολύ πρόωρο να μιλάμε γι’ αυτό, διότι δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Σημειώνουμε, πρώτον, ότι μόνο το 25% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διεθνώς διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ και ότι η Ελλάδα δεν προμηθεύεται καθόλου φυσικό αέριο από την περιοχή αυτή. Και δεύτερον, στην Ελλάδα το μεγαλύτερο τμήμα των τιμών, που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία, δεν σχετίζεται με τις διεθνείς τιμές, αλλά με τους φόρους. Άρα και η επίπτωση κανονικά θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερη».

Περί Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

Στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, από το Μέγαρο Μαξίμου απαντούν ότι οι πολιτικοί αρχηγοί ενημερώνονται μόλις το ζητήσουν από τον πρωθυπουργό και συνεπώς δεν πληρούνται οι προδιαγραφές, οι προϋποθέσεις για να συγκληθεί στην παρούσα χρονική περίοδο.

Μάλιστα από το περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη τονίζουν ότι κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί επιθυμούν τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για τις εντυπώσεις και για το σόου που θέλουν να κάνουν και όχι για να ενημερωθούν.

