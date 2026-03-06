Κρήτη: Εντοπίστηκαν άλλοι 109 μετανάστες νότια του νησιού
48 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων
Συνεχίζονται οι ροές μεταναστών προς την Κρήτη, με το λιμενικό να εντοπίζει 109 άτομα νότια της Γαύδου.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, 55 μετανάστες εντοπίστηκαν 10 μίλια νότια της Γαύδου, και άλλοι 54 23 μίλια νότια του νησιού.
Την ίδια ώρα, 48 μετανάστες εντοπίστηκαν και στη θαλάσσια περιοχή 14 μίλια νότια των Καλών Λιμένων.
