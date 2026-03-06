ΗΠΑ: Δίνουν «παράθυρο» 30 ημερών στην Ινδία να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν προσωρινή εξαίρεση στην Ινδία ώστε να μπορέσει να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε δεξαμενόπλοια στη θάλασσα. Πρόκειται για ένα «προσωρινό μέτρο» που αποσκοπεί στη διατήρηση της ροής πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τις αποστολές αργού πετρελαίου

«Για να μπορέσει το πετρέλαιο να συνεχίσει να ρέει στην παγκόσμια αγορά, το υπουργείο Οικονομικών εκδίδει προσωρινή απαλλαγή 30 ημερών για να επιτρέψει στα ινδικά διυλιστήρια να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό το σκόπιμα βραχυπρόθεσμο μέτρο δεν θα προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος στη ρωσική κυβέρνηση, καθώς επιτρέπει μόνο συναλλαγές που αφορούν πετρέλαιο που έχει ήδη εγκλωβιστεί στη θάλασσα», συνέχισε. Το χαρακτήρισε ως προσωρινό μέτρο, καθώς η Ουάσινγκτον αναμένει ότι η Ινδία θα αγοράσει τελικά περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο. «Αυτό το προσωρινό μέτρο θα μετριάσει την πίεση που προκαλείται από την προσπάθεια του Ιράν να πάρει όμηρο την παγκόσμια ενέργεια», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Τα ινδικά διυλιστήρια αγοράζουν εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού πετρελαίου άμεσα, καθώς η Ινδία επιδιώκει να αντιμετωπίσει την κρίση εφοδιασμού με πετρέλαιο που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν στο Reuters έξι πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η ανακοίνωση του Μπέσεντ ήρθε μετά από μήνες πιέσεων της Ουάσινγκτον προς το Νέο Δελχί να αποφύγει την αγορά ρωσικών βαρελιών, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η ροή χρημάτων προς την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η Ινδία είναι ευάλωτη σε κρίσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό, με τα αποθέματα αργού πετρελαίου να καλύπτουν μόνο περίπου 25 ημέρες ζήτησης. Η Ινδία προμηθεύεται περίπου το 40% των εισαγωγών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η Ινδία ήταν ο κορυφαίος αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, αλλά τον Ιανουάριο, τα διυλιστήρια της άρχισαν να μειώνουν τις αγορές υπό την πίεση της Ουάσινγκτον. Η μείωση των αγορών ρωσικού πετρελαίου βοήθησε το Νέο Δελχί να αποφύγει τους δασμούς 25% και να εξασφαλίσει μια ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Μια πηγή που εμπλέκεται άμεσα με το θέμα δήλωσε ότι η Ινδία είχε προσεγγίσει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας έγκριση για την αγορά ρωσικού αργού πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Τα κρατικά διυλιστήρια Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum και Mangalore Refinery and Petrochemicals βρίσκονται σε συνομιλίες με εμπόρους για την άμεση παράδοση ρωσικών φορτίων, σύμφωνα με πηγές του Reuters. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι τα ινδικά κρατικά διυλιστήρια έχουν αγοράσει μέχρι στιγμής περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου από εμπόρους. Οι HPCL και MRPL παρέλαβαν ρωσικό πετρέλαιο τελευταία φορά τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που ελήφθησαν από πηγές του κλάδου.