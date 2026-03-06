Κολωνός-Θάνατος 31χρονης: Η δικηγόρος του 38χρονου στο Newsbomb.gr: «Η οικογένεια ανέλαβε την ταφή»

Η οικογένεια του φερόμενου ως δράστη θα αναλάβει την κηδεία της 31χρονης Νεκταρίας, καθώς σύμφωνα με τη δικηγόρο του 38χρονου κατηγορούμενου, δεν επικοινώνησε κανείς με το γραφείο τελετών

Ελένη Μητσάλη

Κολωνός-Θάνατος 31χρονης: Η δικηγόρος του 38χρονου στο Newsbomb.gr: «Η οικογένεια ανέλαβε την ταφή»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από τη δολοφονία της 31χρονης στον Κολωνό, υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του κατηγορούμενου, η οικογένειά του, έχει αναλάβει την ταφή της 31χρονης, καθώς δεν υπήρξε κάποιος συγγενείς που να απευθύνθηκε στο γραφείο τελετών που ανέλαβε την ταφή της.

Ο πατέρας του φερόμενου ως δράστη ανέλαβε την κηδεία της 31χρονης

Σε επικοινωνία που είχε το Newsbomb.gr, με τη δικηγόρος του κατηγορούμενου, Μαρία Βαγενά, αποκαλύφθηκε ότι «η οικογένεια ανέλαβε ελλείψει στενού συγγενικού προσώπου της αποθανούσας τη διαδικασία της ταφής».

Απαντώντας στις αιτιάσεις των φίλων της, ότι δεν ενημερώθηκε κανείς τόνισε ότι «όποιος θέλει δύναται να επικοινωνήσει προσωπικά με το γραφείο τελετών για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή να λάβει γνώση για την ταφή».

Το χρονικό του θανάτου της 31χρονης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν η 31χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στις σκάλες του σπιτιού όπου διέμενε με τον 38χρονο σύντροφό της στον Κολωνό.

Ο ίδιος ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και τις Αρχές, υποστηρίζοντας αρχικά ότι η σύντροφός του είχε πέσει από τις σκάλες και τραυματίστηκε θανάσιμα. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν το σενάριο της πτώσης, καθώς στη σορό της γυναίκας εντοπίστηκαν πολλαπλά τραύματα και μώλωπες που δεν συνάδουν με πτώση.

Μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής ανέφεραν ότι το ζευγάρι είχε συχνά εντάσεις και καβγάδες, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των αστυνομικών για ενδοοικογενειακή βία.

Το κατηγορητήριο κατά του 38χρονου

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 38χρονο για κατάθεση, ωστόσο στη συνέχεια προχώρησαν στη σύλληψή του, καθώς τα στοιχεία που προέκυπταν από την έρευνα τον έθεταν στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά βαριών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης. Παράλληλα, κατηγορείται και για παράνομη κατοχή απαγορευμένων ουσιών.

Ο κατηγορούμενος αρνείται ότι σκότωσε τη σύντροφό του και επιμένει πως ο θάνατός της προήλθε από πτώση στις σκάλες, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες θανάτου της 31χρονης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η παρουσίαση της Ιθάκης στην Κοζάνη «κρύβει» το νέο βήμα για το κόμμα

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Θα ήταν χάσιμο χρόνου η χερσαία επέμβαση στο Ιράν»

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανησυχία προκαλεί το ράλι στις διεθνείς τιμές των καυσίμων - Από πότε θα ξεκινήσουν οι ανατιμήσεις

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (6/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Οι υψωμένες γροθιές πριν τις ριπές, η σφαίρα και οι άλλες άγνωστες φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 - Γιατί φόρεσαν καθαρά ρούχα πριν το τέλος

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Η συγκλονιστική απολογία του17χρονου - «Με έλεγε μπάσταρδε, π…..ς γιε, κοπρίτη...»

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ο πραγματικός στόχος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή - Κίνα, Ιράν, Πακιστάν και το ελληνικό ενδιαφέρον

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκαν άλλοι 109 μετανάστες νότια του νησιού

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός - Δικηγόρος 38χρονου κατηγορούμενου: «Ο πατέρας του ανέλαβε την κηδεία της Νεκταρίας, δεν εμφανίστηκε συγγενής»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια είναι τα χειρότερα σενάρια για την οικονομία που εξετάζει η κυβέρνηση μετά την σύρραξη στη Μέση Ανατολή

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Με το «δάκτυλο στη σκανδάλη» οι Κούρδοι - Ολονύχτια μεταφορά οπλισμού - Απειλεί ο Πεζεσκιάν, τους «κλείνει το μάτι ο Τραμπ»

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Μαρτίου

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

06:48LIFESTYLE

Τα πρόσωπα του MEGA: Σταθερή 7άδα και ολικό ρεκτιφιέ στη βραδινή ζώνη

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Εντοπίστηκαν 204 μετανάστες σε τέσσερα περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες

06:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα οι Β' Χαιρετισμοί της Παναγίας

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λίγες τοπικές βροχές η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

06:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός - Δικηγόρος 38χρονου κατηγορούμενου: «Ο πατέρας του ανέλαβε την κηδεία της Νεκταρίας, δεν εμφανίστηκε συγγενής»

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Με το «δάκτυλο στη σκανδάλη» οι Κούρδοι - Ολονύχτια μεταφορά οπλισμού - Απειλεί ο Πεζεσκιάν, τους «κλείνει το μάτι ο Τραμπ»

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

05:50ΚΟΣΜΟΣ

LiveBlog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή: «Ο διάβολος δεν χορεύει στο Ιράν» απαντά ο Λαριτζανί στις φήμες για χερσαία εισβολή των ΗΠΑ - Συνεχίζεται το ανελέητο σφυροκόπημα εκατέρωθεν

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός Γάλλος μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια είναι τα χειρότερα σενάρια για την οικονομία που εξετάζει η κυβέρνηση μετά την σύρραξη στη Μέση Ανατολή

03:16ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει πάνω από 30 πλοία του Ιράν – Νέο πλήγμα σε αεροπλανοφόρο μεταφοράς drones

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λίγες τοπικές βροχές η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

19:18ΕΛΛΑΔΑ

«Από το χαστούκι πετάχτηκε το κινητό και μελάνιασε το μάτι της»: Τι υποστηρίζει στην απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της Νεκταρίας στον Κολωνό

05:44ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή στα 44 του Αρχιλοχίας – Ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ιρανός που ζει στη Λεμεσό μιλάει στο Newsbomb: «Δεν είναι πόλεμος, είναι για να φύγει το καθεστώς, να πάρουμε πίσω τη χώρα μας»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

06:48LIFESTYLE

Τα πρόσωπα του MEGA: Σταθερή 7άδα και ολικό ρεκτιφιέ στη βραδινή ζώνη

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ