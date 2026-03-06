Κολωνός-Θάνατος 31χρονης: Η δικηγόρος του 38χρονου στο Newsbomb.gr: «Η οικογένεια ανέλαβε την ταφή»

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από τη δολοφονία της 31χρονης στον Κολωνό, υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του κατηγορούμενου, η οικογένειά του, έχει αναλάβει την ταφή της 31χρονης, καθώς δεν υπήρξε κάποιος συγγενείς που να απευθύνθηκε στο γραφείο τελετών που ανέλαβε την ταφή της.

Ο πατέρας του φερόμενου ως δράστη ανέλαβε την κηδεία της 31χρονης

Σε επικοινωνία που είχε το Newsbomb.gr, με τη δικηγόρος του κατηγορούμενου, Μαρία Βαγενά, αποκαλύφθηκε ότι «η οικογένεια ανέλαβε ελλείψει στενού συγγενικού προσώπου της αποθανούσας τη διαδικασία της ταφής».

Απαντώντας στις αιτιάσεις των φίλων της, ότι δεν ενημερώθηκε κανείς τόνισε ότι «όποιος θέλει δύναται να επικοινωνήσει προσωπικά με το γραφείο τελετών για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή να λάβει γνώση για την ταφή».

Το χρονικό του θανάτου της 31χρονης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν η 31χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στις σκάλες του σπιτιού όπου διέμενε με τον 38χρονο σύντροφό της στον Κολωνό.

Ο ίδιος ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και τις Αρχές, υποστηρίζοντας αρχικά ότι η σύντροφός του είχε πέσει από τις σκάλες και τραυματίστηκε θανάσιμα. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν το σενάριο της πτώσης, καθώς στη σορό της γυναίκας εντοπίστηκαν πολλαπλά τραύματα και μώλωπες που δεν συνάδουν με πτώση.

Μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής ανέφεραν ότι το ζευγάρι είχε συχνά εντάσεις και καβγάδες, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των αστυνομικών για ενδοοικογενειακή βία.

Το κατηγορητήριο κατά του 38χρονου

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 38χρονο για κατάθεση, ωστόσο στη συνέχεια προχώρησαν στη σύλληψή του, καθώς τα στοιχεία που προέκυπταν από την έρευνα τον έθεταν στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά βαριών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης. Παράλληλα, κατηγορείται και για παράνομη κατοχή απαγορευμένων ουσιών.

Ο κατηγορούμενος αρνείται ότι σκότωσε τη σύντροφό του και επιμένει πως ο θάνατός της προήλθε από πτώση στις σκάλες, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες θανάτου της 31χρονης.

