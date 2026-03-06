Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (6/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

6/3/2026 7:30:00 πμ

6/3/2026 5:00:00 μμ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΕΤΡΟΛΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ

1244

Κατασκευές

6/3/2026 8:00:00 πμ

6/3/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΜΙΚΟΛΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ έως κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

239

Λειτουργία

6/3/2026 8:00:00 πμ

6/3/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΙΛΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

217

Λειτουργία

6/3/2026 8:00:00 πμ

6/3/2026 12:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

218

Κατασκευές

6/3/2026 8:00:00 πμ

6/3/2026 12:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ απο κάθετο: ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΠΡΕΜΕΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

6/3/2026 8:00:00 πμ

6/3/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ, ΒΩΚΟΥ, ΓΚΟΜΠΙΝΩ, ΠΑΛΟΥΜΠΙΩΤΗ, ΓΟΥΖΕΛΗ, ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ, ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ, ΖΑΒΙΡΑ, ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΜΦΕΙΑΣ, ΑΝΗΦΟΡΙΤΗ, ΣΑΡΑΚΙΩΤΗ.

193

Κατασκευές

6/3/2026 8:00:00 πμ

6/3/2026 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΛΑΔΟΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΠΗΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΑΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΩΝ απο κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΝΟΗΣ απο κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΛΑΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

225

Κατασκευές

6/3/2026 8:00:00 πμ

6/3/2026 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

225

Κατασκευές

6/3/2026 8:00:00 πμ

6/3/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΔΡΥΑΔΟΣ - ΥΑΚΙΝΘΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΠΩΓΩΝΙΟΥ - ΨΑΡΡΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΒΙΤΣΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

384

Λειτουργία

6/3/2026 8:00:00 πμ

6/3/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΙΑΦΑΣ - ΞΑΝΘΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ - ΛΕΣΒΟΥ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

145

Κατασκευές

6/3/2026 8:00:00 πμ

6/3/2026 4:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΛΟΧ.ΔΕΔΟΥΣΗ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΧΙΟΥ, ΜΕΝΙΠΠΟΥ, ΨΑΡΡΩΝ, ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

188

Κατασκευές

6/3/2026 8:00:00 πμ

6/3/2026 5:00:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ - ΠΡΟΣΗΛΙΟ - ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΓ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΒΕΡΡΟΙΑΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΑΓ ΑΝΔΡΕΑ - ΔΡΟΣΙΝΗ - ΕΛΥΤΗ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ - ΚΤΙΣΙΠΠΟΥ - ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ - ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΩΡΙΩΝΟΣ - ΣΕΦΕΡΗ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΠΑΡΟΥ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΚΑΤΣΩΝΗ - ΣΑΜΟΥ - ΣΥΡΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

1585

Λειτουργία

6/3/2026 8:30:00 πμ

6/3/2026 4:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΠΑΛΙΓΕΝΕΣΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - ΓΡΙΖΟΚΑΜΠΟΥ - ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ - ΝΑΟΥΣΗΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΕΡΜΙΟΝΙΔΩΝ - ΙΩΝΙΑΣ - ΔΙΔΟΥΣ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ - ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ - ΦΑΝΟΔΗΜΟΥ - ΜΟΥΡΘΙΩΝ

146

Λειτουργία

6/3/2026 10:00:00 πμ

6/3/2026 2:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Λ.ΒΕΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ.

189

Κατασκευές

6/3/2026 10:00:00 πμ

6/3/2026 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά οδός:ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΝΟ 13 από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ

228

Κατασκευές

6/3/2026 11:00:00 πμ

6/3/2026 1:30:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΜΜΟΥ απο κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ έως κάθετο: ΔΙΓΕΝΗ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ

216

Κατασκευές

6/3/2026 11:30:00 πμ

6/3/2026 3:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΑΛΚΕΤΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΠΥΡΡΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΑΙΝΕΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ

218

Λειτουργία

6/3/2026 12:00:00 μμ

6/3/2026 3:30:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΑΘΟΥ απο κάθετο: ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

217

Κατασκευές

6/3/2026 12:00:00 μμ

6/3/2026 4:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΓΡΕΒΕΝΩΝ έως κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΟΙΑΣ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

6/3/2026 12:00:00 μμ

6/3/2026 4:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ, ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΙΡΙΔΟΣ.

190

Κατασκευές

6/3/2026 1:00:00 μμ

6/3/2026 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ έως κάθετο: Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ

240

Λειτουργία

6/3/2026 2:00:00 μμ

6/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΣΩΝΙΕΡΟΥ 6 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

241

Λειτουργία

6/3/2026 2:00:00 μμ

6/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΚΥΡΟΥ απο κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ έως κάθετο: ΚΑΛΟΓΕΡΑ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΥΡΟΥ απο κάθετο: ΧΑΙΡΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΨΕΛΗΣ απο κάθετο: ΧΑΙΡΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΣΥΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

243

Λειτουργία

6/3/2026 2:00:00 μμ

6/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΤΑΣΗ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

242

Λειτουργία

