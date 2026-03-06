Κερατσίνι: Δύο άγνωστοι εισέβαλαν σε φούρνο και έκλεψαν... γαλακτομπούρεκo (βίντεο)

Μια ασυνήθιστη διάρρηξη σημειώθηκε σε φούρνο στο Κερατσίνι, όπου οι δράστες αντί να πάρουν χρήματα, αφαίρεσαν γλυκά, προκαλώντας έκπληξη στον ιδιοκτήτη. Το περιστατικό έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες, με την αστυνομία να εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι εισέβαλαν σε φούρνο στο Κερατσίνι ενώ το κατάστημα ήταν κλειστό. Οι δράστες κινήθηκαν γρήγορα προς την ταμειακή μηχανή, αναζητώντας χρήματα, ωστόσο διαπίστωσαν πως το ταμείο ήταν άδειο.

Αντί να αποχωρήσουν άπραγοι, οι διαρρήκτες βρήκαν ένα ταψί με γλυκά και προτίμησαν να αρπάξουν περίπου 20 κομμάτια γαλακτομπούρεκο, συνολικής αξίας περίπου 50 ευρώ. Η κλοπή αυτή χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως μια «γλυκιά» διάρρηξη, αν και παραμένει υπό διερεύνηση.

Δείτε το video: