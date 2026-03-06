Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» serial killer ρωτούσε το ChatGPT για τις θανατηφόρες δόσεις

Νέα στοιχεία για τη δράση της 20χρονης, που κατηγορείται ότι δηλητηρίασε άνδρες, αφού προηγουμένως τους παρέσυρε στο δωμάτιο ενός μοτέλ έρχονται στην επιφάνεια.

Η Κιμ Σον Γιανγκ, προς το παρόν κατηγορείται για 2 δολοφονίες και μία απόπειρα, καθώς ένα από τα θύματά της, έπεσε σε κώμα, αλλά ξύπνησε.

Η νεαρή, σύμφωνα με την αστυνομία, έδινε στους άνδρες ποτά που περιείχαν ναρκωτικά όταν ένιωσε ότι είχε έρθει η ώρα να δώσει κάτι σε αντάλλαγμα, παρόλο που γνώριζε ότι οι ουσίες θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίες.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι αυτή ήταν που πρότεινε να μείνουν σε μοτέλ, όπου τους παρείχε φάρμακα για το hangover με τη χρήση ναρκωτικών.

Την Τετάρτη, αποκαλύφθηκε ότι η Κιμ εμφάνισε ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά, πετυχαίνοντας βαθμολογία πάνω από 25 στα 40, σε ένα τεστ που μετράει την έλλειψη ενσυναίσθησης, την παρορμητικότητα και την ανευθυνότητα.

Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, στην Κιμ συνταγογραφήθηκαν φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων υπνωτικών χαπιών, σε ψυχιατρική κλινική για διαταραχή μετατραυματικού στρες.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι έβαλε τα φάρμακα σε ποτά για hangover και τα έφερε μαζί της όταν συνάντησε τα θύματα.

Οι ερωτήσεις «βοήθειας» στο ChatGPT

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι η Κιμ ρώτησε το ChatGPT σχετικά με τους κινδύνους των ναρκωτικών πριν διαπράξει τα εγκλήματα, ενώ αναζητούσε τις θανατηφόρες δόσεις.

«Τι συμβαίνει αν πάρετε υπνωτικά χάπια με αλκοόλ;», «Πόσα πρέπει να πάρετε για να είναι επικίνδυνο;» και «Μπορεί να σκοτώσει κάποιον;»

Το πρώτο σήμα συναγερμού ελήφθη στις 29 Ιανουαρίου 2026. Ένας υπάλληλος ξενοδοχείου κάλεσε την αστυνομία όταν δεν μπορούσε να ξυπνήσει έναν επισκέπτη. Οι γιατροί που έφτασαν δήλωσαν τον θάνατο ενός 20χρονου.

12 ημέρες αργότερα, παρόμοιο περιστατικό συνέβη σε άλλο ξενοδοχείο στην ίδια περιοχή. Μετά από αυτό το επεισόδιο, οι ερευνητές εντόπισαν την ύποπτη και την συνέλαβαν το βράδυ της ίδιας ημέρας. Περίπου μισή ώρα πριν τη σύλληψη, η κοπέλα δημοσίευσε άλλη μια selfie σε κοινωνικό δίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η Κιμ παραδέχτηκε ότι έδωσε στους άνδρες ηρεμιστικά. Σύμφωνα με την ίδια, υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ τους και ήθελε μόνο να κοιμηθούν.

Ο φίλος «πειραματόζωο»

Η έρευνα έδειξε ότι παρόμοια επεισόδια θα μπορούσαν να είχαν συμβεί στο παρελθόν.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2025, η Κιμ πρόσφερε στον φίλο της, ένα 20χρονο αγόρι, ένα ποτό «για την κούραση». Μετά από 20 λεπτά, έχασε τις αισθήσεις του σε ένα καφέ στα προάστια της Σεούλ και συνήλθε μόλις δύο μέρες αργότερα. Στις αρχές Ιανουαρίου, ο νεαρός υπέβαλε καταγγελία στις αρχές.

Ειδικοί σε θέματα εγκληματική συμπεριφοράς, εξηγούν σύμφωνα με τους The Korean Times, ότι η πρώτη επίθεση της 20χρονης φαίνεται να λειτούργησε ως δοκιμή ηρεμιστικών πριν από τις μεταγενέστερες δολοφονίες, υποδεικνύοντας ένα μοτίβο κλιμάκωσης και όχι μεμονωμένων πράξεων.

Χαρακτηρίζουν το πρώτο περιστατικό που αφορούσε στον σύντροφό της σαν ένα πείραμα για την επιβεβαίωση των επιδράσεων των υπνωτικών χαπιών που είχαν συνταγογραφηθεί από ψυχιατρική κλινική.

Μάλιστα εκτιμάται, ότι στην τρίτη επίθεση, μπορεί και να ενήργησε γνωρίζοντας πως βρίσκεται υπό αστυνομική επιτήρηση.

Ως κίνητρα, σύμφωνα με τους ειδικούς δεν αποκλείονται η ακραία εκδήλωση της επιθυμίας χειραγώγησης και ελέγχου.

Διαβάστε επίσης