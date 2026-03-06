Σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής 32 ελληνικά πλοία στον Κόλπο - 85 οι εγκλωβισμένοι ναυτικοί

Snapshot Τριάντα δύο ελληνικά πλοία βρίσκονται σε εμπόλεμη ζώνη στην Αραβική Θάλασσα, τον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.

Ο συνολικός αριθμός πλοίων ελληνικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή και τα Στενά του Ορμούζ ανέρχεται σε 160.

Ογδόντα πέντε Έλληνες ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε δέκα πλοία στον Περσικό Κόλπο.

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το υπουργείο Ναυτιλίας, καθώς η παρουσία ελληνόκτητων πλοίων στη Μέση Ανατολή, είναι μεγάλη και υπάρχουν ναυτικοί που είναι εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο.

Στο υπουργείο πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις και υπάρχει 24ωρη ενημέρωση για το καθεστώς κάτω από το οποίο βρίσκονται όλα τα πλοία με ελληνική σημαία στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου, 32 πλοία ελληνικής σημαίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εμπόλεμη ζώνη στην Αραβική Θάλασσα, τον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.

Ο συνολικός αριθμός των πλοίων ελληνικών συμφερόντων που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή και τα Στενά του Ορμούζ φτάνει τα 160.

Εγκλωβισμένοι 85 ναυτικοί σε 10 πλοία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι περίπου 85 Έλληνες ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο. Σε 10 ελληνικά πλοία που αντιμετωπίζουν τις πιο δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες, έχει τεθεί σε εφαρμογή πρωτόκολλο αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

Το υπουργείο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους πλοιάρχους και τις ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ αξιωματικοί του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος διατηρούν συνεχή επαφή με τους Έλληνες ναυτικούς προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα αν παραστεί ανάγκη.

