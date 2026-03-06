Λεσόρ: «Θέλω να είμαι στο 100% όταν επιστρέψω»

Ο Εργκίν Αταμάν είχε τονίσει πως η απόφαση για το αν ο Ματίας Λεσόρ θα είναι στη δωδεκάδα του ΣΕΦ, ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Κάτι που επιβεβαίωσε ουσιαστικά και ο Γάλλος, φτάνοντας στο κλειστό του Φαλήρου.

Ο κορυφαίος σέντερ της Euroleague που έχει κάνει δύο ομαδικές προπονήσεις, ακολούθησε την αποστολή για το ντέρμπι, προκειμένου να στηρίξει ψυχολογικά τους συμπαίκτες του.

Φτάνοντας στο ΣΕΦ με μια ατάκα του στη NOVA ξεκαθάρισε πως θέλει να είναι στο 100% όταν επιστρέψει. Κάτι που όπως όλα δείχνουν θα γίνει στο ματς με την Ζαλγκίρις στο Telekom Center Athens.

«Θέλω να είμαι στο 100% μου όταν επιστρέψω. Θα έλεγα πως δεν είμαι ακόμα 100%», είπε χαρακτηριστικά ο Λεσόρ.