Ανησυχούν οι Κύπριοι για την κατάσταση με το Ιράν: «Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει»

Προβληματισμός και ανησυχία επικρατούν στην Κύπρο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ένταση με το Ιράν, με πολίτες να δηλώνουν ότι φοβούνται πιθανή κλιμάκωση που θα μπορούσε να επηρεάσει και το νησί

Newsbomb

Ανησυχούν οι Κύπριοι για την κατάσταση με το Ιράν: «Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει»
ΚΥΠΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αποστολή στην Κύπρο: Χάρης Γκίκας

Ανησυχία προκαλούν στους πολίτες της Κύπρου οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ένταση γύρω από το Ιράν, με αρκετούς να εκφράζουν φόβους ότι η χώρα τους θα μπορούσε να βρεθεί στο επίκεντρο γεωπολιτικών εξελίξεων.

Κάτοικοι του νησιού μιλούν στο Newsbomb.gr και τον Χάρη Γκίκα, αναφέροντας ότι παρακολουθούν με αγωνία τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας πως η γεωγραφική θέση της Κύπρου αλλά και η παρουσία ξένων στρατιωτικών βάσεων αυξάνουν το αίσθημα ανασφάλειας.

«Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας πολίτης, περιγράφοντας το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί.

Φόβοι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πολλοί Κύπριοι δηλώνουν ότι οι συγκρούσεις και οι επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή δημιουργούν έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Όπως επισημαίνουν, η Κύπρος βρίσκεται σε κομβικό σημείο της Ανατολικής Μεσογείου και συχνά επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην περιοχή. «Όταν ακούς για επιθέσεις και εντάσεις τόσο κοντά μας, είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία», σημειώνει άλλος πολίτης.

Παρά την ανησυχία, αρκετοί εκφράζουν την ελπίδα ότι η κατάσταση δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση και ότι η Κύπρος δεν θα εμπλακεί άμεσα σε ενδεχόμενη σύγκρουση. «Δεν ανησυχούμε, όχι. Η κατάσταση είναι έκρυθμη, αλλά ελπίζουμε να μην χειροτερέψει», λένε στην κάμερα του Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: 50 μαχητικά αεροσκάφη με 100 βόμβες «ισοπέδωσαν» το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ

13:38LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Στέλιος Μάινας εισβάλλει στη σειρά

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από τη διάσωση Ιρανών ναυτικών στη Σρι Λάνκα - Αμερικανικό υποβρύχιο τορπίλισε το πλοίο τους

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βρετανός πιλότος F-35 που έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας ιρανικά drones: Το γιόρτασε πίνοντας… κυπριακή μπύρα

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής 32 ελληνικά πλοία στον Κόλπο - 85 οι εγκλωβισμένοι ναυτικοί

13:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Μαζί στο διπλό Τζόκοβιτς – Τσιτσιπάς

13:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet

13:07ΚΥΠΡΟΣ

Ανησυχούν οι Κύπριοι για την κατάσταση με το Ιράν: «Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει»

12:47ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός εβδομάδων – Το πετρέλαιο ίσως φτάσει στα 150 δολάρια

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Νομικός πόλεμος για τούφες μαλλιών του ηγέτη της αίρεσης που στοίχειωσε την Ιαπωνία

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Λάθος η απόλυτη κάθετη ταύτιση του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου»

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες φίλων της Νεκταρίας για την οικογένεια του 38χρονου: «Ήθελαν να κάνουν μόνοι τους την κηδεία για να τον "ξεπλύνουν"»

12:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Δολοφονούσε μωρά σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Καταστρέψαμε περισσότερους από 300 εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν – 2.500 χτυπήματα με πάνω από 6.000 πυρομαχικά

12:37ΕΛΛΑΔΑ

 Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Allwyn Game Time: «Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μου ζητούν να φέρω το όγδοο»

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Axios: O Tραμπ ζητάει την απονομή χάριτος στον Νετανιάχου ώστε «να επικεντρωθεί στο Ιράν»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Tο 18ο EDU FESTIVAL powered by ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ & MEDITERRANEAN COLLEGE έρχεται φέτος πιο… A.I. από ποτέ!

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Φήμες ότι εκτελέστηκε ο διοικητής της δύναμης Quds, Ισμαήλ Καάνι με την υποψία πως ήταν κατάσκοπος του Ισραήλ

12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ για θάνατο Δημήτρη Τσιγκούνη: Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό ένα ιστορικό στέλεχος

12:13ΕΛΛΑΔΑ

COSMOTE TELEKOM και Vodafone συνεργάζονται για την πρόληψη απάτης και την ψηφιακή ασφάλεια των πελατών τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποστέλλεται πυροβολαρχία Patriot, ζεύγος F-16 στη βόρεια Ελλάδα για κάλυψη της Βουλγαρίας

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη οδηγία της Σουηδίας στους πολίτες της: «Κρατήστε μετρητά στα σπίτια σας»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες φίλων της Νεκταρίας για την οικογένεια του 38χρονου: «Ήθελαν να κάνουν μόνοι τους την κηδεία για να τον "ξεπλύνουν"»

12:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Δολοφονούσε μωρά σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Sabah σε Δένδια: «Παίζεις με τη φωτιά Νίκο» - Ενόχληση στον τουρκικό Τύπο για τους Patriot στη Κάρπαθο

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog - Χάος στη Μέση Ανατολή: Σειρήνες ξανά στην Κύπρο - Στην «επόμενη φάση» η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ - Υπό πίεση το Ιράν

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

12:47ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός εβδομάδων – Το πετρέλαιο ίσως φτάσει στα 150 δολάρια

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Εκτόξευση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου Khorramshahr-4 προς το Ισραήλ με πολεμική κεφαλή 1 τόνου - Δείτε το βίντεο

13:07ΚΥΠΡΟΣ

Ανησυχούν οι Κύπριοι για την κατάσταση με το Ιράν: «Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει»

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Η συγκλονιστική απολογία του17χρονου - «Με έλεγε μπάσταρδε, π…..ς γιε, κοπρίτη...»

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στο «Ελ.Βενιζέλος»: Άνδρες τσακώθηκαν στην «ουρά» συναλλάγματος (βίντεο)

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Οι Αρχές εξετάζουν τα σενάρια για το πώς βρέθηκε στο κενό ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βρετανός πιλότος F-35 που έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας ιρανικά drones: Το γιόρτασε πίνοντας… κυπριακή μπύρα

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Φήμες ότι εκτελέστηκε ο διοικητής της δύναμης Quds, Ισμαήλ Καάνι με την υποψία πως ήταν κατάσκοπος του Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ