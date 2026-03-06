Ανησυχούν οι Κύπριοι για την κατάσταση με το Ιράν: «Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει»

Αποστολή στην Κύπρο: Χάρης Γκίκας



Ανησυχία προκαλούν στους πολίτες της Κύπρου οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ένταση γύρω από το Ιράν, με αρκετούς να εκφράζουν φόβους ότι η χώρα τους θα μπορούσε να βρεθεί στο επίκεντρο γεωπολιτικών εξελίξεων.

Κάτοικοι του νησιού μιλούν στο Newsbomb.gr και τον Χάρη Γκίκα, αναφέροντας ότι παρακολουθούν με αγωνία τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας πως η γεωγραφική θέση της Κύπρου αλλά και η παρουσία ξένων στρατιωτικών βάσεων αυξάνουν το αίσθημα ανασφάλειας.

«Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας πολίτης, περιγράφοντας το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί.

Φόβοι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πολλοί Κύπριοι δηλώνουν ότι οι συγκρούσεις και οι επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή δημιουργούν έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Όπως επισημαίνουν, η Κύπρος βρίσκεται σε κομβικό σημείο της Ανατολικής Μεσογείου και συχνά επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην περιοχή. «Όταν ακούς για επιθέσεις και εντάσεις τόσο κοντά μας, είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία», σημειώνει άλλος πολίτης.

Παρά την ανησυχία, αρκετοί εκφράζουν την ελπίδα ότι η κατάσταση δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση και ότι η Κύπρος δεν θα εμπλακεί άμεσα σε ενδεχόμενη σύγκρουση. «Δεν ανησυχούμε, όχι. Η κατάσταση είναι έκρυθμη, αλλά ελπίζουμε να μην χειροτερέψει», λένε στην κάμερα του Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης