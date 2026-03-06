Ηχούν και πάλι οι σειρήνες στο Ακρωτήρι

Λίγα λεπτά πριν τις 10:00 ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι, εκεί που βρίσκεται η βάση της πολεμικής αεροπορίας της Βρετανίας, προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες του χωριού.

Χθες το βράδυ, ήχησαν και πάλι δύο φορές, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάποια απειλή, σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις από την κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής ανακοινώθηκαν τρεις επιθέσεις με drone, από τις οποίες η μία ήταν επιτυχημένη αφού χτύπησε την Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι.

Το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι Ακρωτηρίου αναφέρει: «Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμένετε περαιτέρω οδηγίες».