Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet

Τελευταίες παραστάσεις στο Θέατρο Σημείο

«Αμερικάνικος βούβαλος» στο θέατρο Σημείο

Ο «Αμερικάνικος Βούβαλος» το εμβληματικό έργο του David Mamet ολοκληρώνει την επιτυχημένη πορεία του στο Θέατρο Σημείο σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου την Τρίτη 17 Μαρτίου.

Για λίγες ακόμα παραστάσεις το Θέατρο Σημείο μετατρέπεται σε ένα παλιατζίδικο της Αμερικής του ’70, στο οποίο τρεις άντρες στήνουν ένα «σχέδιο» που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ, αλλά μέχρι να καταρρεύσει ξεγυμνώνει τα πάντα: ηθική διάβρωση, αποδόμηση του αμερικανικού ονείρου, μοναξιά, φόβο, ματαίωση, χειραγώγηση, βία — και μια υπόγεια, σχεδόν απρόθυμη ανάγκη για αγάπη. Η σκηνή του Θεάτρου Σημείου γίνεται ένα πεδίο σύγκρουσης, όπου το κέρδος γίνεται γλώσσα, η φιλία γίνεται διαπραγμάτευση και η εμπιστοσύνη διαλύεται σε δευτερόλεπτα.

Πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Νινιός, ο Αντώνης Κρόμπας και ο Σταύρος Τσουμάνης. Οι τρεις τους συγκροτούν ένα εκρηκτικό τρίγωνο σχέσεων, φόβου, ματαίωσης και “υπόγειας“ αγάπης.

17.jpg

Σημείωμα του Γιάννη Μπέζου για το έργο:

Η σκηνή του θεάτρου Σημείο μετατρέπεται σε ασφυκτικό πεδίο σύγκρουσης, όπου η φιλία, η επιθυμία και η προδοσία συνυπάρχουν στην πιο ωμή, αλλά και ευάλωτη εκδοχή τους.

Ένα εμβληματικό έργο που επανέρχεται για να μας υπενθυμίσει την θολότητα του αμερικανικού ονείρου. Τρεις άνθρωποι παγιδευμένοι σε ψευδαισθήσεις επιτυχίας. Η ακατάσχετη φλυαρία τους και η θορυβώδης συμπεριφορά τους, πολύ απλά, υπογραμμίζουν την ακινησία τους. Και για άλλη μια φορά υπάρχει «μία σπίθα τρεμόσβηστη» - όπως λέει και ο Μανώλης Αναγνωστάκης- να μας παρηγορήσει. Η ευαισθησία, πάντα καλά κρυμμένη, αποκαλύπτεται έστω και καθυστερημένα.

Πενήντα χρόνια μετά την παρθενική του παρουσίαση, ο Αμερικάνικος Βούβαλος, είναι πεισματικά παρών.

12.jpg

Η υπόθεση του έργου

Το έργο διαδραματίζεται σε ένα παλιατζίδικο μιας αμερικανικής μεγαλούπολης τη δεκαετία του ’70. Ο ιδιοκτήτης, ο Ντον, ένας μικροέμπορος παλιατζήδων, νιώθει ότι εξαπατήθηκε όταν πούλησε κατά λάθος ένα σπάνιο και πολύτιμο συλλεκτικό νόμισμα — τον «Αμερικάνικο Βούβαλο» — σε εξευτελιστική τιμή. Μαζί με τον νεαρό, σχεδόν αφελή προστατευόμενό του Μπομπ και τον οξύθυμο φίλο του Τιτς, καταστρώνει ένα σχέδιο για να διαρρήξουν το σπίτι του συλλέκτη και να πάρουν πίσω το νόμισμα.

25.jpg

Όμως το σχέδιο δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Στην πορεία προς την υλοποίησή του, αποκαλύπτεται η διαβρωτική δυναμική μεταξύ των τριών ανδρών. Οι σχέσεις αλληλοϋποστήριξης μετατρέπονται σε σχέσεις καχυποψίας, χειραγώγησης και βίας. Η επιθυμία για γρήγορο κέρδος, η απουσία εμπιστοσύνης, η αδυναμία επικοινωνίας, διαλύουν κάθε δεσμό.

Ένα έργο σπαρακτικά σύγχρονο

Ο Αμερικάνικος Βούβαλος που θα σκηνοθετήσει ο Γιάννης Μπέζος τη νέα σεζόν είναι πολλά περισσότερα από μια πικρή κωμωδία. Είναι μια τομή στην καρδιά του αμερικανικού ονείρου. Ο Mamet, με φόντο την παρακμιακή Αμερική της δεκαετίας του ’70, μιλά για την καταρρέουσα εμπιστοσύνη, την ψευδαίσθηση του πλουτισμού, τη ματαίωση της ανδρικής ταυτότητας και την απουσία προτύπων.

21.jpg

Έργο σπαρακτικά σύγχρονο, όσο κι αν θέλουμε να το διαψεύσουμε, ένας καθρέφτης ενός κόσμου που καταρρέει εσωτερικά, όπου οι άνθρωποι αντικαθίστανται από την επιθυμία για επιτυχία, και τα συναισθήματα από την ανάγκη για επιβεβαίωση.

8.jpg

Όπως αναφέρει στο σημείωμά του ο Γιάννης Μπέζος, «υπάρχει πάντα μια σπίθα τρεμόσβηστη», που επιμένει. Είναι η τελευταία ρωγμή της ευαισθησίας – μια κρυφή ελπίδα ότι ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει, έστω και καθυστερημένα, πού έκανε το λάθος.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Νικολέτα Κοτσαηλίδου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Σκηνογραφος - Ενδυματολογος: Νατασσα Παπαστεργίου

Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου: Μαριανθη Ράδου

Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνα Νταντάμη

Φωτιστκός σχεδιασμός: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Επικοινωνία - Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη
Social Media - Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας
Διεύθυνση Παραγωγής: Λαμπρίνα Καραγιαννίδου
Παραγωγή: Θεάτρου Τέχνη

Ερμηνεύουν: Γιώργος Νινιός, Αντώνης Κρόμπας, Σταύρος Τσουμάνης

INFO
Θέατρο Σημείο
Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλιθέα

Μέρες & Ώρες παραστάσεων
Δευτέρα 21:00
Τρίτη: 21.00

Τιμές Εισιτηρίων:
18 & 20 ευρώ

Προπώληση:
https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/amerikanikos-boubalos/

