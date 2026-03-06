Τουρκία: «Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με το Ισραήλ» λέει ο Γκιουλέρ - Πρόταση στις ΗΠΑ για τους S400

Στην αποκάλυψη ότι η Τουρκία έχει προτείνει στις ΗΠΑ οι S 400 να λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς σύνδεση με τα ραντάρ του ΝΑΤΟ, προχώρησε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Posta, η πρόταση αυτή έχει ήδη τεθεί στην Ουάσινγκτον και η Άγκυρα αναμένει την απάντηση της αμερικανικής πλευράς.

«Δίχως να συνδέονται τα ραντάρ του ΝΑΤΟ είναι μια καλή λύση, περιμένουμε την απάντησή τους», πρόσθεσε ο Γκιουλέρ, περιγράφοντας τη θέση της τουρκικής κυβέρνησης για το επίμαχο σύστημα αεράμυνας. «Τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία ότι η ύπαρξη των F-35 στον εξοπλισμό των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων θα συμβάλει όχι μόνο στην ασφάλεια της χώρας μας, αλλά και στο ΝΑΤΟ και στη σταθερότητα της περιοχής μας», δήλωσε.

Η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις CAATSA στην Τουρκία το 2020 και απέκλεισε τη χώρα από το πρόγραμμα F-35 το 2019 λόγω της απόκτησης του ρωσικού συστήματος, υποστηρίζοντας ότι θα έθετε σε κίνδυνο τα αεροσκάφη stealth. Η Τουρκία χαρακτήρισε την αναστολή άδικη και παράνομη.

Όσον αφορά την τεχνολογική δομή του F-35, ο Γκιουλέρ δήλωσε ότι οι συζητήσεις γύρω από την «επιχειρησιακή εξάρτηση» παρακολουθούνται στενά.

«Η Τουρκία δεν θα δεχτεί καμία εξάρτηση από οποιαδήποτε πλατφόρμα που θα περιορίζει τη δική της εξουσία λήψης αποφάσεων και την επιχειρησιακή ευελιξία», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ, και οι δύο χειριστές του F-35, αντιτάχθηκαν στην απόκτηση της Τουρκίας και ότι οι αντιρρήσεις συνεχίστηκαν στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο έντασης με το Ισραήλ, σημειώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, αν και σε αυτή τη φάση τον χαρακτήρισε περιορισμένο.



«Εκφράσαμε την ανθρωπιστική και ηθική μας αντίδραση στη σφαγή που λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου στη Γάζα», δήλωσε.

«Δεν εγκρίνουμε τις επιθέσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου εναντίον γειτονικών χωρών και πιστεύουμε ότι αυτές οι επιθέσεις θα βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής μας», σημείωσε ο Γκιουλέρ.

Αναγνώρισε ότι οι αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο έχουν επηρεάσει σημαντικά τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, αναφέροντας διαφωνίες σχετικά με το μέλλον της Συρίας, τους ενεργειακούς πόρους της Ανατολικής Μεσογείου, τις διαμάχες για τη θαλάσσια δικαιοδοσία και τις περιφερειακές συμμαχίες.

«Σε γενικές γραμμές, ενώ υπάρχει κίνδυνος άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης, θεωρούμε ότι αυτή η πιθανότητα είναι πολύ χαμηλή προς το παρόν. Για να αποφευχθούν πιθανές ανεπιθύμητες καταστάσεις, όταν είναι απαραίτητο, λειτουργούν κανάλια επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων θεσμών μας, με στόχο τη μείωση των παρεξηγήσεων και του κινδύνου τυχαίας σύγκρουσης επί τόπου», δήλωσε ο Γκιουλέρ.

ÖZEL RÖPORTAJIM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den çok önemli açıklamalar:

-S400'leri "stand-alone" kullanma konsepti halen geçerli

-Çelik Kubbe 2026-2029 aralığında tamamlanacak

-İsrail ile çatışma riski mevcut ancak şu an için düşük@tcsavunma

??https://t.co/V42Co18d9K pic.twitter.com/1ZVD90aLMC — Hakan Çelik (@hakanchelik) March 6, 2026

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο τουρκικός αντιαεροπορικός θόλος, ο αποκαλούμενος «Steel Dome», αναπτύσσεται ως μέρος του ευρύτερου αμυντικού σχεδιασμού της Άγκυρας.

Σχετικά με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αεροπορικής άμυνας Steel Dome της Τουρκίας, ο Guler το περιέγραψε ως μια εθνική ασπίδα ασφαλείας σχεδιασμένη να προστατεύει όλο τον τουρκικό εναέριο χώρο από απειλές «από πολύ χαμηλά υψόμετρα έως τα υψηλότερα και από πολύ μικρή έως μεγάλη εμβέλεια».

«Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το Steel Dome ως την κορυφή που θα φτάσουν τα εθνικά μας συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας», δήλωσε ο Guler.

«Η παράδοση προβλέπεται μεταξύ 2026 και 2029, με την ενεργή ανάπτυξη να συνεχίζεται», σημείωσε.

