Τουρκία: «Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με το Ισραήλ» λέει ο Γκιουλέρ - Πρόταση στις ΗΠΑ για τους S400

«Προτείναμε στους Αμερικανούς οι S-400 να λειτουργούν αυτόνομα, περιμένουμε την απάντησή τους» ανέφερε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας

Μίλτος Τσεκούρας

Τουρκία: «Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με το Ισραήλ» λέει ο Γκιουλέρ - Πρόταση στις ΗΠΑ για τους S400
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην αποκάλυψη ότι η Τουρκία έχει προτείνει στις ΗΠΑ οι S 400 να λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς σύνδεση με τα ραντάρ του ΝΑΤΟ, προχώρησε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Posta, η πρόταση αυτή έχει ήδη τεθεί στην Ουάσινγκτον και η Άγκυρα αναμένει την απάντηση της αμερικανικής πλευράς.

«Δίχως να συνδέονται τα ραντάρ του ΝΑΤΟ είναι μια καλή λύση, περιμένουμε την απάντησή τους», πρόσθεσε ο Γκιουλέρ, περιγράφοντας τη θέση της τουρκικής κυβέρνησης για το επίμαχο σύστημα αεράμυνας. «Τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία ότι η ύπαρξη των F-35 στον εξοπλισμό των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων θα συμβάλει όχι μόνο στην ασφάλεια της χώρας μας, αλλά και στο ΝΑΤΟ και στη σταθερότητα της περιοχής μας», δήλωσε.

Η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις CAATSA στην Τουρκία το 2020 και απέκλεισε τη χώρα από το πρόγραμμα F-35 το 2019 λόγω της απόκτησης του ρωσικού συστήματος, υποστηρίζοντας ότι θα έθετε σε κίνδυνο τα αεροσκάφη stealth. Η Τουρκία χαρακτήρισε την αναστολή άδικη και παράνομη.

Όσον αφορά την τεχνολογική δομή του F-35, ο Γκιουλέρ δήλωσε ότι οι συζητήσεις γύρω από την «επιχειρησιακή εξάρτηση» παρακολουθούνται στενά.

«Η Τουρκία δεν θα δεχτεί καμία εξάρτηση από οποιαδήποτε πλατφόρμα που θα περιορίζει τη δική της εξουσία λήψης αποφάσεων και την επιχειρησιακή ευελιξία», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ, και οι δύο χειριστές του F-35, αντιτάχθηκαν στην απόκτηση της Τουρκίας και ότι οι αντιρρήσεις συνεχίστηκαν στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο έντασης με το Ισραήλ, σημειώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, αν και σε αυτή τη φάση τον χαρακτήρισε περιορισμένο.


«Εκφράσαμε την ανθρωπιστική και ηθική μας αντίδραση στη σφαγή που λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου στη Γάζα», δήλωσε.

«Δεν εγκρίνουμε τις επιθέσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου εναντίον γειτονικών χωρών και πιστεύουμε ότι αυτές οι επιθέσεις θα βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής μας», σημείωσε ο Γκιουλέρ.

Αναγνώρισε ότι οι αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο έχουν επηρεάσει σημαντικά τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, αναφέροντας διαφωνίες σχετικά με το μέλλον της Συρίας, τους ενεργειακούς πόρους της Ανατολικής Μεσογείου, τις διαμάχες για τη θαλάσσια δικαιοδοσία και τις περιφερειακές συμμαχίες.

«Σε γενικές γραμμές, ενώ υπάρχει κίνδυνος άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης, θεωρούμε ότι αυτή η πιθανότητα είναι πολύ χαμηλή προς το παρόν. Για να αποφευχθούν πιθανές ανεπιθύμητες καταστάσεις, όταν είναι απαραίτητο, λειτουργούν κανάλια επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων θεσμών μας, με στόχο τη μείωση των παρεξηγήσεων και του κινδύνου τυχαίας σύγκρουσης επί τόπου», δήλωσε ο Γκιουλέρ.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο τουρκικός αντιαεροπορικός θόλος, ο αποκαλούμενος «Steel Dome», αναπτύσσεται ως μέρος του ευρύτερου αμυντικού σχεδιασμού της Άγκυρας.

Σχετικά με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αεροπορικής άμυνας Steel Dome της Τουρκίας, ο Guler το περιέγραψε ως μια εθνική ασπίδα ασφαλείας σχεδιασμένη να προστατεύει όλο τον τουρκικό εναέριο χώρο από απειλές «από πολύ χαμηλά υψόμετρα έως τα υψηλότερα και από πολύ μικρή έως μεγάλη εμβέλεια».

«Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το Steel Dome ως την κορυφή που θα φτάσουν τα εθνικά μας συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας», δήλωσε ο Guler.

«Η παράδοση προβλέπεται μεταξύ 2026 και 2029, με την ενεργή ανάπτυξη να συνεχίζεται», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:13ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό σχέδιο διαφυγής του Τραμπ για την Ημέρα της Κρίσης - Οι 3 απόρρητες βάσεις των ΗΠΑ

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η Ρωσία βοηθάει το Ιράν να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους

14:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Euroleague: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις Μακάμπι – Χάποελ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Το Ιράν θα χρησιμοποιήσει πιο προηγμένους πυραύλους τις επόμενες ημέρες

14:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Στις 24 Μαρτίου η κλήρωση των Playoffs και Playouts

14:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προσευχή στον Λευκό Οίκο για την επιτυχία του Τραμπ και των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν - Βίντεο

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με το Ισραήλ» λέει ο Γκιουλέρ - Η πρόταση στις ΗΠΑ για τους S400

14:32WHAT THE FACT

Όταν ο Τουταγχαμών είδε ξανά το φως - Η συγκλονιστική ανακάλυψη τη μέρα που άνοιξε η σαρκοφάγος του

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με κρυπτονομίσματα: 14,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη - Η πυραμίδα, ο "ambassador" κι ο "leader"

14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Νατσιού: «Πρώτη μας υποχρέωση η προστασία της Κύπρου»

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Εξομολόγηση Ζελένσκι: «Είναι πολύ επικίνδυνο να βλέπω τα παιδιά μου» - Του λείπει η οικογένειά του

13:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τέλος η αγωνία για Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παίρνει παραγγελία πελάτισσας και τα... μπερδεύει λίγο

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: 50 μαχητικά αεροσκάφη με 100 βόμβες «ισοπέδωσαν» το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ

13:38LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Στέλιος Μάινας εισβάλλει στη σειρά

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από τη διάσωση Ιρανών ναυτικών στη Σρι Λάνκα - Αμερικανικό υποβρύχιο τορπίλισε το πλοίο τους

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βρετανός πιλότος F-35 που έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας ιρανικά drones: Το γιόρτασε πίνοντας… κυπριακή μπύρα

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής 32 ελληνικά πλοία στον Κόλπο - 85 οι εγκλωβισμένοι ναυτικοί

13:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Μαζί στο διπλό Τζόκοβιτς – Τσιτσιπάς

13:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες φίλων της Νεκταρίας για την οικογένεια του 38χρονου: «Ήθελαν να κάνουν μόνοι τους την κηδεία για να τον "ξεπλύνουν"»

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με το Ισραήλ» λέει ο Γκιουλέρ - Η πρόταση στις ΗΠΑ για τους S400

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποστέλλεται πυροβολαρχία Patriot, ζεύγος F-16 στη βόρεια Ελλάδα για κάλυψη της Βουλγαρίας

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

14:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προσευχή στον Λευκό Οίκο για την επιτυχία του Τραμπ και των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν - Βίντεο

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Sabah σε Δένδια: «Παίζεις με τη φωτιά Νίκο» - Ενόχληση στον τουρκικό Τύπο για τους Patriot στη Κάρπαθο

12:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Δολοφονούσε μωρά σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog - Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό - «Νόμιμο το να πλήξουμε ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων» λέει η Βρετανία

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: 50 μαχητικά αεροσκάφη με 100 βόμβες «ισοπέδωσαν» το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη οδηγία της Σουηδίας στους πολίτες της: «Κρατήστε μετρητά στα σπίτια σας»

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η Ρωσία βοηθάει το Ιράν να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βρετανός πιλότος F-35 που έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας ιρανικά drones: Το γιόρτασε πίνοντας… κυπριακή μπύρα

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Οι Αρχές εξετάζουν τα σενάρια για το πώς βρέθηκε στο κενό ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στο «Ελ.Βενιζέλος»: Άνδρες τσακώθηκαν στην «ουρά» συναλλάγματος (βίντεο)

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ