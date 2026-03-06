Το μυστικό σχέδιο διαφυγής του Τραμπ για την Ημέρα της Κρίσης - Οι 3 απόρρητες βάσεις των ΗΠΑ

Σκοπός του σχεδίου η συνέχιση της διακυβέρνησης ακόμα κι αν μεγάλες πόλεις δεχθούν καταστροφικό χτύπημα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν ακόμα περισσότερο τους φόβους για τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο με ακόμα πιο τρομακτική διάσταση αυτή της πυρηνικής απειλής.

Οι ΗΠΑ ως ηγέτιδα δύναμη έχει εκπονήσει ήδη σχέδιο για τη Ημέρα της Κρίσης, ώστε η κυβέρνηση να μην σταματήσει τη λειτουργία της, προστατεύοντας τον Αμερικανό Πρόεδρο με κάθε τίμημα.

Το εγχειρίδιο για να διατηρήσει τη λειτουργία της, το οποίο ονομάζεται Σχέδιο Συνέχειας Επιχειρήσεων (COOP), διασφαλίζει ότι κρίσιμες κυβερνητικές λειτουργίες, όπως η εθνική άμυνα, η οικονομική σταθερότητα και η δημόσια ασφάλεια, θα συνεχίσουν να υπάρχουν ακόμα κι αν μεγάλες πόλεις καταστραφούν.

Οι τρεις τοποθεσίες

Τρεις τοποθεσίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης Mount Weather, το Συγκρότημα Ορέων Raven Rock και το Συγκρότημα Ορέων Cheyenne, έχουν αναγνωριστεί δημόσια ως μέρος του COOP από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Όλες έχουν εξοπλιστεί με την απαραίτητη τεχνολογία για την επικοινωνία με το κοινό και τον στρατό σε περίπτωση κρίσης.

Παρά το γεγονός ότι κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αυτές οι εγκαταστάσεις αναβαθμίζονται διαρκώς μέσω του κρατικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ, ενώ προετοιμάστηκαν ακόμη και για χρήση κατά τη διάρκεια των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους ηγέτες του έθνους από άμεσες πυρηνικές επιθέσεις, με κάθε εγκατάσταση να είναι χτισμένη μέσα σε μια αμυντική οροσειρά.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA) διαχειρίζεται το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης Mount Weather (MWEOC) στη Βιρτζίνια από το 1979.

Η βάση φέρεται να περιέχει ένα καταφύγιο σχεδιασμένο για πολιτικούς ηγέτες και είναι γεμάτο εξοπλισμό επικοινωνιών, ώστε πολλαπλές υπηρεσίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ να μπορούν να παραμένουν σε επαφή με το κοινό.

Το MWEOC λειτουργεί από το 1959, όταν ο αμερικανικός στρατός διαχειριζόταν την εγκατάσταση, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κομμάτι του αμερικανικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, το οποίο ενημερώνεται τακτικά από την FEMA κάθε λίγα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου παγκόσμιου πολέμου, το Raven Rock Mountain Complex (RRMC) στην Πενσυλβάνια πιθανότατα θα χρησίμευε ως το στρατιωτικό κέντρο διοίκησης του Υπουργείου Πολέμου καθ' όλη τη διάρκεια της εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Τέλος, το Cheyenne Mountain Complex στο Κολοράντο είναι μια υπόγεια εγκατάσταση και η πρώην έδρα της βορειοαμερικανικής Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας (NORAD), που είναι υπεύθυνη για την υπεράσπιση του εναέριου χώρου πάνω από τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Το τεράστιο συγκρότημα, το οποίο φέρεται να περιλαμβάνει πάνω από δώδεκα κτίρια που κατασκευάστηκαν 2.000 πόδια κάτω από το έδαφος, χτίστηκε πάνω σε μεγάλα χαλύβδινα ελατήρια για απορρόφηση κραδασμών.

Άλλες τοποθεσίες για την Ημέρα της Κρίσης, διάσπαρτες σε όλες τις ΗΠΑ, εξακολουθούν να λειτουργούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου ενός καταφυγίου ακριβώς κάτω από την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου .

Το Πίτερς Μάουντεν στη Βιρτζίνια και η αεροπορική βάση Όφουτ στη Νεμπράσκα έχουν επίσης αναφερθεί σε αναφορές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως εγκαταστάσεις που εξακολουθούν να στεγάζουν τον πρόεδρο και το υπουργικό συμβούλιο ως μέρος του COOP.

Σχέδιο προστασίας των ηγετών, όχι του πληθυσμού

Αν και αυτή η κλιμάκωση θα έθετε σε κίνδυνο δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς, η COOP δεν επικεντρώνεται στην προστασία των πολιτών. Το σχέδιο έχει να κάνει με την εγγύηση ότι οι ηγέτες θα επιβιώσουν για να καθοδηγήσουν το έθνος μέσα από την κρίση.

Το μυστικό κυβερνητικό σχέδιο δημιουργήθηκε ως πλαίσιο για τη μετεγκατάσταση βασικού προσωπικού, την ασφάλεια των δικτύων επικοινωνίας και την προστασία ζωτικών αρχείων σε περίπτωση που οι πιο προστατευμένες τοποθεσίες της Αμερικής δεχτούν επίθεση.

Το σχέδιο περιλαμβάνει σαφείς γραμμές διαδοχής, επομένως εάν ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος ή άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι σκοτωθούν, άλλοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη.

Σύμφωνα με την FEMA, η COOP διασφαλίζει «την ικανότητα να συνεχιστούν οι βασικές λειτουργίες του οργανισμού σε ένα ευρύ φάσμα πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης».

Αυτό το σχέδιο δεν καλύπτει μόνο τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά χειρίζεται επιπτώσεις κρίσεων όπως μια μεγάλη φυσική καταστροφή, μια άλλη πανδημία ή μια τρομοκρατική επίθεση.

Ο Πρόεδρος Ντουάιτ Αϊζενχάουερ έθεσε τα θεμέλια τη δεκαετία του 1950 μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων, δίνοντας εντολή στις υπηρεσίες να προετοιμαστούν για τη διακυβέρνηση μετά την επίθεση.

