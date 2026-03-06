Reuters: Drone στόχευσε ξενοδοχείο στην πόλη Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν

Ένα drone στόχευσε ένα ξενοδοχείο στην πόλη Αρμπίλ στην περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν την Παρασκευή, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Ο κυβερνήτης του Αρμπίλ, Ομίντ Κοσνάου, δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Rudaw ότι «η επίθεση αποτράπηκε με επιτυχία» και το drone συνετρίβη.

⚡️ A hotel in Erbil, where American personnel were believed to be located, was targeted. pic.twitter.com/E67qErUwMZ — War Monitor (@WarMonitors) March 6, 2026

Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι «τρομοκρατικές ομάδες που υποστηρίζουν το Ιράν» ενδέχεται να στοχεύσουν ξενοδοχεία που συχνάζουν τουρίστες στην περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν.

«Οι Αμερικανοί πολίτες ενθαρρύνονται να αναχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό είναι ασφαλές», ανέφερε.

«Οι Αμερικανοί που επιλέγουν να μην αναχωρήσουν πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να έχουν προμήθειες τροφίμων, νερού, φαρμάκων και άλλων βασικών ειδών», πρόσθεσε.