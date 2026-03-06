Sabah σε Δένδια: «Παίζεις με τη φωτιά Νίκο» - Ενόχληση στον τουρκικό Τύπο για τους Patriot

Στα πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου βρίσκεται η ανάπτυξη του αντιπυραυλικού συστήματος Patriot στην Κάρπαθο.

Η Sabbah προειδοποιεί τον Νίκο Δένδια ότι παίζει με τη φωτιά και κατηγορεί την Ελλάδα ότι χρησιμοποιεί ως πρόσχημα τον πόλεμο στο Ιράν για να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. «Χρησιμοποιώντας τον πόλεμο στο Ιράν ως πρόσχημα η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ένα επικίνδυνο παιχνίδι στο Αιγαίο», γράφει η τουρκική εφημερίδα.

Επιπλέον σημειώνει ότι «η Τουρκία αντέδρασε έντονα στην ανάπτυξη του συστήματος αεροπορικής άμυνας Patriot στο νησί της Καρπάθου».

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της Sabah

«Η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση του πολέμου», είναι ο τίτλος του πρωτοσέλιδου ρεπορτάζ της εφημερίδας Hurriyet.

«Με πρόσχημα την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η Ελλάδα εγκατέστησε παράνομα Patriot στο νησί της Καρπάθου, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο», σχολίασε η εφημερίδα.

Υποστηρίζει ότι η Κάρπαθος βρίσκεται σε ημιστρατιωτικό καθεστώς. «Η Καρπάθος, όπου η Ελλάδα έχει αναπτύξει πυραύλους Patriot, είναι ένα από τα νησιά των Δωδεκανήσων. Σύμφωνα με τις Συνθήκες της Λωζάνης και του Παρισιού, η Καρπάθος έχει ημι-στρατιωτικό καθεστώς. Ο υπουργός Άμυνας Δένδιας ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα έλαβε αυτό το μέτρο για να προστατευθεί», τόνισε η Hurriyet.

«Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του κ. Δένδια, χαρακτηρίζοντάς τες επιπόλαιες, ατυχείς και άκαιρες», ανέφερε η εφημερίδα.

