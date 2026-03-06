Ακρωτήρι: Ο Βρετανός πιλότος F-35 που έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας ιρανικά drones – Πώς το γιόρτασε

Ιστορία έγραψε ένας Βρετανός πιλότος το βράδυ της Δευτέρας, καθώς πετούσε πάνω από την Ιορδανία: Έγινε ο πρώτος πιλότος της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας που κατέρριψε στόχο σε πραγματικές συνθήκες μάχης με το υπερσύγχρονο αεροσκάφος F-35 και συγκεκριμένα, δύο ιρανικά drones τύπου Shahed.

«Πολύ μεγάλα τα ρίσκα»

Όπως είπε ο ίδιος, μιλώντας στον Guardian, τα ρίσκα ήταν πολύ μεγάλα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι εύκολο να χτυπήσεις κατά λάθος έναν φίλιο στόχο: «Υπάρχουν πολλά περιουσιακά στοιχεία από την Αμερική και το Ισραήλ που μεταφέρονται προς και από την περιοχή των επιχειρήσεων. Επομένως, με απασχολεί λίγο περισσότερο το να τα αναγνωρίσω πρώτα πριν προχωρήσω σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλλά είχαμε αρκετό χρόνο για να το κάνουμε αυτό, εγώ και τα αεροσκάφη τύπου Typhoon που ήταν στον αέρα εκείνη τη στιγμή».

Δεν υπήρχε χρόνος για εορτασμούς τότε, είπε στη συνέχεια. Η άμεση προτεραιότητα ήταν να βεβαιωθούν ότι δεν έρχονταν άλλα αεροσκάφη προς το μέρος τους. «Είσαι πιο απασχολημένος με το να βεβαιωθείς ότι πυροβόλησες το σωστό στόχο. Να βεβαιωθείς ότι τοποθέτησες το αεροσκάφος στις σωστές θέσεις», είπε.

Ο πιλότος απογειώθηκε από το Ακρωτήρι, τη βρετανική βάση της RAF στην Κύπρο που χτυπήθηκε από ένα drone την Κυριακή το βράδυ. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το drone εκτοξεύθηκε – πιθανώς από τη Χεζμπολάχ,– προς ένα υπόστεγο που στεγάζει αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη, ως μέρος των ευρύτερων περιφερειακών αντιποίνων για τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Γιατί δεν καταρρίφθηκε το drone που χτύπησε το Ακρωτήρι

Το drone είχε αποφύγει τα αμυντικά συστήματα της βάσης, πιθανώς λόγω του μικρού μεγέθους και της χαμηλής ταχύτητάς του, και ο πιλότος είπε ότι αυτό έκανε την αναχαίτισή του ιδιαίτερα δύσκολη.

«Επειδή είναι τόσο μικρά και δύσκολο να ανιχνευθούν, δεν ξέρουμε αν υπάρχουν άλλα εκεί έξω και όταν πρέπει να γυρίσεις το αεροσκάφος σου για να τα καταρρίψεις, αυτό που δεν κάνεις είναι να γυρίσεις το ραντάρ σου πίσω στο σημείο από όπου ήρθαν για να προσπαθήσεις να βρεις το επόμενο», είπε.

Ωστόσο, τα drones που χτύπησε, όπως είπε, ήταν «πολύ διαφορετικά» από εκείνο που χτύπησε τη βάση 24 ώρες νωρίτερα, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει ότι είχαν εκτοξευθεί από διαφορετικό αντίπαλο.

Επιστρέφοντας στο σπίτι τις πρώτες πρωινές ώρες, ήπιαν μια τοπική κυπριακή μπύρα. «Πίνουμε μια μπύρα την αυγή και μετά έπρεπε να πάω για ύπνο, επειδή ήμουν σε υπηρεσία την επόμενη μέρα», είπε. «Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αρκετά υψηλό επιχειρησιακό ρυθμό. Οπότε, όταν όλα αυτά τελειώσουν, όποτε και αν τελειώσουν, είμαι σίγουρος ότι θα το γιορτάσουμε όπως πρέπει».

