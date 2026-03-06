Ισραήλ: Καταστρέψαμε περισσότερους από 300 εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν – 2.500 χτυπήματα

Νέα στοιχεία για την επιχείρηση «Roaring Lion» κατά του Ιράν έδωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Εγιάλ Ζαμίρ.

«Εδώ και έξι ημέρες, χτυπάμε αδιάκοπα το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς. Η επιχείρηση σχεδιάστηκε μυστικά από χιλιάδες στρατιώτες από διάφορα τμήματα των IDF, σε στενή συνεργασία με τον σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιχείρηση προχωρά με τον ρυθμό που είχαμε προγραμματίσει», ανέφερε ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Με την έναρξη της επιχείρησης το πρωί του Σαββάτου μέσα σε μόλις 40 δευτερόλεπτα δολοφονήθηκαν περίπου 40 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, ανάμεσα τους και ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τον Εγιάλ Ζαμίρ, μέχρι σήμερα, οι πιλότοι της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έχουν εκτελέσει 2.500 επιθέσεις με πάνω από 6.000 πυρομαχικά. Επιπλέον ανέφερε ότι μέσα σε 24 ώρες, οι Ισραηλινοί πιλότοι άνοιξαν το δρόμο προς την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των IDF, από την έναρξη των επιχειρήσεων οι Ισραηλινοί πιλότοι έχουν επιτεθεί και καταστρέψει περισσότερους από 300 εκτοξευτήρες πυραύλων σε ολόκληρο το Ιράν, με μία έμφαση στα δυτικά εδάφη της χώρας προκειμένου να μειωθεί το εύρος των πυρών προς το Ισραήλ.

Μέσα σε μόλις λίγες ώρες το βράδυ της Τετάρτης οι Ισραηλινοί κατέστρεψαν 6 εκτοξευτές πυραύλων, λίγο πριν εξαπολύσουν επίθεση κατά του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα το Ισραήλ τόνισε ότι κατέστρεψε περίπου το 80% των συστημάτων αεροπορικής άμυνας και πάνω από το 60% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

«Καταστρέψαμε περίπου το 80% των συστημάτων αεροπορικής άμυνας του Ιράν και επιτύχαμε σχεδόν πλήρη αεροπορική υπεροχή στον ιρανικό εναέριο χώρο. Χάρη σε αυτό και στις ακριβείς πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, χτυπάμε τους βαλλιστικούς πυραύλους που απειλούν άμεσα τους Ισραηλινούς πολίτες. Εξουδετερώσαμε και καταστρέψαμε πάνω από το 60% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων, ένα σημαντικό επίτευγμα που μειώνει τις ζημίες στο εσωτερικό μέτωπο και σώζει ζωές. Πρόκειται για μια συνεχή προσπάθεια. Ωστόσο, τονίζω: η απειλή δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί. Κάθε πύραυλος είναι θανατηφόρος και αποτελεί κίνδυνο», είπε ο Εγιάλ Ζαμίρ.