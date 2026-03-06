Ισραήλ: Καταστρέψαμε περισσότερους από 300 εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν – 2.500 χτυπήματα

Οι Ισραηλινοί πιλότοι κατέστρεψαν περίπου το  80% των συστημάτων αεροπορικής άμυνας του Ιράν και πάνω από το 60% των ιρανικών εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων.

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ισραήλ: Καταστρέψαμε περισσότερους από 300 εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν – 2.500 χτυπήματα

Ισραηλινά μαχητικά στον αέρα πριν χτυπήσουν στόχους στο Ιράν, Μάρτιος 2026.

IDF
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα στοιχεία για την επιχείρηση «Roaring Lion» κατά του Ιράν έδωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Εγιάλ Ζαμίρ.

«Εδώ και έξι ημέρες, χτυπάμε αδιάκοπα το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς. Η επιχείρηση σχεδιάστηκε μυστικά από χιλιάδες στρατιώτες από διάφορα τμήματα των IDF, σε στενή συνεργασία με τον σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιχείρηση προχωρά με τον ρυθμό που είχαμε προγραμματίσει», ανέφερε ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Με την έναρξη της επιχείρησης το πρωί του Σαββάτου μέσα σε μόλις 40 δευτερόλεπτα δολοφονήθηκαν περίπου 40 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, ανάμεσα τους και ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τον Εγιάλ Ζαμίρ, μέχρι σήμερα, οι πιλότοι της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έχουν εκτελέσει 2.500 επιθέσεις με πάνω από 6.000 πυρομαχικά. Επιπλέον ανέφερε ότι μέσα σε 24 ώρες, οι Ισραηλινοί πιλότοι άνοιξαν το δρόμο προς την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των IDF, από την έναρξη των επιχειρήσεων οι Ισραηλινοί πιλότοι έχουν επιτεθεί και καταστρέψει περισσότερους από 300 εκτοξευτήρες πυραύλων σε ολόκληρο το Ιράν, με μία έμφαση στα δυτικά εδάφη της χώρας προκειμένου να μειωθεί το εύρος των πυρών προς το Ισραήλ.

Μέσα σε μόλις λίγες ώρες το βράδυ της Τετάρτης οι Ισραηλινοί κατέστρεψαν 6 εκτοξευτές πυραύλων, λίγο πριν εξαπολύσουν επίθεση κατά του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα το Ισραήλ τόνισε ότι κατέστρεψε περίπου το 80% των συστημάτων αεροπορικής άμυνας και πάνω από το 60% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

«Καταστρέψαμε περίπου το 80% των συστημάτων αεροπορικής άμυνας του Ιράν και επιτύχαμε σχεδόν πλήρη αεροπορική υπεροχή στον ιρανικό εναέριο χώρο. Χάρη σε αυτό και στις ακριβείς πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, χτυπάμε τους βαλλιστικούς πυραύλους που απειλούν άμεσα τους Ισραηλινούς πολίτες. Εξουδετερώσαμε και καταστρέψαμε πάνω από το 60% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων, ένα σημαντικό επίτευγμα που μειώνει τις ζημίες στο εσωτερικό μέτωπο και σώζει ζωές. Πρόκειται για μια συνεχή προσπάθεια. Ωστόσο, τονίζω: η απειλή δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί. Κάθε πύραυλος είναι θανατηφόρος και αποτελεί κίνδυνο», είπε ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: 50 μαχητικά αεροσκάφη με 100 βόμβες «ισοπέδωσαν» το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ

13:38LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Στέλιος Μάινας εισβάλλει στη σειρά

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από τη διάσωση Ιρανών ναυτικών στη Σρι Λάνκα - Αμερικανικό υποβρύχιο τορπίλισε το πλοίο τους

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βρετανός πιλότος F-35 που έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας ιρανικά drones: Το γιόρτασε πίνοντας… κυπριακή μπύρα

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής 32 ελληνικά πλοία στον Κόλπο - 85 οι εγκλωβισμένοι ναυτικοί

13:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Μαζί στο διπλό Τζόκοβιτς – Τσιτσιπάς

13:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet

13:07ΚΥΠΡΟΣ

Ανησυχούν οι Κύπριοι για την κατάσταση με το Ιράν: «Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει»

12:47ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός εβδομάδων – Το πετρέλαιο ίσως φτάσει στα 150 δολάρια

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Νομικός πόλεμος για τούφες μαλλιών του ηγέτη της αίρεσης που στοίχειωσε την Ιαπωνία

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Λάθος η απόλυτη κάθετη ταύτιση του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου»

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες φίλων της Νεκταρίας για την οικογένεια του 38χρονου: «Ήθελαν να κάνουν μόνοι τους την κηδεία για να τον "ξεπλύνουν"»

12:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Δολοφονούσε μωρά σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Καταστρέψαμε περισσότερους από 300 εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν – 2.500 χτυπήματα με πάνω από 6.000 πυρομαχικά

12:37ΕΛΛΑΔΑ

 Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Allwyn Game Time: «Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μου ζητούν να φέρω το όγδοο»

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Axios: O Tραμπ ζητάει την απονομή χάριτος στον Νετανιάχου ώστε «να επικεντρωθεί στο Ιράν»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Tο 18ο EDU FESTIVAL powered by ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ & MEDITERRANEAN COLLEGE έρχεται φέτος πιο… A.I. από ποτέ!

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Φήμες ότι εκτελέστηκε ο διοικητής της δύναμης Quds, Ισμαήλ Καάνι με την υποψία πως ήταν κατάσκοπος του Ισραήλ

12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ για θάνατο Δημήτρη Τσιγκούνη: Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό ένα ιστορικό στέλεχος

12:13ΕΛΛΑΔΑ

COSMOTE TELEKOM και Vodafone συνεργάζονται για την πρόληψη απάτης και την ψηφιακή ασφάλεια των πελατών τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποστέλλεται πυροβολαρχία Patriot, ζεύγος F-16 στη βόρεια Ελλάδα για κάλυψη της Βουλγαρίας

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη οδηγία της Σουηδίας στους πολίτες της: «Κρατήστε μετρητά στα σπίτια σας»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες φίλων της Νεκταρίας για την οικογένεια του 38χρονου: «Ήθελαν να κάνουν μόνοι τους την κηδεία για να τον "ξεπλύνουν"»

12:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Δολοφονούσε μωρά σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Sabah σε Δένδια: «Παίζεις με τη φωτιά Νίκο» - Ενόχληση στον τουρκικό Τύπο για τους Patriot στη Κάρπαθο

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog - Χάος στη Μέση Ανατολή: Σειρήνες ξανά στην Κύπρο - Στην «επόμενη φάση» η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ - Υπό πίεση το Ιράν

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

12:47ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός εβδομάδων – Το πετρέλαιο ίσως φτάσει στα 150 δολάρια

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Εκτόξευση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου Khorramshahr-4 προς το Ισραήλ με πολεμική κεφαλή 1 τόνου - Δείτε το βίντεο

13:07ΚΥΠΡΟΣ

Ανησυχούν οι Κύπριοι για την κατάσταση με το Ιράν: «Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει»

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Η συγκλονιστική απολογία του17χρονου - «Με έλεγε μπάσταρδε, π…..ς γιε, κοπρίτη...»

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στο «Ελ.Βενιζέλος»: Άνδρες τσακώθηκαν στην «ουρά» συναλλάγματος (βίντεο)

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Οι Αρχές εξετάζουν τα σενάρια για το πώς βρέθηκε στο κενό ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βρετανός πιλότος F-35 που έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας ιρανικά drones: Το γιόρτασε πίνοντας… κυπριακή μπύρα

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Φήμες ότι εκτελέστηκε ο διοικητής της δύναμης Quds, Ισμαήλ Καάνι με την υποψία πως ήταν κατάσκοπος του Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ