Ισραηλινοί διασκεδάζουν σε καταφύγια εν μέσω του πολέμου με το Ιράν - Δείτε βίντεο
Συνολικά, υπάρχουν περισσότερα από 11.770 δημόσια καταφύγια σε όλο το Ισραήλ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν Ισραηλινούς να διασκεδάζουν σε καταφύγια, καθώς γιόρταζαν την εβραϊκή γιορτή Πουρίμ εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με το Ιράν και τον Λίβανο.
Συνολικά, υπάρχουν περισσότερα από 11.770 δημόσια καταφύγια σε όλο το Ισραήλ, όπου οι άνθρωποι μπορούν να βρουν καταφύγιο κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιθέσεων.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13 Μαρτίου
18:07 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ροδόπη: Δέκα νέα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων
06:28 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα οι Β' Χαιρετισμοί της Παναγίας
13:38 ∙ LIFESTYLE