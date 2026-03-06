Ισραηλινοί διασκεδάζουν σε καταφύγια εν μέσω του πολέμου με το Ιράν - Δείτε βίντεο

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν Ισραηλινούς να διασκεδάζουν σε καταφύγια, καθώς γιόρταζαν την εβραϊκή γιορτή Πουρίμ εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με το Ιράν και τον Λίβανο.

Συνολικά, υπάρχουν περισσότερα από 11.770 δημόσια καταφύγια σε όλο το Ισραήλ, όπου οι άνθρωποι μπορούν να βρουν καταφύγιο κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιθέσεων.