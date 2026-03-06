Παγιδευμένοι στα Στενά του Ορμούζ: 20 χιλιάδες ναυτικοί και 200 δεξαμενόπλοια παραμένουν αβοήθητοι

Χιλιάδες ναυτικοί είναι παγιδευμένοι σε δεξαμενόπλοια στον Κόλπο, αφότου τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν ουσιαστικά για τη ναυτιλία λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν 

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Παγιδευμένοι στα Στενά του Ορμούζ: 20 χιλιάδες ναυτικοί και 200 δεξαμενόπλοια παραμένουν αβοήθητοι

Πλοία αγκυροβολημένα στα ανοιχτά του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

AP
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκτιμάται ότι 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί σε δεξαμενόπλοια στον Αραβικό Κόλπο λόγω της απειλής ιρανικών επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο επικεφαλής της ναυτιλιακής υπηρεσίας του ΟΗΕ. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) κάλεσε τα πλοία να σταματήσουν όλες τις διελεύσεις στην περιοχή μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες. Ο Aρσένιο Ντομίνγκες, γενικός γραμματέας του IMO, ζήτησε από τη διεθνή διπλωματία να επιλύσει την κατάσταση και αποκάλυψε ότι ο οργανισμός αφιερώνει τις προσπάθειές του στη διασφάλιση της ευημερίας όσων βρίσκονται στη θάλασσα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν το Σάββατο.

Ο Guardian μίλησε με ένα μέλος του πληρώματος σε ένα από τα ακινητοποιημένα δεξαμενόπλοια που συνήθως μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο. «Όταν [ο Ντόναλντ] Τραμπ είπε ότι το Ιράν είχε 10 ημέρες για να καταλήξει σε συμφωνία, αλλιώς θα συνέβαιναν άσχημα πράγματα, έκανα τους υπολογισμούς και σκέφτηκα ότι μπορεί να κολλήσουμε εδώ. Και κολλήσαμε», είπε ο ναυτικός.

Από μια καμπίνα κάτω από το κατάστρωμα, εξήγησε πώς το πλήρωμα παρακολουθούσε τις εκρήξεις να φωτίζουν τον ουρανό καθώς φόρτωναν το πλοίο με αργό πετρέλαιο σε ένα βιομηχανικό συγκρότημα στον Κόλπο. Αρχικά τους είπαν να σταματήσουν τη φόρτωση του πετρελαίου, αλλά ώρες αργότερα τους είπαν να επιστρέψουν και να συνεχίσουν να γεμίζουν το δεξαμενόπλοιο.

«Δεν είχαμε GPS, καμία επικοινωνία και βρισκόμασταν πάνω σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου που επέπλεαν», είπε το μέλος του πληρώματος. «Τώρα είμαστε αγκυροβολημένοι στα ανοιχτά των ακτών του Ντουμπάι και φαίνεται ότι έχουμε κολλήσει εδώ επ' αόριστον. Είμαστε ανίσχυροι. Απλώς περιμένουμε και ελπίζουμε ότι δεν θα μας χτυπήσει τίποτα.»

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου το Σάββατο, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι θα «βάλουν φωτιά» σε οποιοδήποτε δυτικό δεξαμενόπλοιο επιχειρήσει να διέλθει από το στενό, μια υδάτινη μάζα μέσω της οποίας διέρχεται με δεξαμενόπλοια περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Συνήθως, περίπου 100 δεξαμενόπλοια διέρχονται από την εμπορική αρτηρία κάθε μέρα, αλλά η θαλάσσια κυκλοφορία έχει σταματήσει καθώς η στρατιωτική επιθετικότητα έχει αυξηθεί και το κόστος ασφάλισης έχει εκτοξευθεί στα ύψη ή η κάλυψη έχει αποσυρθεί . Περίπου 200 δεξαμενόπλοια, τα οποία δεν υπόκεινται σε κυρώσεις, έχουν εγκλωβιστεί στο στενό, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων Lloyd's List, καθώς και σε εκατοντάδες άλλα πλοία, αφήνοντας χιλιάδες πληρώματα ουσιαστικά παγιδευμένα σε μια εμπόλεμη ζώνη.

Ο ναυτικός βρισκόταν στο δεξαμενόπλοιο εδώ και τρεις μήνες και επρόκειτο να επιστρέψει στην Ευρώπη μόλις το πλοίο φορτωνόταν με αργό πετρέλαιο και ήταν έτοιμο να αναχωρήσει για την ανατολική Ασία. Συνολικά, υπάρχουν περισσότεροι ναυτικοί στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένων υπηκόων από τις Φιλιππίνες και την Ινδία.

«Στέλνουμε μηνύματα κάθε λίγες ώρες στον ιδιοκτήτη του δεξαμενόπλοιου για να αναφέρουμε ότι είμαστε καλά. Σε απάντηση, έχουμε λάβει γενικά μηνύματα σχετικά με μια τηλεφωνική γραμμή ψυχικής υγείας. Αλλά αυτό είναι όλο», είπαν.

«Αν ήθελαν να κάνουν περισσότερα, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν παρέχοντας περισσότερο ίντερνετ. Παίρνουμε ένα δωρεάν όριο δεδομένων και μετά πρέπει να πληρώσουμε. Κυρίως διαβάζω ειδήσεις ή στέλνω μηνύματα σε φίλους και συγγενείς, αλλά το ίντερνετ δεν είναι πάντα διαθέσιμο επειδή το σήμα GPS εδώ μπλοκάρεται από τους Ιρανούς ή τους Αμερικανούς. Η μητέρα μου πανικοβάλλεται», πρόσθεσε ο ναυτικός.

Ο αποκλεισμός έχει προκαλέσει την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και απειλεί να ανατρέψει την παγκόσμια οικονομία τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Όσο περισσότερο παραμένουν τα Στενά κλειστά, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία - και τους χιλιάδες ναυτικούς που κρατούνται όμηροι λόγω των περιστάσεων.

Τουλάχιστον έξι πλοία έχουν δεχθεί επίθεση και δύο ναυτικοί έχουν σκοτωθεί. Την Τετάρτη αναφέρθηκε μεγάλη έκρηξη σε πετρελαιοφόρο κοντά στις ακτές του Κουβέιτ. «Οι άνθρωποι προσπαθούν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αλλά αυτό έχει το τίμημά του», είπε ο ναυτικός. «Και καθώς περνούν οι μέρες, μας φαίνεται όλο και πιο εξωπραγματικό το γεγονός ότι απλώς εργαζόμαστε κανονικά εν μέσω όλων αυτών. Ακούμε τα στρατιωτικά αεροπλάνα, βλέπουμε εκρήξεις στον ουρανό μερικές φορές, είναι η πιο παράξενη κατάσταση.

«Οι άνθρωποι μπορεί να πηγαίνουν στο γυμναστήριο ή να βλέπουν ταινίες στις καμπίνες στον ελεύθερο χρόνο τους. Μερικοί πηγαίνουν για ψάρεμα το βράδυ, αλλά για προφανείς λόγους πρέπει να διατηρούμε τα φώτα στο ελάχιστο για να μην τραβάμε την προσοχή.»

Ο Στίβεν Κότον, γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF), ενός συνδικάτου που εκπροσωπεί 1,2 εκατομμύρια ναυτικούς, έχει κατακλυστεί από αιτήματα για πληροφορίες από τα μέλη του. «Οι ναυτικοί είναι μερικές φορές αόρατοι», είπε. «Βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή και οι οικονομίες μας δεν μπορούν να επιβιώσουν [χωρίς αυτούς]. Αλλά ας είμαστε σαφείς: οι ναυτικοί είναι αθώοι πολίτες. Τυχαίνει να βρίσκονται σε ένα πλοίο σε μια περιοχή που είναι απίστευτα εκρηκτική αυτή τη στιγμή».

Το συνδικάτο δέχεται απεγνωσμένα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον είναι δυνατός ο επαναπατρισμός ναυτικών που θέλουν να εγκαταλείψουν το πλοίο τους - και την περιοχή. «Δεν μπορείς απλώς να κατέβεις από ένα πλοίο», είπε ο Κότον. «Τα σχόλια από τους περισσότερους πλοιοκτήτες είναι ότι είναι μια ζώνη απαγόρευσης. Αυτό που διερευνούμε είναι τι μπορούμε να κάνουμε».

Το μέλος του πληρώματος είπε ότι το δεξαμενόπλοιό τους έχει αρκετή τροφή για περίπου 60 ημέρες και ότι διαθέτει εξοπλισμό αφαλάτωσης για την παραγωγή νερού επί του πλοίου, αν και η δελτίο μπορεί να είναι απαραίτητη τελικά.

Ο Ντέιβιντ Άπλετον, ανώτερο στέλεχος του συνδικάτου Nautilus International, δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι το ζήτημα είναι η διατήρηση του εφοδιασμού των πλοίων. Όταν όλα αρχίζουν να παρατείνονται και οι άνθρωποι υποτίθεται ότι πρέπει να ανακουφιστούν, ενώ δεν μπορούν, το ψυχολογικό στρες γίνεται το κύριο ζήτημα. Πολλοί ναυτικοί θα θυμούνται την πανδημία όταν ήταν παγιδευμένοι στο πλοίο για μήνες και μήνες εκείνη την εποχή, ανίκανοι να εγκαταλείψουν το πλοίο».

Κανένας πλοιοκτήτης δεν μπορεί να αναγκάσει έναν ναυτικό να αναλάβει θέση σε περιοχή υψηλού κινδύνου, γεγονός που εγείρει το ερώτημα ποιος θα αντικαθιστούσε όσους έχουν εγκλωβιστεί στο πλοίο, ακόμη και αν μια αποστολή βοήθειας ήταν από τεχνικής άποψης εφικτή.

«Ποιος θα ήταν πρόθυμος να πάρει τη θέση μου; Θα έπρεπε να έχεις απεγνωσμένη ανάγκη για δουλειά», είπε ο ναυτικός. «Ειλικρινά, όταν φτάνω σπίτι θέλω ένα πολύ μεγάλο, δυνατό ποτό μόλις φτάσω. Αλλά κυρίως ανυπομονώ να δω τα κατοικίδιά μου, την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Υπάρχουν εκατοντάδες άλλοι στη θέση μας και ανησυχώ πραγματικά ότι δεν θα ακουστούμε, όταν συμβαίνουν τόσα πολλά ακόμα φρικτά πράγματα.»

«Η θλιβερή αλήθεια είναι ότι μέλη του πληρώματος έχουν ήδη πεθάνει προσπαθώντας να διασχίσουν το Ορμούζ ή απλώς επειδή βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:06ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στο «Ελ.Βενιζέλος»: Άνδρες τσακώθηκαν στην «ουρά» συναλλάγματος (βίντεο)

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Sabah σε Δένδια: «Παίζεις με τη φωτιά Νίκο» - Ενόχληση στον τουρκικό Τύπο για τους Patriot στη Κάρπαθο

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Al Jazeera: Ο επόμενος ηγέτης του Ιράν ίσως έχει ήδη επιλεγεί αλλά δεν έχει ανακoινωθεί - «Λογικό πρωτόκολλο ασφαλείας»

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποστέλλεται πυροβολαρχία Patriot, ζεύγος F-16 στη βόρεια Ελλάδα για κάλυψη της Βουλγαρίας

11:59ΠΟΛΤΟΣ

Τραμπ και Νετανιάχου επιλέγουν τον νέο ηγέτη του Ιράν - Ανάλυση Newsbomb

11:57WHAT THE FACT

«Εξορκισμοί AI»: Σατανιστές πειραματίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη

11:49LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μυθοπλασία παίζει μπάλα στη βραδινή ζώνη-Ποιες σειρές έπιασαν κορυφή

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Παγιδευμένοι στα Στενά του Ορμούζ: 20 χιλιάδες ναυτικοί και 200 δεξαμενόπλοια - «Είμαστε αβοήθητοι, ελπίζουμε να μην μας χτυπήσει τίποτα»

11:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κερατσίνι: Δύο άγνωστοι εισέβαλαν σε φούρνο και έκλεψαν... γαλακτομπούρεκo (βίντεο)

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η Ελλάδα θα βοηθήσει στην αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανάχιου αποφάσισε να τελειώσει το καθεστώς του Αλί Χαμενεΐ τον Νοέμβριο - Αποκαλύψεις Κατζ

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Τελ Αβίβ: Η στιγμή της αναχαίτισης των ιρανικών πυραύλων

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Sports Party* με το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων»

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: «Εάν ήταν εφικτό η Κύπρος θα υπέβαλε άμεσα αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ»

10:51WHAT THE FACT

Μυστήριο 150 ετών λύθηκε αλλά 500 εκατ. δολάρια παραμένουν παγιδευμένα κάτω από το νερό

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Foton Tunland G7: Το νέο pick-up που ενισχύει το Λιμενικό Καρύστου

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Τα ΗΑΕ εξετάζουν το πάγωμα ιρανικών περιουσιακών στοιχείων - Θέλουν να «στραγγαλίσουν» την οικονομία της Τεχεράνης

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 4 συλλήψεις ανδρών με την υποψία ότι είναι κατάσκοποι του Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποστέλλεται πυροβολαρχία Patriot, ζεύγος F-16 στη βόρεια Ελλάδα για κάλυψη της Βουλγαρίας

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog - Χάος στη Μέση Ανατολή: Σειρήνες ξανά στην Κύπρο - Στην «επόμενη φάση» η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ - Υπό πίεση το Ιράν

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η Ελλάδα θα βοηθήσει στην αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη οδηγία της Σουηδίας στους πολίτες της: «Κρατήστε μετρητά στα σπίτια σας»

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Οι Αρχές εξετάζουν τα σενάρια για το πώς βρέθηκε στο κενό ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Η συγκλονιστική απολογία του17χρονου - «Με έλεγε μπάσταρδε, π…..ς γιε, κοπρίτη...»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

10:51WHAT THE FACT

Μυστήριο 150 ετών λύθηκε αλλά 500 εκατ. δολάρια παραμένουν παγιδευμένα κάτω από το νερό

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: «Σήμερα σε χτυπάει, αύριο θα γίνει κάτι χειρότερο, σκέψου τον εαυτό σου» - Το προφητικό μήνυμα στη Νεκταρία πριν τη δολοφονία

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Παραδοθείτε ή θα πεθάνετε όλοι»

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Η ευρωπαϊκή «ασπίδα» γύρω από την Κύπρο – 5 φρεγάτες, ένα αντιτορπιλικό και μαχητικά F-16V Viper

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Η «πολύ όμορφη» serial killer ρωτούσε το ChatGPT για τις θανατηφόρες δόσεις - Ο φίλος «πειραματόζωο»

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ