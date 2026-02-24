Νέα κατάληψη δεξαμενόπλοιου από αμερικανικές δυνάμεις: Αναχαιτίστηκε στον Ινδικό ωκεανό - Βίντεο

Στην κατάληψη ενός ακόμη δεξαμενόπλοιου προχώρησαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, αυτή τη φορά στον Ινδικό Ωκεανό, το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη (24/02).

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο τάνκερ «Bertha». Η επιχείρηση διεξήχθη «χωρίς περιστατικά», σημειώνει σε ανάρτησή του το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου.

Το δεξαμενόπλοιο λειτουργούσε «αψηφώντας την καραντίνα που είχε επιβάλει ο πρόεδρος Τραμπ στα σκάφη που έχουν υποστεί κυρώσεις στην Καραϊβική και προσπάθησε να διαφύγει», αναφέρει η ανάρτηση.

«Από ξηρά, αέρα ή θάλασσα, οι δυνάμεις μας θα σας βρουν και θα αποδώσουν δικαιοσύνη», σημειώνει η ανακοίνωση του υπουργείου Πολέμου.

Το τελευταίο δεξαμενόπλοιο που καταλαμβάνεται

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, τουλάχιστον 16 δεξαμενόπλοια εγκατέλειψαν τις ακτές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τον Σαμίρ Μαντάνι, συνιδρυτή του TankerTrackers.com, ο οποίος δήλωσε ότι ο οργανισμός του χρησιμοποίησε δορυφορικές εικόνες και φωτογραφίες επιφάνειας για να καταγράψει τις κινήσεις των πλοίων.

Το Bertha ήταν το μόνο δεξαμενόπλοιο που απέμεινε από τα αρχικά 16, σύμφωνα με δημοσίευση του TankerTrackers.com στις 15 Φεβρουαρίου στο X. Ο Μαντάνι δήλωσε σε μήνυμα προς το Associated Press την Τρίτη ότι το Bertha μετέφερε 1,9 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Τα τελευταία χρόνια, το πλοίο έχει παραλάβει ιρανικό αργό πετρέλαιο από άλλα πλοία μέσω μεταφορτώσεων για παράδοση στην Κίνα, δήλωσε ο Μαντάνι.

Η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει κατασχέσει δεξαμενόπλοια στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών της να πάρει τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας. Η ανάρτηση του Πενταγώνου δεν ανέφερε εάν το Bertha κατασχέθηκε επίσημα και τέθηκε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο δήλωσε σε ένα email ότι δεν είχε να προσθέσει τίποτα πέρα από την ανάρτηση της Southern Command στο X.

Ο Μαδούρο μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για συνεργασία με καρτέλ ναρκωτικών με σκοπό τη διευκόλυνση της μεταφοράς χιλιάδων τόνων κοκαΐνης στις ΗΠΑ και έχει δηλώσει αθώος.

Από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό, το εντοπίσαμε και το σταματήσαμε. Κανένα άλλο έθνος δεν έχει την παγκόσμια εμβέλεια, την αντοχή ή τη βούληση να επιβάλει κυρώσεις σε τέτοια απόσταση.

