Γαστούνη: «Θα μας σκότωναν», λέει ο ιδιοκτήτης περιπτέρου που δέχτηκε επίθεση από ομάδα 20 ατόμων

Την απόφαση να κλείσει την επιχείρησή του στη Γαστούνη, πήρε ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου μετά την κλοπή και τον άγριο ξυλοδαρμό του από 20 άτομα. Ο ιδιοκτήτης περιπτέρου στη Γαστούνη ξυλοκοπήθηκε, μαζί με τον ανήλικο γιο του, από ομάδα 20 Ρομά όταν έπιασε έναν από αυτούς να κλέβει.

«Πήγε να με ληστέψει ένα παιδί, με λήστεψε, το κράτησε ο γιος μου και κάλεσα το 100. Μέχρι να έρθει το 100, πρόλαβαν και ήρθαν οι οικείοι του. Ήρθαν οπλισμένοι με ξύλα, καδρόνια, σίδερα», λέει στο Μega ο επιχειρηματίας.

Με την έλευσή της η ομάδα των 20 ατόμων άρχισε να χτυπά τον ιδιοκτήτη και τον γιο του, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές και στο περίπτερο.

«Και τα διαλύσαν όλα και μας χτύπησαν. Ευτυχώς που ήταν εκεί η Αστυνομία και μας κράτησε γιατί θα μας σκότωναν. Μου το έχουν αδειάσει το περίπτερο τρεις φορές και οι μικροκλοπές είναι άπειρες», σημείωσε.

Ο ιδιοκτήτης, μάλιστα, αποκάλυψε ότι λόγω φόβου αποφάσισε να κλείσει την επιχείρησή του. «Μία υγιής επιχείρηση την κλείνω γιατί φοβάμαι. Δεν υπάρχει νόημα. Μάλλον απέτυχα γιατί επιχείρησα σε αυτήν εδώ την περιοχή. Η αστυνόμευση είναι λίγη δεδομένης της εγκληματικότητας στην περιοχή», είπε.

