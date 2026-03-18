Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας με επιχορήγηση 17.500 ευρώ
Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και ώρα 15:00 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή & πράσινη οικονομία, το οποίο επιχορηγεί με 17.500 ευρώ τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.
Στόχος του Προγράμματος
Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση της αυτοαπασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους, ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ).
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:
- Στη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας
- Στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην ψηφιακή οικονομία
- Στην ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων που συμβάλλουν στην πράσινη οικονομία
Προϋπολογισμός
Η δράση υλοποιείται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και συγχρηματοδοτείται από:
- Το Ελληνικό Δημόσιο
- Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+)
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027».
Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18 έως 29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs).
Οι αιτήσεις και τα επιχειρηματικά σχέδια υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣΚΕ.
Ύψος και Καταβολή Ενίσχυσης
Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:
- 1η δόση: 4.700€ με την έναρξη δραστηριότητας
- 2η δόση: 6.400€ μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου
- 3η δόση: 6.400€ μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου
Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες από την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης.
Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση ΕΔΩ.