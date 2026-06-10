Κοινωνικός Τουρισμός 2026: «Δεύτερη ευκαιρία» για 30.000 επιλαχόντες – Νέα vouchers χωρίς αίτηση

Η επιλογή θα γίνει με βάση τη μοριοδότηση που έχει ήδη οριστικοποιηθεί

Newsbomb

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: «Δεύτερη ευκαιρία» για 30.000 επιλαχόντες – Νέα vouchers χωρίς αίτηση
EUROKINISSI.
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  • Η ΔΥΠΑ και το υπουργείο Εργασίας εξετάζουν την προσθήκη 30.000 επιπλέον επιταγών στο πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026 χωρίς νέα αίτηση.
  • Οι νέοι δικαιούχοι θα επιλεγούν αυτόματα βάσει της ήδη οριστικοποιημένης μοριοδότησης από τους υπάρχοντες πίνακες κατάταξης.
  • Οι επιλαχόντες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές για διαμονή με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
  • Σε ορισμένες περιοχές προβλέπονται δωρεάν διανυκτερεύσεις έως 12 βράδια και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με μειωμένο κόστος για τους δικαιούχους.
  • Η τελική απόφαση για την επέκταση του προγράμματος αναμένεται σύντομα και θα δώσει δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες επιλαχόντες να οργανώσουν οικονομικές διακοπές.
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Χιλιάδες πολίτες που είδαν το όνομά τους να μένει εκτός των οριστικών πινάκων του Κοινωνικού Τουρισμού αποκτούν ξανά ελπίδες για καλοκαιρινές αποδράσεις με επιδότηση.

Η ΔΥΠΑ και το υπουργείο Εργασίας εξετάζουν την ενίσχυση του προγράμματος με 30.000 επιπλέον επιταγές, «ανοίγοντας» τον δρόμο για την ένταξη επιλαχόντων χωρίς νέα διαδικασία αιτήσεων. Η αυξημένη ζήτηση που κατέγραψε εφέτος το πρόγραμμα, οδηγεί σε μία σημαντική «ανάσα» για χιλιάδες νοικοκυριά που αναζητούν οικονομικές διακοπές σε όλη τη χώρα.

Οι επιπλέον 30.000 δικαιούχοι θα προκύψουν αυτόματα από τους ήδη δημοσιευμένους πίνακες κατάταξης, χωρίς να απαιτηθεί νέα αίτηση, επανυποβολή δικαιολογητικών ή κάποια άλλη διαδικασία από την πλευρά των πολιτών.

Η επιλογή θα γίνει με βάση τη μοριοδότηση που έχει ήδη οριστικοποιηθεί.

Η ΔΥΠΑ δέχτηκε μεγάλο αριθμό αιτήσεων, γεγονός που άφησε εκτός χιλιάδες ενδιαφερόμενους παρά το γεγονός ότι πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής.

Οι νέοι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την επιταγή τους για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο μητρώο παρόχων του προγράμματος, απολαμβάνοντας έως 6 διανυκτερεύσεις με ιδιαίτερα χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Το ποσό που καταβάλλεται από τους ωφελούμενους κυμαίνεται από 1 έως 12 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Παράλληλα, για ορισμένες περιοχές της χώρας προβλέπονται ακόμη πιο ευνοϊκές παροχές, με μηδενική οικονομική συμμετοχή και αυξημένο αριθμό διανυκτερεύσεων. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, ενώ στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, της Μαγνησίας, της Καρδίτσας, της Λάρισας, των Τρικάλων και του Έβρου οι δωρεάν διανυκτερεύσεις φτάνουν έως και τις 12.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με τους δικαιούχους να καταβάλλουν το 25% της αξίας του εισιτηρίου, ενώ για τα άτομα με αναπηρία άνω του 50% η μετακίνηση παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η τελική απόφαση για την επέκταση του προγράμματος αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα κι εφόσον εγκριθεί, θα αυξήσει σημαντικά τον συνολικό αριθμό των ωφελούμενων, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες επιλαχόντες να οργανώσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με την οικονομική στήριξη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

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