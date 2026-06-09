Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τα οριστικά αποτελέσματα για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ – Θα διατεθούν συνολικά 25.000 vouchers

Παναγιώτης Βελισσάρης

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τα οριστικά αποτελέσματα για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες

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  • Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων Κοινωνικού Τουρισμού 2026 για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.
  • Διατίθενται 25.000 vouchers με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ, και το πρόγραμμα διαρκεί από 10.06.2026 έως 09.07.2027.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές έως 10 ή 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.
  • Η επιδότηση αυξάνεται κατά 20% τον Αύγουστο και τις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, με αυξημένη επιδότηση όλο τον χρόνο σε Β. Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).
  • Επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 25% συμμετοχή δικαιούχων, ενώ για άτομα με αναπηρία είναι δωρεάν, χωρίς απαίτηση δικαιολογητικών εκτός πολυτέκνων.
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Οι οριστικοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων του Κοινωνικού Τουρισμού 2026 για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) περιόδου 2026- 2027, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Κοινωνικός Τουρισμός: 25.000 vouchers

Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος είναι η Τετάρτη 10.06.2026. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες και θα ολοκληρωθεί την 09.07.2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ και διατέθηκαν συνολικά 25.000 vouchers.

Η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο. Κατά την άφιξη στο τουριστικό κατάλυμα οι πάροχοι ενεργοποιούν τις επιταγές τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (από 23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%. Για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ και προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων. Εκεί επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται. Επισημαίνεται ότι για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων.

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