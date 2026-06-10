Βαρκελώνη: Μαφιόζικη εκτέλεση έξω από αστυνομικό τμήμα ενώ η πόλη περιμένει τον Πάπα

Μία στυγερή δολοφονία συγκλόνισε το κέντρο της Βαρκελώνης, όπου ένας μεσήλικας άνδρας έπεσε νεκρός από πυρά στο κέντρο της πόλης το πρωί της Τετάρτης. Το έγκλημα διαπράχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, στην οδό Balmes κοντά στη λεωφόρο Diagonal, ακριβώς μπροστά στα μάτια δεκάδων πολιτών που περίμεναν έξω από το γραφείο έκδοσης ταυτοτήτων και διαβατηρίων της Εθνικής Αστυνομίας.

Ο δράστης πλησίασε το θύμα, το οποίο δεν έφερε πάνω του έγγραφα ταυτοποίησης αλλά προσδιορίζεται ως λευκής καταγωγής, και αφού το πυροβόλησε, τράπηκε σε φυγή προς τα βόρεια της πόλης. Οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής έχουν καταγράψει τον δολοφόνο να φοράει βερμούδα και να κρατάει ένα κράνος ποδηλάτου.

Το όπλο στη στάση του λεωφορείου

Λίγη ώρα μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί της καταλανικής αστυνομίας (Mossos d'Esquadra) κατάφεραν να εντοπίσουν το όπλο του εγκλήματος στην περιοχή Gràcia. Ο δράστης είχε κρύψει το πιστόλι κάτω από το κράνος ποδηλάτου, αφήνοντάς το κάτω από το κάθισμα μιας στάσης λεωφορείου στην πλατεία Gal·la Placídia.

???? Nuevo asesinato en plena calle en Zona Franca, Barcelona. 2 en menos de 1 mes. Asesinado a tiros un serbio de 40 años.



Ha ocurrido este domingo, 7 de junio, alrededor de las nueve de la noche, en unos patios interiores de unos pisos de la calle de la Mineria, en la Zona… pic.twitter.com/RkfTFmb2Zj — ??PATRIAM TV?? (@patriam_tv) June 8, 2026

Η περιοχή του εγκλήματος αποκλείστηκε άμεσα, ενώ στο σημείο έστησαν ειδική τέντα για την κάλυψη της σορού, η οποία απομακρύνθηκε τελικά στις 12:30 μετά το μεσημέρι, παρουσία του επικεφαλής ερευνών Ραμόν Τσακόν και του δικαστή Λουίς Μαρτίνεθ.

Έκρηξη της ένοπλης βίας



Η δολοφονία συμπίπτει χρονικά με την αποψινή επίσκεψη του Πάπα Λέοντος ΙΔ' στην Καταλονία. Οι αρχές πάντως ξεκαθαρίζουν ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με την έλευση του Ποντίφικα και δεν έχει επηρεάσει τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα, η ανησυχία για την έξαρση της εγκληματικότητας εντείνεται, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη δολοφονία στην πόλη σε λιγότερο από μία εβδομάδα, μετά την εκτέλεση ενός άνδρα με πισώπλατους πυροβολισμούς στη Zona Franca την περασμένη Κυριακή.

Brutal asesinato en la calle Balmes de Barcelona, delante de la comisaría del C.N.P.



A plena luz del día. Inseguridad, miedo, dominio de las calles por los criminales.



Es precisa la mano dura, la persecución implacable de los criminales o perderemos definitivamente la nación.… https://t.co/teTJkezQn1 pic.twitter.com/dspWMrLdvF — Jorge Buxadé (@Jorgebuxade) June 10, 2026

Οι αναλυτές της ισπανικής αστυνομίας συνδέουν την κατακόρυφη αύξηση των ένοπλων επεισοδίων -τα οποία έφτασαν τα 93 πέρυσι σημειώνοντας άνοδο 45%- με το ξεκαθάρισμα λογαριασμών γύρω από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και τις καλλιέργειες μαριχουάνας. Από την αρχή του έτους, έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από σφαίρες στην ευρύτερη περιοχή, οι τρεις εκ των οποίων μέσα στην πόλη της Βαρκελώνης.

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