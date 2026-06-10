Με ποιμενική ράβδο σκότωσαν τον Δασκαλάκη - Ο γιος είχε εμπλακεί με την υπόθεση Γιακουμάκη

Snapshot Συνελήφθησαν τρία άτομα στη Μεσαρά για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, με τον 32χρονο γιο και τον 59χρονο εργάτη να κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί και τον 57χρονο πατέρα ως ηθικός αυτουργός.

Η υπόθεση διερευνάται ως θανατηφόρα σωματική βλάβη και πλέον προωθείται στη Δικαιοσύνη για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αποδίδει τον θάνατο σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από χτύπημα με θλων όργανο, υποδεικνύοντας εγκληματική ενέργεια αντί ατυχήματος.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χτύπησαν το θύμα με ποιμενική ράβδο μετά από παρότρυνση τρίτου προσώπου.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν όπλα, ποιμενικές ράβδοι και άλλα αντικείμενα, ενώ διαπιστώθηκαν παραβάσεις σχετικά με τη νομοθεσία περί όπλων και την κτηνοτροφική σήμανση. Snapshot powered by AI

Σε τρεις συλλήψεις μετατράπηκαν οι προσαγωγές που πραγματοποιήθηκαν το πρωί σε χωριά της Μεσαράς, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι. Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. έγινε οργανωμένα, βάσει του προανακριτικού υλικού που έχει συλλεχθεί από την Ασφάλεια Ηρακλείου.

Οι συλληφθέντες είναι ένας πατέρας, ο γιος του, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει την επικαιρότητα λόγω της εμπλοκής του στην πολύκροτη υπόθεση Γιακουμάκη καθώς και ένας εργάτης τους που ασχολείται με την κτηνοτροφία. Σύμφωνα με το cretalive, στον 32χρονο γιο και τον 59χρονο εργάτη αποδίδεται ρόλος φυσικού αυτουργού, ενώ στον 57χρονο πατέρα αποδίδεται ρόλος ηθικού αυτουργού.

Η υπόθεση διερευνάται ως θανατηφόρα σωματική βλάβη και πλέον περνά στη Δικαιοσύνη, η οποία θα αξιολογήσει όλα τα στοιχεία της προανάκρισης για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν προκύψει καταθέσεις που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, θεωρούνται ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους συλληφθέντες.

Από την πρώτη στιγμή μετά τον τραυματισμό του 49χρονου είχαν διατυπωθεί υποψίες από συγγενείς ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα, κάτι που ενισχύθηκε και από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία.

Η προανάκριση, που ξεκίνησε από το Α.Τ. Φαιστού και συνεχίστηκε από την Ασφάλεια Ηρακλείου, συγκέντρωσε καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό και λοιπά στοιχεία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό τοποθετείται χρονικά το πρωί της 1ης Μαρτίου 2026, όταν το θύμα κινούνταν με δίκυκλο σε αγροτική περιοχή.

Καθοριστικό στοιχείο θεωρείται το ιατροδικαστικό πόρισμα, που αποδίδει τον θάνατο σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συμβατές με χτύπημα από θλων όργανο, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και όχι ατυχήματος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, δύο από τους κατηγορούμενους φέρονται να ενήργησαν έπειτα από παρότρυνση τρίτου προσώπου και να χτύπησαν το θύμα στο κεφάλι με αντικείμενο που πιθανόν ήταν ποιμενική ράβδος.

Ο 49χρονος επέστρεψε στο σπίτι του τραυματισμένος, εμφανίζοντας ρινορραγία, απώλεια προσανατολισμού και μειωμένο επίπεδο συνείδησης. Διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υποβλήθηκε σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ για 21 ημέρες, μέχρι τον θάνατό του στις 22 Μαρτίου 2026.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση της 10ης Ιουνίου 2026 έγιναν έρευνες σε σπίτια, ποιμνιοστάσια και οχήματα, όπου κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια, ποιμενικές ράβδοι, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα, ενώ διαπιστώθηκαν και παραβάσεις σχετικές με τη νομοθεσία περί όπλων και την κτηνοτροφική σήμανση.

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