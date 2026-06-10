Με ποιμενική ράβδο σκότωσαν τον Δασκαλάκη - Ο γιος είχε εμπλακεί με την υπόθεση Γιακουμάκη

Πατέρας, γιος και εργάτης στη Δικαιοσύνη - Εξετάζεται χτύπημα με ποιμενική ράβδο

Με ποιμενική ράβδο σκότωσαν τον Δασκαλάκη - Ο γιος είχε εμπλακεί με την υπόθεση Γιακουμάκη
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθησαν τρία άτομα στη Μεσαρά για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, με τον 32χρονο γιο και τον 59χρονο εργάτη να κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί και τον 57χρονο πατέρα ως ηθικός αυτουργός.
  • Η υπόθεση διερευνάται ως θανατηφόρα σωματική βλάβη και πλέον προωθείται στη Δικαιοσύνη για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
  • Το ιατροδικαστικό πόρισμα αποδίδει τον θάνατο σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από χτύπημα με θλων όργανο, υποδεικνύοντας εγκληματική ενέργεια αντί ατυχήματος.
  • Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χτύπησαν το θύμα με ποιμενική ράβδο μετά από παρότρυνση τρίτου προσώπου.
  • Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν όπλα, ποιμενικές ράβδοι και άλλα αντικείμενα, ενώ διαπιστώθηκαν παραβάσεις σχετικά με τη νομοθεσία περί όπλων και την κτηνοτροφική σήμανση.
Snapshot powered by AI

Σε τρεις συλλήψεις μετατράπηκαν οι προσαγωγές που πραγματοποιήθηκαν το πρωί σε χωριά της Μεσαράς, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι. Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. έγινε οργανωμένα, βάσει του προανακριτικού υλικού που έχει συλλεχθεί από την Ασφάλεια Ηρακλείου.

Οι συλληφθέντες είναι ένας πατέρας, ο γιος του, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει την επικαιρότητα λόγω της εμπλοκής του στην πολύκροτη υπόθεση Γιακουμάκη καθώς και ένας εργάτης τους που ασχολείται με την κτηνοτροφία. Σύμφωνα με το cretalive, στον 32χρονο γιο και τον 59χρονο εργάτη αποδίδεται ρόλος φυσικού αυτουργού, ενώ στον 57χρονο πατέρα αποδίδεται ρόλος ηθικού αυτουργού.

Η υπόθεση διερευνάται ως θανατηφόρα σωματική βλάβη και πλέον περνά στη Δικαιοσύνη, η οποία θα αξιολογήσει όλα τα στοιχεία της προανάκρισης για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν προκύψει καταθέσεις που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, θεωρούνται ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους συλληφθέντες.

Από την πρώτη στιγμή μετά τον τραυματισμό του 49χρονου είχαν διατυπωθεί υποψίες από συγγενείς ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα, κάτι που ενισχύθηκε και από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία.

Η προανάκριση, που ξεκίνησε από το Α.Τ. Φαιστού και συνεχίστηκε από την Ασφάλεια Ηρακλείου, συγκέντρωσε καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό και λοιπά στοιχεία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό τοποθετείται χρονικά το πρωί της 1ης Μαρτίου 2026, όταν το θύμα κινούνταν με δίκυκλο σε αγροτική περιοχή.

Καθοριστικό στοιχείο θεωρείται το ιατροδικαστικό πόρισμα, που αποδίδει τον θάνατο σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συμβατές με χτύπημα από θλων όργανο, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και όχι ατυχήματος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, δύο από τους κατηγορούμενους φέρονται να ενήργησαν έπειτα από παρότρυνση τρίτου προσώπου και να χτύπησαν το θύμα στο κεφάλι με αντικείμενο που πιθανόν ήταν ποιμενική ράβδος.

Ο 49χρονος επέστρεψε στο σπίτι του τραυματισμένος, εμφανίζοντας ρινορραγία, απώλεια προσανατολισμού και μειωμένο επίπεδο συνείδησης. Διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υποβλήθηκε σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ για 21 ημέρες, μέχρι τον θάνατό του στις 22 Μαρτίου 2026.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση της 10ης Ιουνίου 2026 έγιναν έρευνες σε σπίτια, ποιμνιοστάσια και οχήματα, όπου κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια, ποιμενικές ράβδοι, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα, ενώ διαπιστώθηκαν και παραβάσεις σχετικές με τη νομοθεσία περί όπλων και την κτηνοτροφική σήμανση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:36ΕΛΛΑΔΑ

Με ποιμενική ράβδο σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη - Ο γιος είχε εμπλακεί με την υπόθεση Γιακουμάκη

15:30WHAT THE FACT

Η Κίνα θα χτίσει από την αρχή μια πόλη για 5.000 κατοίκους στην Αργεντινή

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Πηνειό έως τις πόλεις και τα νησιά: Η λειψυδρία «ξαναχτυπά» την πόρτα της χώρας

15:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το χειρουργείο αφαίρεσης όγκου της υπόφυσης

15:00ΕΥ ΖΗΝ

5 λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να αφήσετε γένια

14:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν για νόμο «Γαλάζιας Πατρίδας»: Δεν συμβάλλει στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, δεν παράγγει έννομα αποτελέσματα

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Μόνο ένας στους δέκα Ευρωπαίους βλέπει πλέον τις ΗΠΑ ως σύμμαχο - Tι έδειξε νέα δημοσκόπηση σε 15 χώρες

14:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης: Ρεκόρ ζήτησης 36 δισ. ευρώ για το ελληνικό 10ετές ομόλογο

14:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντακτική συνέλευση για το νέο Σύνταγμα από τους πολίτες προτείνει η Κωνσταντοπούλου

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο Ιταλός που σκότωσε τη σύντροφό του και τον γιο της - Μαχαίρωσε την 54χρονη, πυροβόλησε στον κρόταφο τον γιο της

14:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Θεού θέλοντος, θα παρευρεθώ στο επόμενο Μουντιάλ»: Ηρωική υποδοχή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο

14:46ANNOUNCEMENTS

Όμιλος Qualco και Qualco Foundation στηρίζουν το έργο του London’s Air Ambulance Charity ως Bravo Partners

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα είναι ξανά υποψήφιος στις φετινές εκλογές, ανακοίνωσε το Λικούντ

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελεσίγραφο Πολάκη σε Φάμελλο: Να φέρει συμφωνία με Τσίπρα σε 10 ημέρες, αλλιώς θα έχουμε εξελίξεις – Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η μπάσταρδη κατάσταση

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές Ερντογάν: «Μην αναζητάτε περιπέτειες, θα απαντήσουμε σκληρά αν θιγούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων»

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Ο νταής της Μέσης Ανατολής πέθανε - Άργησαν να συνάψουν συμφωνία και τώρα θα το πληρώσουν

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Μεγάλο ενδιαφέρον των Αυστραλών για τον Τζέιμς Δαλαμάγκα - Δύο κανάλια έχουν στείλει ανταποκριτές

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Βόρεια Εύβοια: 26 «κίτρινα» κτίρια - Κανένα προς κατεδάφιση

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Παράκαμψη Κηφισού, διαχείριση κυκλοφορίας, υπόγεια σύνδεση Κατεχάκη – Βουλιαγμένης: Οι παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για το κυκλοφοριακό, όσα είπε ο Χατζηδάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο Ιταλός που σκότωσε τη σύντροφό του και τον γιο της - Μαχαίρωσε την 54χρονη, πυροβόλησε στον κρόταφο τον γιο της

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση- Προσήχθησαν πατέρας, γιος και ένα ακόμη άτομο

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησέως και διαμελίστηκε»

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: «Δεύτερη ευκαιρία» για 30.000 επιλαχόντες – Νέα vouchers χωρίς αίτηση

15:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το χειρουργείο αφαίρεσης όγκου της υπόφυσης

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι έχασε το αριστερό του μάτι -Ποιος είναι ο Σουδανός δράστης

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Ο νταής της Μέσης Ανατολής πέθανε - Άργησαν να συνάψουν συμφωνία και τώρα θα το πληρώσουν

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λόγγος Αιγίου: Για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο Ιταλός - Το μένος με τις μαχαιριές, το πλυμένο εσώρουχο και το οινόπνευμα

14:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν για νόμο «Γαλάζιας Πατρίδας»: Δεν συμβάλλει στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, δεν παράγγει έννομα αποτελέσματα

14:08ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή: Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες από την Παρασκευή – Πρόγνωση Κολυδά

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία – «εξπρές» από το απόγευμα: Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο αντιδήμαρχος Αγίου Δημητρίου για τον νεκρό υπάλληλο καθαριότητας στο Newsbomb: «Ήταν άψογο παιδί ο Ηλίας, ήταν μαζί μας 27 χρόνια» - Μέριμνα για να προσληφθεί η σύζυγός του στον δήμο

11:19ΕΛΛΑΔΑ

«Το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς, οι 7 θα πολιτευτούν ή ήδη πολιτεύονται» λέει ο Πλακιάς για δικηγόρους της δίκης Τεμπών που εκμεταλλεύονται τις θεωρίες συνωμοσίας

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δρούσε το κύκλωμα των Πολεοδομιών: Τα μυστικά ραντεβού σε καφέ και πάρκινγκ - Η γυναίκα που «έβρισκε τις λύσεις» και ο άνδρας που δεν μιλούσε ποτέ για χρήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ